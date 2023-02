Sin noticias de 'Poker Face': llega otra plataforma, pero la mejor serie en emisión aún no se puede ver en España

Cada vez hay más plataformas de streaming, pero algunas series siguen sin estrenarse en España. SkyShowtime se ha sumado esta semana a la amplia oferta de servicios de suscripción disponibles en el país, pero ha llegado sin uno de los títulos más esperados de su marca: Poker Face, la serie de Rian Johnson (Puñales por la espalda) que ha conquistado al público y la crítica de Estados Unidos.

Y con justa razón. Su propuesta es tan revolucionaria como familiar. Es una vuelta a las series procedimentales de 'caso de la semana', inspirada en clásicos como Columbo y Se ha escrito un crimen, pero con presupuesto, valores de producción y estrellas invitadas propios de lujosas series de prestigio. Un oxímoron exquisito.

Poker Face tiene esa cualidad de lugar feliz al que siempre quieres volver, porque te da la tranquilidad de que para cuando acabe cada episodio el caso se habrá resuelto y los malos habrán recibido su justo merecido. Y al mismo tiempo, es una puerta abierta a la aventura de lo imprevisible porque nunca sabes a qué extraño asesinato, aparentemente perfecto, se enfrentará su protagonista. La combinación perfecta.

Detectora de mentiras

Natasha Lyonne (Orange is the New Black, Muñeca rusa), más carismática que nunca, interpreta a Charlie Cale, una mujer que tiene una habilidad innata: es capaz de detectar si alguien está diciendo una mentira. No tiene nada que ver con técnicas de análisis de lenguaje corporal, simplemente lo sabe.

Charlie no es una detective, investigadora privada ni asesora de la policía, es una mujer que va de pueblo en pueblo haciendo trabajos esporádicos para buscarse la vida, mientras huye del poderoso jefe de un casino que la tiene en búsqueda y captura.

Y siempre que está en esos pueblos, como ocurría con la Jessica Fletcher de Angela Landsbury, alguien con quien Charlie estaba relacionada directa o indirectamente es asesinado. Así que antes de marcharse a su siguiente destino termina resolviendo el crimen gracias a su habilidad y porque el ser humano tiende a mentir de forma innecesaria y por las cosas más insignificantes.

No es un 'whodunit'

Como en Se ha escrito un crimen, la muerte persigue a la protagonista allá donde va, y como en Columbo, el espectador sabe desde el principio quién es el asesino. Poker Face no es un 'whodunit' (quién lo hizo), la estructura usada en la saga Puñales por la espalda, sino un 'howcatchem' (cómo atraparle), su opuesta, en la que el misterio no es la identidad del asesino sino el proceso y los métodos de deducción usados por el detective para resolver el caso.

Estrellas invitadas

Además de la capacidad de mantenerse fresca cambiando de escenario y personajes, y de ser un espacio seguro porque todo se soluciona para cuando salen los créditos finales, la estructura de episodios autoconclusivos le permite a la serie poder contar con estrellas invitadas de alto nivel cada semana, porque los actores no tienen que comprometerse a largo plazo.

En esta primera temporada Poker Face ha contado con nombres como Adrien Brody, Ron Pearlman, Nick Nolte, Cherry Jones, Judith Light, Joseph Gordon-Lewitt, Chloë Sevigny, Hong Chau y Ellen Barkin. Y tras el éxito y buen recibimiento que ha tenido esta entrega, muchos más querrán aparecer en la segunda, porque la serie está renovada.

Estrellas invitadas de la primera temporada de 'Poker Face'

Dónde llegará

Poker Face es en Estados Unidos una serie original de Peacock y la distribución internacional la tiene Paramount Global Content Distribution. Ambas son marcas pertenecientes a SkyShowtime, por lo que aún podemos esperar que la serie se incluya en el catálogo de la recién llegada plataforma en las próximas semanas.

A la consulta realizada al respecto por SERIES & MÁS a los portavoces de la compañía en España, la respuesta recibida fue "por el momento toda la información que podemos facilitarte es la que se incluye en la nota de prensa que enviamos".

Es posible que se estén ultimando negociaciones y que el lanzamiento internacional se anuncie una vez concluya la emisión de la primera temporada en Peacock (9 de marzo). Otra opción es que se haya decidido licenciar el título a terceros, porque sería una fuente de ingresos adicional y las plataformas necesitan ser rentables.

En cualquier caso, la ausencia de Poker Face en España no es un caso aislado, y a pesar de las ganas de verla, no hay razón para hacer saltar las alarmas, porque aún no se ha anunciado su estreno en ningún país fuera de Estados Unidos. La espera merecerá la pena, porque es una serie original, divertida, emocionante, inteligente y sorprendente que hace feliz al espectador.

