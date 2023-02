Llega a España una nueva alternativa a Netflix: así es SkyShowtime, su precio y catálogo

El nuevo servicio de streaming por suscripción SkyShowtime ya tiene fecha de llegada a España. La plataforma de ViacomCBS y Comcast que agrupa para varias marcas y canales, se lanzará oficialmente en nuestro país el próximo 28 de febrero, completando así su expansión por Europa.

Para su llegada ha anunciado, además de todos los títulos de su catálogo, el estreno de sus dos primeras series originales producidas por Paramount: el biopic Bosé, serie española que estará disponible a partir del 3 de marzo, y Los Enviados, ficción mexicana protagonizada por Miguel Ángel Silvestre.

Esta nueva plataforma, que surge de la unión entre NBCUniversal, Sky y Paramount Global, aunará los contenidos de marcas reconocidas como Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures y Peacock.

Precio de lanzamiento con oferta

El precio mensual de la suscripción de SkyShowtime será de 5,99 euros, pero para su lanzamiento, que llegará en medio de la polémica por las políticas implantadas por Netflix para limitar las cuentas compartidas, SkyShowtime prepara su entrada en el mercado con una oferta especial: un descuento del 50% de por vida en la tarifa de suscripción, que quedaría actualmente en 2,99 euros al mes.

Así es el catálogo de SkyShowtime

El catálogo de SkyShowtime estará compuesto por series nuevas y exclusivas, contenido original, películas icónicas galardonadas, contenido infantil y familiar y una selección única de títulos y colecciones de Universal Pictures, Paramount Pictures, Paramount+.

También incorpora más de 20 series de producción europea que fueron eliminadas de HBO Max. Entre ellas, Beforeigners, Kamikaze, Todo lo otro, Foodie Love, Sin novedad y Por H o por B, entre otras.

Kevin Costner en 'Yellowstone'.

Los suscriptores tendrán acceso a una amplia selección de series exclusivas de SkyShowtime inéditas en España, como por ejemplo: 1883, 1923, A Friend of the Family, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Ley y orden T21 y 22, Let The Right One In, Mayor of Kingstown, Pitch Perfect: Bumper in Berlin, Souls, Star Trek: Strange New Worlds, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The Great Game, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, The Undeclared War, Tulsa King, Vampire Academy y Yellowstone.

[Primeras imágenes de la serie 'Atracción fatal': el remake de la icónica película de los 80 llega en abril]

En cuanto a películas, en el comunicado oficial se mencionan algunos títulos como: las franquicias Despicable Me, A todo gas, Mamma Mia! La película, Misión Imposible, Star Trek, Jurassic Park y Bob Esponja: La película.

En los próximos meses llegarán estrenos globales como A Town Called Malice, Fatal Attraction, Grease: Rise of the Pink Ladies, Lioness y Rabbit Hole.

Sigue los temas que te interesan