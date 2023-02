Las 6 mejores películas estrenadas en febrero

En materia cinematográfica, los primeros meses del año nunca decepcionan. En las semanas previas a la gala de los premios Oscar suelen llegar a la cartelera el grueso de las nominadas a mejor película, una época que para los amantes del cine es el equivalente de los regalos de Reyes.

Después de un enero con estrenos destacados como la Tar de Todd Fields o Decision to Leave, febrero nos ha vuelto a dejar una cosecha excepcional del mejor cine, con la que hemos podido disfrutar en la gran pantalla de algunos títulos que son desde ya firmes candidatos a ocupar un lugar en las listas de lo mejor del año.

De algunas de las películas más nominadas, como el memorable relato del fin de una amistad de Martin McDonagh, a la obra más personal del genio Steven Spielberg, también hay espacio para el buen cine comercial con el terror psicológico del mejor M. Night Shyamalan de los últimos años. Estas son las mejores películas de estreno que llegaron a las salas en febrero.

[Dónde puedes ver las películas nominadas a los Premios Oscar 2023]

'Almas en pena de Inisherin'

Bajo el barniz de vida rural sencilla que dibuja Martin McDonagh (Escondidos en Brujas, Tres anuncios a las afueras), se esconde una exploración compleja de la masculinidad. Una tragicomedia compasiva con su mundo y los personajes que lo habitan centrada en el ocaso de una larga amistad. Una ruptura que sirve como metáfora de una guerra civil sin sentido en la que se enfrentan entre sí quienes antes luchaban juntos contra un enemigo común. Como entre Pádriac y Colm, "todo estaba bien ayer".

Almas en pena de Inisherin es una de las películas más nominadas en la 95.ª edición de los Premios Oscar, con nueve candidaturas, entre ellas mejor película, mejor director, mejor guion original y cuatro nominaciones en las categorías interpretativas.

['Almas en pena de Inisherin', un agridulce relato del fin de una amistad]

'Llaman a la puerta'

Durante unas vacaciones en una cabaña en un bosque alejada de todo, una chica y sus padres se convierten en rehenes de cuatro desconocidos armados que obligan a la familia a tomar una decisión imposible para evitar el apocalipsis. Con acceso limitado al mundo exterior, la familia deberá decidir qué creer antes de que todo esté perdido.

La última película de M. Night Shyamalan ha reconciliado a un sector de espectadores con su cine tras unos últimos estrenos que no habían conseguido consenso. Este eficaz relato de terror psicológico funciona como un reloj, y mantiene la atención durante todo el metraje con un brillante ejercicio formal que se disfruta del tirón.

'Los hijos de otros'

Protagonizada por la mejor versión de Virginie Efira, Los hijos de otros se sumerge en el mundo de Rachel Friedmann, una profesora de secundaria. Un día conoce a Ali, del que se enamora, y como consecuencia se convierte en la madrastra de Leila (Callie Ferreira-Gonvales).

Reivindicable drama romántico de Rebecca Zlotowski en el que como en gran parte de su filmografía, cuestiona e intenta derribar algunos de los constructos sociales y los estereotipos de género más arraigados en la sociedad. En el caso de su última película, aporta una visión deconstruida sobre la maternidad y el reloj biológico, dos de los pesos pesados que condicionan la vida de muchas mujeres.

['Los hijos de otros', un delicado retrato sobre la maternidad que derriba el constructo de la madrastra]

'Los Fabelman'

A sus 76 años, Steven Spielberg ha decidido echar la mirada atrás para hacer su película más personal, la crónica de su infancia y adolescencia, en la que cuenta la historia de la que tantas pinceladas ha dejado en sus anteriores proyectos.

La última obra de uno de los cineastas más queridos y respetados de su generación (y todas las que han venido después) está nominada a 7 Oscars, incluyendo mejor película, dirección y guion original. U emocionante drama familiar con un inesperado y disfrutable sentido del humor, en el que un joven amante del cine -alter ego del director- descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlo a ver la verdad.

[Steven Spielberg: "Quería que el público pudiera reconocer a sus propias familias en 'Los Fabelman'"]

'El triángulo de la tristeza'

Dirigida por Ruben Östlund (Fuerza Mayor, The Square), esta historia ambientada en el mundo de la moda y los millonarios es una sátira salvaje y escatológica sobre el capitalismo y contra la élite y su estilo de vida, con la que el cineasta sueco se mete en varios charcos sin miedo alguno de a quién ni dónde pueda salpicar.

Con esta película Östlund completa su trilogía sobre la crisis de la masculinidad (blanca y privilegiada) en la sociedad actual, una cinta con la que consiguió la prestigiosa Palma de Oro en el último Festival de Cannes (la segunda de su carrera) y con la que llega a los Premios Oscar con tres importantes nominaciones: mejor película, mejor director y mejor guion original.

[Ruben Östlund: "Me cansó el cine de autor porque si habla de algo importante parece que no puede entretener"]

'Ellas hablan'

Desde el magnífico y muy personal documental Stories We Tell, Sarah Polley no se había vuelto a poner detrás de las cámaras. Ahora, la actriz y directora adapta la novela de Miriam Toews, un relato posterior al #MeToo, y basado en un triste caso real, en el que un grupo de mujeres de una colonia religiosa aislada luchan por reconciliarse con su fe tras una serie de agresiones sexuales.

Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley y Frances McDormand (productora e impulsora del proyecto nominado al Oscar a mejor película) encabezan el reparto de mujeres que debaten qué deben hacer ante el regreso inminente de sus violadores a la colonia: perdonarlos como pide el obispo y su fe, responder a la violencia con más violencia o marcharse para siempre.

Sigue los temas que te interesan