Las películas de estreno más esperadas en agosto (2022): de '¡Nop!' a 'Bullet Train'

Agosto es un buen mes para ir al cine. Entre las películas de estreno más destacadas que llegan a las salas y a las plataformas de streaming en España tenemos dos producciones originales venidas de Hollywood: Bullet Train, una película de protagonizada por un Brad Pitt que regresa al cine de acción de la mano del director de John Wick y Deadpool 2, y ¡Nop!, el nuevo trabajo de Jordan Peele después de jugar con las posibilidades del género en Déjame salir y Nosotros.

Los amantes de las historias basadas en hechos reales no pueden perderse Trece vidas en Prime Video. Los fans de Sylvester Stallone podrán ver su nueva película, Samaritan, en la plataforma de Amazon. Este mes también llegará a los cines Fire of Love, un documental sobre una pareja de vulcanólogos que causó sensación. En Filmin se verá el estreno inédito de The Humans, la adaptación de una premiada obra de Broadway. En el cine español nos quedamos con dos propuestas familiares: el regreso de las populares aventuras de Tadeo Jones y una comedia musical con canciones de Hombres G.

'Bullet Train' (Salas de cine)

Cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka con unas pocas paradas intermedias. Descubren que sus misiones no son ajenas entre sí. La pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final.

Brad Pitt se pasa al cine de acción de la mano de un experto en el género. Antes de ponerse detrás de las cámaras de esta película que transcurre a bordo del famoso tren bala japonés, David Leitch dirigió John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2 y Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Casi nada. Bullet Train será la segunda colaboración entre el ganador del Oscar por Érase una vez en Hollywood y Sandra Bullock después de trabajar juntos por primera vez en La isla perdida. Pitt se ha dejado la piel en cada fotograma de la película: según el coordinador de especialistas de la producción, el actor ha hecho el 95% de sus escenas peligrosas. Tom Cruise ha creado escuela.

'Luck' (Apple TV+)

Fecha de estreno: 5 de agosto

Sam Greenfield es la persona más desafortunada del mundo. Después de tropezar con la ignota Tierra de la Suerte, la joven se embarca en una búsqueda para llevar algo de buena suerte a casa para su mejor amiga. Los humanos no están autorizados en la Tierra de la Suerte, así que su única opción es asociarse con las criaturas mágicas que viven allí para conseguirlo.

Tras presentar un primer avance en el Festival de Annecy, Apple TV+ estrenará el 5 de agosto el primer largometraje de Skydance Animation, la nueva casa de John Lasseter después de su salida de Pixar. Buena parte de la producción animada se ha hecho desde nuestro país, una de las principales sedes de la compañía después de la absorción del histórico estudio de animación español Ilion.

'Trece vidas' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 5 de agosto

La nueva película de Ron Howard narra la historia del esfuerzo internacional que se realizó para rescatar a un equipo de fútbol tailandés que quedó atrapado en la cueva Tham Luang durante una inesperada tormenta. El equipo de buzos más hábil y experimentado del mundo se enfrentó con una capacidad única para navegar por el laberinto de túneles estrechos e inundados de la cueva a numerosas dificultades casi insuperables, uniéndose a las fuerzas policiales y militares tailandesas y a más de 10.000 voluntarios para lograr el angustioso rescate de los doce deportistas y su entrenador.

Después de llegar a los Oscar con historias basadas en hechos reales como Una mente maravillosa, Apolo 13 y Frost vs Nixon: El desafío, el director regresa a uno de sus géneros estrella con la adaptación de una historia que ya fue objeto de un documental el pasado año: Rescate en las profundidades, estrenado en Disney+ en España. Viggo Mortensen, Colin Farrell y Joel Edgerton lideran el reparto de Trece vidas.

'Voy a pasármelo bien' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 12 de agosto

Valladolid, septiembre de 1989. David y Layla acaban de empezar Octavo de E.G.B. y les gusta mucho “Hombres G”. También se gustan mucho entre ellos, pero como a David le aconsejan tan mal sus amigos, todas las cosas que hace para conquistarla terminan siempre siendo un fracaso. Poco más de treinta años después. David y Layla no se han vuelto a ver desde finales de los ochenta, pero nunca se han olvidado el uno del otro.

Salvo excepciones como El otro lado de la cama, Una hora más en Canarias o Explota, explota, el cine español apenas ha vuelto al género musical desde los años de la dictadura. Voy a pasármelo bien no es un musical en toda regla, pero sí intenta capitalizar el fenómeno de jukebox como Mamma Mia de la mano de un experto en el género. Tras jugar con el legado musical de Mecano y Joaquín Sabina en el teatro con Hoy no me puedo levantar y Más de cien mentiras, David Serrano hará lo mismo con Los Hombres G. Debería ser uno de los éxitos del cine español este año.

¡Nop' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 19 de agosto

No necesitamos saber de qué va para estar contando los días hasta el estreno de la nueva película de Jordan Peele, un director que ha traído un soplo de aire fresco al cine de género y de denuncia social con películas tan radicales y originales como Déjame salir y Nosotros. El estreno en Estados Unidos de su tercer trabajo, que llega con un mes de retraso a España, se ha saldado con un nuevo éxito crítico y comercial (la cinta va camino de superar los 100 millones de dólares en su tercer fin de semana en los cines).

Con ¡Nop!, el director continuará explorando el terror social y repite con el ganador del Oscar Daniel Kaluuya al frente de un reparto en el que también están Keke Palmer (Estafadoras de Wall Street), Steven Yeun (Minari), Barbie Ferreira (Euphoria), Brandon Perea (Doom Patrol) y Michael Wincoot (Westworld).

'Tadeo 3: La maldición de la momia' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 26 de agosto

A Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos le aceptasen como a uno más, pero siempre acaba liándola: destroza un sarcófago y desata un conjuro que pone en peligro la vida de sus amigos, Momia, Jeff y Belzoni. Con todos en contra y solo ayudado por Sara, Tadeo emprenderá una huida llena de aventuras, que le llevará de México a Chicago y de París a Egipto, para encontrar la manera de acabar con la maldición de la momia.

Seis millones de espectadores acudieron a los cines a ver las dos primeras aventuras de Tadeo Jones en la gran pantalla en 2012 y 2017. El héroe creado por Enrique Gato e inspirado en Indiana Jones vuelve a los cines con una película que estará ambientada en el viejo Egipto. Durante el Animation Day del último Festival de Málaga, el productor Nico Matji explicaba que La maldición de la momia "es un poco más adulta. Va fundamentalmente del deseo de ser reconocido. A Tadeo le gustaría mucho ser reconocido por sus colegas arqueólogos, pero por una causa u otra siempre la acaba liando

'Fire of Love' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 26 de agosto

Katia era geoquímica y Maurice geólogo. El Etna y el Stromboli, sus referentes. Juntos compartieron una vida apasionante, un amor volcánico y juguetón vivido al límite. En los años 70 iniciaron una búsqueda conjunta que duraría dos décadas y los llevaría a viajar por todo el mundo para estudiar la erupción de los volcanes. Zaire, Hawaii, Indonesia, Estados Unidos, Japón...Maurice filmaba en 16mm y Katia hacía fotos a pie de los cráteres. Nunca se habían visto unas imágenes similares. Años después de sus muertes, la directora Sara Dosa recupera una historia increíble.

Fire of love, uno de los documentales más aclamados de la última edición del Festival de Sundance, se podrá ver en cines en España. A partir de 200 horas de material de archivo inédito y de las notas y escritos personales de Katia y Maurice, la artista Miranda July nos narra el fascinante universo de estos dos vulcanólogos inclasificables. El excepcional material de archivo nos descubre una épica historia de amor entre dos exploradores que entregaron su vida al estudio pionero de los volcanes.

'The Humans' (Filmin)

Fecha de estreno: 26 de agosto

The Humans está ambientada en un dúplex de antes de la guerra en Manhattan, donde la familia Blake se reúne con normalidad para celebrar el Día de Acción de Gracias hasta que la oscuridad se cierne sobre el edificio y empiezan a suceder cosas extrañas.

Filmin estrenará en exclusiva el 26 de agosto la adaptación de una aclamada obra de Broadway que recibió el premio Tony a la mejor obra de teatro del año 2016. Richard Jenkins (La forma del agua), Steven Yeun (Minari), Amy Schumer (Y de repente tú), Jayne Houdyshell (Solo asesiantos en el edificio), Beanie Feldstein (Lady Bird) y June Squibb (Nebraska) son los protagonistas de este afilado y pesimista drama sobre la familia en tiempos modernos.

'Samaritan' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 26 de agosto

Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton) es un joven de 13 años que sospecha que su misterioso y solitario vecino, el Sr. Smith (Sylvester Stallone), es en realidad un personaje legendario que se esconde a plena vista. Hace 20 años, el vigilante superpoderoso de Granite City, Samaritan, fue declarado muerto tras una batalla en un almacén con su rival, Némesis. La gente cree que Samaritan falleció en el incendio, pero algunos ciudadanos como Sam tienen la esperanza de que siga vivo. Con la delincuencia en aumento y la ciudad al borde del caos, Sam se propone sacar a su vecino de su escondite para salvar la ciudad de la ruina.

"Me encanta cuando las películas de acción también tienen corazón. Quería participar en Samaritan porque esta historia tiene distintos aspectos con los que creo que la gente puede identificarse. Es algo así como un cuento de moralidad que a la vez es muy emocionante de ver. Estamos encantados de que esté disponible a nivel mundial en Prime Video, donde mis fans y todo el público podrán disfrutarla juntos", afirmó Sylvester Stallone cuando se anunció que Prime Video sería la casa de su nueva película como actor.

