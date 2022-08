Las mejores películas que se han estrenado en julio (2022): de 'Thor: Love and Thunder' a 'Men'.

Tras repasar las mejores series que nos ha dejado el mes de julio, ha llegado el momento de elegir lo más destacado de la oferta cinematográfica de las últimas semanas. Las plataformas de streaming han acogido el estreno de El agente invisible, una película de acción y espionaje que aspira a ser el inicio de una larga franquicia en Netflix, y El hombre perfecto, una original comedia romántica alemana con toques de ciencia ficción que aterrizó en Prime Video tras su debut triunfal en el Festival de Berlín de 2021. Por las salas de cine han pasado el último estreno del Universo Cinematográfico de Marvel y los nuevos trabajos de autores tan aclamados como Mia Hansen-Løve (La isla de Bergman) y Alex Garland (Men).

'La isla de Bergman' (Salas de cine)

Vicky Krieps y Tim Roth interpretan a una pareja de directores en 'La isla de Bergman'.

La isla de Bergman es la película más personal en la carrera de Mia Hansen-Løve. La directora de El porvenir y Eden se fue hasta Suecia para rodar un original drama romántico que funciona al mismo tiempo como homenaje a la filmografía del genial director de El séptimo sello, como ejercicio de terapia inspirado libremente en su extinto matrimonio con el también director Olivier Assayas y como reflexión sobre la fascinante relación de los artistas con la inspiración.

La historia de amor de dos parejas (dos directores de cine interpretados por Tim Roth y Vicky Krieps y dos antiguos amantes que dan vida Mia Wasikowska y Anders Danielsen Lie) permiten a la francesa crear un melancólico relato metanarrativo que va más allá del experimento cinéfilo para crear una seductora historia sobre los orígenes y las consecuencias de la creatividad.

• Entrevista: Mia Hansen-Løve: “Durante mucho tiempo el cine fue algo sagrado, pero eso se acabó”

'El hombre perfecto' (Amazon Prime Video)

Escena de 'El hombre perfecto'.

Maren Eggert se llevó el Oso de Plata por su interpretación como una científica cínica que encontrará el amor en lugar menos inesperado en El hombre perfecto, un título que hace referencia al robot que interpreta Dan Stevens (el primo Matthew de Downton Abbey) con un impecable y sorprendente acento alemán. La directora y guionista Maria Schrader cambia radicalmente de tercio después de la miniserie de Netflix Unorthodox con una carismática película que funciona tanto en lo romántico como en su reflexión existencialista.

Prime Video estrenó directamente sin pasar por cines esta comedia basada libremente en el relato corto de Emma Braslavsky. El hombre perfecto estuvo nominada el pasado invierno al Goya a la mejor película europea y ya recibió cuatro premios de la Academia de Cine Alemán: mejor película, dirección, guion y actriz protagonista. Recomendada, sobre todo, para aquellos que dicen que la comedia romántica es un género en vías extinción.

'Thor: Love and Thunder' (Salas de cine)

Jane Foster tiene poderes en su regreso a Marvel con 'Thor. Love and Thunder'.

Taika Waititi es un cineasta reincidente y en su coctelera para su segunda película de Thor nos encontramos con una potencial receta para el desastre. En menos de dos horas, el director de Jojo Rabbit tiene que lidiar con el trauma de un Thor marcado por una serie de desengaños, el cáncer de Jane Foster, el reencuentro de una pareja con cuentas pendientes y el secuestro de los niños de Asgard a cargo de un villano obsesionado con acabar con la vida de los dioses de todo el universo.

Sorprendentemente, Love and Thunder sale mayormente airosa con una película que sabe hacer reír cuando lo pretende (el chiste recurrente de las cabras o la hilarante aparición de un par de estrellas de Hollywood) y emocionar cuando se centra en un personaje, Jane Foster, que había pasado sin pena ni gloria en las anteriores películas. Es demasiado evidente que Waititi es el primer fan de su trabajo, pero después de la desquiciada Thor: Ragnarok, esta vez sí que tiene razones para estar contento. Hace tan solo unos años nadie hubiera apostado porque, después de cuatro aventuras en solitario, seguiríamos interesados en ver al dios nórdico en el cine.

• Crítica: 'Thor: Love and Thunder', Taika Waititi afina su fórmula con la mejor película en solitario de Thor

'El agente invisible' (Netflix y Salas de cine)

Ryan Gosling es 'El agente invisible'. Netflix

Después del éxito de Alerta roja, la plataforma vuelve a repetir una fórmula similar con El agente invisible: un presupuesto desorbitado, un triángulo de carismáticas estrellas, una escala global, un regusto a película de acción de los 90 y una historia de presentación que pueda servir para construir una popular franquicia a su alrededor. Los resultados del regreso al cine de acción de los hermanos Russo (artífices del final de la saga Vengadores) después de su fallido experimento con Cherry son tan trepidantes como impersonales, aunque la fórmula tiene potencial para que Sierra Seis se convierta en el Jason Bourne de Netflix.

El agente invisible es una aventura muy entretenida que peca de formulaica en su guion. La cinta funciona mejor cuando se centra en una acción (con el prólogo en Bangkok y el destructivo set-piece ambientado en Praga a la cabeza) que supone un paso adelante con la cámara para unos directores que en sus cuatro películas de Marvel siempre se movieron mejor en el tono, el humor y la emoción que en la puesta en escena de sus abundantes secuencias de acción.

El vehículo estelar al servicio de Ryan Gosling no puede competir en sofisticación y artesanía con las secuelas de John Wick, Top Gun y Misión Imposible, pero supone una mejoría respecto a la gran mayoría de incursiones de Netflix en el género.

• Crítica: 'El agente invisible', Netflix encuentra su propio Bourne con un entretenido thriller de escala global

'Men' (Salas de cine)

'Men', la última película de Alex Garland.

Atmosférica, perturbadora y provocadora, Men a veces parece tan sencilla en su discurso como su título. Su tesis explora la masculinidad tóxica que ha dominado las esferas personales e institucionales de la sociedad generación tras generación. Y mientras vemos en pantalla sus representaciones más cotidianas, nos enfrentamos a una dicotomía constante en la que podemos calificar a la película de literal y ambigua, básica y profunda, misógina y misándrica.

Su última película no deja a nadie indiferente e inevitablemente nos obliga a pensarla al terminar. No es efímera y eso siempre se agradece. Os guste o no el conjunto, hay escenas que os costará borrar de vuestras retinas, ya sea por evocadoras (la preciosa creación de armonías con eco en el túnel) o perturbadoras. Men es una de las películas más esperadas del año y la experiencia de verla en pantalla grande no decepciona. Está hecha para ser disfrutada en las salas de cine. (Valentina Morillo)

• Crítica: 'Men', la misoginia es la fuente de la que emana el terror alegórico de la nueva película de Alex Garland

