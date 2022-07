'El agente invisible' quiere ser la nueva saga estrella de Netflix: Así se hizo, según los Russo y sus actores

Netflix estrenará este viernes 22 de julio El agente invisible. Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas lideran el espectacular reparto de una superproducción que supone el regreso al cine de acción de los hermanos Joe y Anthony Russo, los responsables de las dos últimas entregas de sagas tan populares como Capitán América y Vengadores. Todos ellos estuvieron presentes en la rueda de prensa de presentación de la película, a la que asistió SERIES & MÁS.

A partir de una novela de Mark Greaney, El agente invisible cuenta la historia de un espía conocido como Seis (Ryan Gosling), miembro de una unidad secreta de la CIA que se dedica a hacer misiones extraoficiales de la agencia. Reclutado en una cárcel federal por Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), un hombre que se acaba convirtiendo en una figura paterna para él, Seis es un prodigioso asesino a sueldo durante más de diez años.

Cuando un encargo sale mal y el espía se pone en su contra a uno de sus jefes (Regé-Jean Page), el impredecible Lloyd Hansen (Chris Evans) recibe el encargo de capturarle y devolverle a Langley antes de que ponga en peligro a la agencia. La agente Dani Miranda (Ana de Armas) es su única aliada en una misión contra el reloj y las ansias de sangre de Hansen.

Desde la adquisición del proyecto, muchos han definido El agente invisible como el intento de la plataforma de streaming por tener su propia versión de James Bond o Jason Bourne en su catálogo. Joe Russo insiste en que “esta es una historia moderna”, antes de recordar que el personaje creado por Ian Fleming lleva sesenta años en el cine, mientras que han pasado ya dos décadas desde la primera vez que Matt Damon interpretó a Bourne. El director intenta alejarse de sus referentes, explicando que “esta película está conectada de muchas maneras con algunos problemas que están pasando ahora mismo en el mundo, el agente Seis es un personaje muy existencial y bastante divertido”.

Ryan Gosling interpreta al asesino a sueldo protagonista. El dos veces nominado al Oscar reconoció que, más allá de su intensa preparación física para el personaje, su mayor aliado fue Chili Palmer, un antiguo miembro de Delta Force que participó como asesor en la producción. Los dos se convirtieron en inseparables durante el rodaje y el exmilitar fue una fuente de inspiración y consejos para el actor.

Gracias a él descubrió que si alguien en la posición de Seis se va a dormir, tiene que atar el cordón de su zapato a la puerta para descubrir si alguien entra. Otro de sus consejos fue que el personaje siempre debía llevar Skittles encima, porque no sabía cuándo iba a poder comer. “Nos dio todos estos pequeños detalles, cosas que no estaban en el guion y que solo puedes saber por experiencia. Todo eso ayudaba a que la película fuera especial y tuviera un tipo de salsa especial “, reconoce Gosling.

El actor también destacó la forma de trabajar de los directores. “Los Russo tienen un proceso muy guay. Al principio de la película, nos reunieron con todos los jefes de equipo y pusieron en el guion en una pantalla grande. Entre todos lo íbamos repasando, es un proceso muy colaborativo y cercano que hace que todos estemos en la misma página, literalmente. Te ayuda a saber qué clase de película estáis haciendo. En este caso, una vuelta al tipo de cine de los años 80 y 90 que se ríe de sí mismo y que me encantaba cuando era pequeño”.

Ryan Gosling y Chris Evans se enfrentan en 'El agente invisible', el plato fuerte de Netflix este verano.

El agente invisible es la quinta colaboración entre los hermanos Russo y Chris Evans. Esta es la primera vez que el Capitán América interpreta al villano de la función. Según el actor, “hacer de malo siempre es más divertido, tienes más libertad y te dan más bromas, pero trabajar con los Russo es lo que da esa sensación de confianza y libertad. Cuando confías en los cineastas, estás más dispuesto a correr riesgos como este personaje. Sin los Russo y la relación y sintonía que tenemos, no sé si la experiencia hubiera sido tan gratificante”.

Regé-Jean Page, el Duque de Hastings de Los Bridgerton, interpreta a otro de los enemigos de Seis en la ficción. El actor inglés disfrutó con un cambio de registro que le obligó a perfeccionar su agente americano y sacar su lado oscuro. “La diferencia entre los villanos y los héroes, en general, es que los villanos no tienen la misma conciencia que los héroes. No tienen barreras entre ellos y sus objetivos, o al menos no tienen las mismas barreras”.

El intérprete se fijó en su villano favorito de la ficción, el Yago del Otelo de William Shakespeare. “La gente disfruta viéndolo disfrutar siendo malo. Y siento que Denny y Lloyd están cortados por el mismo patrón en ese sentido. Se divierten, solo que de diferentes maneras. Traté de darle un sabor distinto a su maldad”.

Gracias a sus experiencias en el Universo Cinematográfico de Marvel, los hermanos saben lo que es trabajar con el quién es quién de Hollywood. “Es muy importante para nosotros trabajar con los actores en los guiones. Queremos que sientan que los personajes son también suyos”, explica Joe Russo. “En este reparto tenemos muchos grandes narradores, además de increíbles actores. Tienen mucha experiencia y están invitados a traerla a nuestras películas. Nos gusta trabajar con el guion de tal forma que podamos tirar o incorporar cosas durante el rodaje. Siempre estamos abiertos a lo que está pasando en el momento. Si alguien tiene una idea que es divertida y encaja con la historia y con el argumento, es más que bienvenida, independientemente de dónde venga”.

Ana de Armas en 'El agente invisible'.

Ana de Armas reconoce que estaba muy emocionada de que los Russo pensaran en ella para su segunda película de acción después de estrenarse en el género con la última entrega de Bond, Sin miedo para morir. La actriz parece haberle cogido el gustillo al género. Entre sus próximos proyectos destaca Ballerina, un spin-off de la saga John Wick para el que consiguió que los productores contrataran como guionista a Emerald Fennell, ganadora del Oscar por Una joven prometedora.

“En cuanto me reuní con ellos por Zoom y me contaron cómo sería el personaje y la historia, decidí aceptar. Además, quería volver a trabajar con Ryan y con Chris”, con los que había rodado Blade Runner 2049 y Puñales por la espalda, respectivamente. En otras entrevistas la actriz hispano-cubana ha reconocido que, a pesar de esa primera conversación prometedora con Joe y Anthony, pidió que se diera una vuelta a su personaje en el guion.

La inminente Marilyn Monroe de Blonde celebró también que no se apresurara una relación sentimental entre su personaje y el de Ryan Gosling. “Yo he interpretado a una mujer que debe estar guapa y llevar tacones mientras pelea en una película de Bond. Es algo que encajaba en esa película, pero hay algo realmente refrescante en que El agente invisible siga otro camino. No soy el interés amoroso de Ryan. Eso es algo que ya hemos hecho en el pasado”, ríe.

La adolescente Julia Butters, la revelación de Érase una vez en Hollywood, celebra el punto de vista de las mujeres en la película. “Las mujeres no deberían tener que ser sexys en el cine de acción. Es fundamental que estos personajes se representen como alguien que está haciendo su trabajo, sin que necesariamente tenga que resultar atractiva. Y eso que este reparto tiene unas mujeres bellísimas”, bromea antes de concluir su tesis. “Es muy importante representar a las mujeres como personas en lugar de objetos con tacones altos, pelo largo y uñas largas que tontean con los chicos”.

Las mejores secuencias de 'El agente invisible' se rodaron en Praga.

Los actores son uno de los grandes reclamos de la película, pero los 200 millones de dólares de presupuesto de la producción han permitido que los Russo puedan tirar la casa por la ventana en la acción. El equipo se desplazó a Praga para rodar la secuencia más espectacular de la película. “Estamos muy agradecidos con todos en la ciudad, es un lugar increíble para rodar, tienen equipos brillantes y su gente apoya mucho el cine. Solo puedes lograr algo tan complejo como lo que hacemos en esta película en un lugar como Praga”, destacó Anthony Russo.

El director recordó los momentos más difíciles del rodaje. “Esa secuencia comienza en una plaza importante de Praga y continúa a través de una persecución por toda la ciudad, por lo que fue muy compleja. Por poner un ejemplo, hay un tranvía en el que se sube Seis mientras el personaje de Ana lo persigue en un automóvil y un montón de mercenarios intentan atraparle”.

Para rodar uno de los momentos más espectaculares dentro de la secuencia, el equipo usó tranvías. “Construimos un autobús que fue diseñado para parecerse exactamente a un tranvía, pero que funcionaba sobre ruedas porque a veces necesitábamos que el tranvía fuera más rápido de lo que realmente podía ir, o necesitábamos llevarlo por calles que no tenían vías”, recuerda el director. “Rodábamos con los actores protagonistas y con los especialistas para las partes que eran demasiado peligrosas. Fue un proceso muy complejo construir eso.

Si todo va bien, es cuestión de tiempo que El agente invisible vuelva a aparecer en Netflix más pronto que tarde. “Mira, una de nuestras motivaciones para conseguir un reparto tan potente era crear un universo narrativo con muchos personajes interesantes que te permitan seguir explorando su historia, ya sea antes o después de los hechos que vemos en esta película. Así que sí, esperamos seguir contando más historias ambientadas en este mundo”.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan