Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese volverán a trabajar juntos en 'The Wager', una película de Apple TV+

Todo queda en casa. Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, David Grann y Apple TV+ volverán a trabajar juntos en la adaptación de The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder. El actor, el director, el escritor y la plataforma repetirán la fórmula ganadora de Killers of the Flower Moon, la esperada película que narrará los violentos orígenes del FBI.

El proyecto nos llevará hasta 1740 para contar la historia real del naufragio de un barco naval británico que queda abandonado a su suerte en una isla desolada en la punta de América del Sur, con el capitán y la tripulación luchando por sobrevivir y mantener el orden mientras luchan contra los elementos más extremos y la propia naturaleza humana. Los hombres, después de estar abandonados y hambrientos durante meses, construyeron una embarcación con la que navegaron durante más de cien días, atravesando tres mil kilómetros de mares azotados por tormentas.

Se desconoce por el momento la identidad del guionista que adaptará el ensayo de David Grann, un autor que ya había sido llevado al cine anteriormente en películas como Z, la ciudad perdida y The Old Man & the Gun. Su carrera como periodista especializado en crónica negra dejó dos adaptaciones adicionales en la gran pantalla: el thriller Crímenes oscuros y El caso Willingham.

The Wager será la tercera película consecutiva de Scorsese para una plataforma de streaming, después de rodar El irlandés en Netflix (con la que repitió en la serie documental Supongamos que Nueva York es una ciudad) y la todavía inédita Killers of the Flower Moon en Apple TV+. La fecha de estreno de la sexta colaboración del director con Leonardo DiCaprio es uno de los grandes misterios de la inminente temporada de premios que empezará con el Festival de Venecia el próximo 31 de agosto. Deadline publicó que llegaría en 2023, pero nada es oficial y Scorsese sigue trabajando con su montadora Thelma Schoonmaker con la esperanza de poder estrenar la película antes de que acabe el año.

Ambientada en la Oklahoma de los años 20, Killers of the Flower Moon narra los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage que era muy rica en petróleo; una serie de crímenes brutales que más tarde se conocería como el Reinado del Terror. Robert DeNiro, Jesse Plemmons y Lily Gladstone completan el reparto de la millonaria superproducción de época.

