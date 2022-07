La 79ª edición del Festival de Cine de Venecia presenta su programación con Iñárritu, Aronofsky y Baumbach

El Festival de Cine de Venecia ha dado a conocer esta mañana la programación de la 79.ª edición. La conferencia de prensa, celebrada en la Biblioteca del Archivo Histórico de la Bienal de Arte Contemporáneo de la ciudad, ha sido presentada por Roberto Cicutto, Presidente de La Biennale di Venezia, y Alberto Barbera, Director Artístico del Departamento de Cine que supervisa el festival del Lido.

Entre las películas confirmadas se encuentra White Noise, la película de Noah Baumbach protagonizada por Adam Driver y Greta Gerwig que inaugurará la competición oficial el 31 de agosto.

También se podrán ver en concurso The Whale de Darren Aronofsky, el thriller psicológico Don't Worry Darling de Olivia Wilde con Florence Pugh, Harry Styles y Chris Pine, Tar de Todd Field, Athena de Romain Gavras o Bones And All de Luca Guadagnino.

El thriller psicológico Don't Worry Darling de Olivia Wilde, y protagonizada por Florence Pugh, Harry Styles y Chris Pine, estará presente en la sección de ficción fuera de competición. Por donde también pasarán las últimas obra de Paul Schrader (Master Gardener), Lav Diaz (When The Waves Are Gone), Kim Ki-duk (Call Of God) o Ti West (Pearl).

El cine español estará presente en la 79ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia a través de la sección Orizzonti con Al margen de Juan Diego Botto, que debuta como director. Penélope Cruz, Luis Tosar, Aixa Villagrán, Adelfa Calvo, Font García, Nur Levi y Christian Checa protagonizan esta película que aborda un día crucial en las vidas de tres personajes, que tienen que enfrentar un gran reto que vence al cabo de 24 horas. La cuenta atrás para que estalle la “bomba” metafórica que marcará la vida de estos personajes determina el ritmo de la película.

Fuera de competición - Ficción

'The Hanging Sun', Francesco Carrozzini (Italia) – Película de clausura

'When The Waves Are Gone', Lav Diaz (Filipinas, Francia, Portugal, Dinamarca)

Fuera de competición - No ficción

'Freedom on Fire: Ukraine’s Fight For Freedom', Evgeny Afineevsky (ucrania, Ueino Unido, (EE.UU.)

'The Matchmaker', Benedetta Argentieri (Italia)

'Gli Ultimi Giorni Dell’Umanità', Enrico Ghezzi, Alessandro Gagliardo (Italia)

'A Compassionate Spy', Steve James (EE.UU.)

'Music For Black Pigeons', Jørgen Leth, Andreas Koefoed (Dinamarca)

'The Kiev Trial', Sergei Loznitsa (Holanda, Ucrania)

'In Viaggio', Gianfranco Rosi (Italia)

'Bobi Wine Ghetto President', Christopher Sharp, Moses Bwayo (Uganda, Reino Unido, (EE.UU.)

Nuclear', Oliver Stone (EE.UU.)

Fuera de competición - Series

'The Kingdom Exodus' (Episodios 1-5), Lars Von Trier (Dinamarca)

'Copenhagen Cowboy' (Episodios 1-6), Nicholas Winding Refn (Dinamarca)

Horizontes

'Princess', Roberto De Paolis (italia) – Película inaugural

'Victim', Michal Blasko (Eslovaquia, República Checa, Alemania)

'On The Fringe', Juan Diego Botto (España)

'Trenque Lauquen', Laura Citarella (Argentina, Alemania)

'Vera', Tizza Covi, Rainer Frimmel (Austria)

'Innocence', Guy Davidi (Dinamarca, Israel, Finlandia, Islandia) – Documental

'Blanquita', Fernando Guzzoni (Chile, México)

'For My Country', Rachid Hami (Francia, Taipei)

A Man', Key Ishikawa (Japón)

'Bread and Salt', Damian Kocur (Polonia)

'Luxembourg, Luxembourg', Antonio Lukich (Ucrania)

'Ti Mangio il Cuore', Pippo Mezzapesa (italia)

'To The North', Mihai Mincan (Rumanía, Francia, Grecia, Bulgaria, República Checa)

'Autobiography', Makbul Mubarak (Francia, Alemania, Qatar)

'The Sitting Duck', Jean-Paul Salomé (Francia)

'World War III', Houman Seyiedi (Irán)

'The Happiest Man in the World', Teona Strugar Mitevska (Bosnia, Bélgica, Dinamarca)

'The Bride', Sergio Trefaut (Portugal)

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan