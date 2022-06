'The Last of Us' finaliza su rodaje: cuándo se estrena y claves de una de las series más esperadas de HBO

Bella Ramsey y Pedro Pascal en una imagen de la serie 'The Last of Us'. HBO Max

Tras casi un año de grabaciones en Canadá, las grabaciones para la serie de The Last of Us han terminado. Una de las producciones más esperadas para HBO, por la repercusión del videojuego en el que se basa, está un paso más cerca de su estreno.

Las expectativas y las ganas de poder ver en este nuevo formato a Joel, Ellie y el resto de sus protagonistas, han derivado en filtraciones constantes sobre los escenarios del mundo postapocalíptico y la caracterización de los personajes. Los habitantes de Alberta y las localizaciones que han visitado Pedro Pascal y Bella Ramsey, los actores sobre los que gira la historia, han inundado las redes sociales de fotos y vídeos grabados desde sus balcones o donde fuera necesario. La relación entre los dos personajes que interpretan es la esencia del título y la clave para que la serie funcione como lo hizo el videojuego.

El final del rodaje se celebró el pasado jueves durante un evento llamado como Summer Game Fest con una nueva foto en la que se puede ver recreada una de las secuencias del juego. En ella, Joel y Ellie tratan de cruzar un museo en Boston con un 'chasqueador' al acecho, escondido entre la oscuridad de la sala y que sólo es apreciable si se aumenta la luminosidad artificialmente. Esta criatura es uno de los tipos de los infectados por un hongo que pueblan el mundo postapocalíptico en el que tiene lugar la obra. Estarán recreados mediante prótesis y no con efectos digitales, buscando un mayor realismo que case con el tono del juego, más allá de ese elemento ficticio.

Además, Neil Druckmann, creador de la saga, informó de que Troy Baker y Ashley Johnson, que dan vida en los juegos a Joel y a Ellie, tendrán "papeles importantes" en la serie, en lo que es sin duda un regalo para ellos y para los aficionados.

El propio desarrollador también está muy involucrado en la producción. Ha escrito el guion junto a Craig Mazin (creador y productor de Chernóbil) y ha dirigido uno de los diez episodios que componen la primera temporada, que contempla los hechos del título original. Gustavo Santaolalla, ganador de dos premios Óscar, y compositor de la banda sonora en los dos juegos de la saga, también se ha encargado de la música de la serie.

Crecimiento transmedia

La publicación de la imagen coincidió con el anuncio de que el título de 2013 recibirá un remake en septiembre. Servirá para renovar la obra y ponerlo al mismo nivel jugable y visual que su secuela, The Last of Us: Parte II. Y para aprovechar la nueva ola de popularidad que se prevé cuando la serie de HBO se estrene.

Casey Bloys, jefe de programación de HBO y HBO Max, hablando con Deadline, dijo en febrero que la serie no se estrenaría hasta 2023. Druckmann, por su parte, aseguró en el Summer Game Fest que la serie que la serie está "más cerca" de lo que se piensa. Igualmente, aseveró que será "la adaptación más fiel de un videojuego" hasta la fecha. Que haya tanta gente que fue base en el desarrollo del título participando en la producción televisiva coincide con sus declaraciones.

The Last of Us ya estuvo cerca de tener una versión cinematográfica con Sam Raimi y Druckmann a la cabeza. Se acabó cancelando, según dijo su director creativo a Script Apart en abril de 2021, por la necesidad que tenía la cinta de presentar más acción, lo que quitaba del foco a los personajes, como quiere hacer la serie.

Para hacerse una idea de la magnitud de la producción, basta con saber el coste de cada episodio: 10 millones de dólares. Damian Petti, presidente del sindicato de artistas IATSE 212 fue el que lo desveló hablando con el canal CTV. La cifra se asemeja a la que alcanzó Juego de Tronos en su última temporada.

Pascal, que también ha participado en series como Narcos, El Mandaloriano o la misma Juego de Tronos, se llevará 600.000 dólares por cada uno de ellos, como protagonista junto a Ramsey, que hizo de Lyanna Mormont en la serie sobre el libro de George R. R. Martin.

Parecidos y diferencias

El actor confesó en una entrevista a GQ en abril que no ha jugado al título porque no se sentía con la habilidad necesaria aunque estuvo junto a su sobrino mientras este se encargaba del mando: "Vi tanto como pude ese día. Y entonces tuve que irme a Florida. Joel me pareció impresionante. Empecé a preocuparme de querer imitarlo más de lo que debería, lo que podría ser adecuado en ciertas circunstancias, pero también un error en otras. Así que quise mantener una distancia de seguridad y ponerme en las manos de Craig Mazin y Neil Druckmann".

Además de él y Ramsey, durante este año se han confirmado multitud de nombres para el proyecto. Kantemir Balágov, Jeremy Webb y Ali Abbasi han dirigido dos episodios cada uno. Druckmann, Jasmila Žbanić, Peter Hoar y Liza Johnson se han encargado del resto.

En cuanto a actores, Gabriel Luna hará de Tommy, el hermano de Joel. Merle Dandridge de Marlene, como ya hizo en el juego. Anna Torv (Fringe) será Tess. Nico Parker (Dumbo) interpretará a la hija de Joel, Sarah. Nick Offerman (Parks and Recreation) se pondrá en la piel de Bill. Storm Reid (Euphoria) dará vida a Riley, por lo que la serie indica que abordará el episodio-precuela del juego, Left Behind. Hay muchos otros actores que figuran en distintas webs y que han sido vistos durante el rodaje, pero no todos son oficiales. Cada uno de ellos sirve durante la historia para ir conociendo el mundo postapocalíptico y sus facciones al tiempo que funcionan de reflejo de cara a los protagonistas y el estado de evolución del vínculo que van forjando.

La historia del juego sufrirá pequeñas variaciones respecto a la original. De acuerdo con lo indicado por Mazin para BBC Radio 5 en agosto de 2020, los cambios "están diseñados para completar y expandir las cosas. No para deshacer, sino para mejorar". Algunos de los que se han podido intuir con las filtraciones muestran cómo los eventos que tienen lugar en el juego en Pittsburgh se producirán en su lugar en Kansas City. La serie mostrará además por dentro la comunidad de Jackson, que en el primer juego sólo se ve desde fuera. Por otra parte, en la adaptación el origen de la pandemia se da en 2003, mientras que en el juego sucede en 2013, con lo que todas las fechas se verían afectadas.

Pese a los grandes parecidos son estas y otras diferencias las que van a marcar para bien o para mal la serie. Necesita distanciarse en cierta medida del juego porque éste emplea en profundidad el lenguaje propio de su medio para conectar a sus personajes y al jugador con ellos. Es algo que no se puede hacer en televisión, que tiene que hablar su propio idioma para buscar unas sensaciones similares y poder dar a conocer tanto la historia de esta obra y sus personajes como lo que significan.

