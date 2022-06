Cazafantasmas está más viva que nunca: Se confirma la secuela de 'Mas allá' y una película animada.

¿A quién vas a llamar? ¡A los Cazafantasmas! La popular canción se ha debido de convertir en el hit de esta semana en los despachos de Hollywood. Si ayer adelantábamos que Netflix está desarrollando la que sería la tercera serie de animación de la franquicia, en el Día de los Cazafantasmas se ha confirmado la secuela de Cazafantasmas: Más allá (2021) y una película de animación.

Sony Pictures junto a Jason Reitman y Gil Kenan, de Ghost Corps Inc., fueron los encargados de hacer el anuncio dentro de la celebración del Día de los Cazafantasmas, el acto en el que los fans conmemoran cada año el estreno de la primera película el 8 de junio de 1984.

'Cazafantasmas: Más allá' tendrá segunda parte

Durante la presentación, Jason Reitman y Gil Kenan confirmaron la segunda parte de Cazafantasmas: Más allá, secuela directa de Cazafantasmas 2 (1989). También adelantaron que la película regresará a la ciudad de Nueva York y al icónico escenario de la estación de bomberos de las originales.

Confirmada película animada

La nueva película animada de la franquicia Cazafantasmas está siendo desarrollada por Jason Reitman y Gil Kenan junto a Sony Pictures Animation. Chris Prynoski (Beavis and Butt-Head Do the Universe) y Jennifer Kluska (Hotel Transylvania: Transformanía) serán los directores, mientras que Brenda Hsueh (Descolocados) será la encargada del guion.

Y serie animada en desarollo en Netflix

la serie está producida por Sony Pictures Animation y cuenta con Jason Reitman y Gil Kenan, de Ghost Corps Inc., como productores ejecutivos. Reitman y Kenan son los guionistas responsables de lo último que se ha estrenado de la saga, Cazafantasmas: Más allá, que también estuvo dirigida por el primero.

De momento se desconoce la trama de la nueva serie animada de Cazafantasmas tras Los auténticos Cazafantasmas, que contó con 140 episodios en ABC y sindicación entre 1986 y 1991, y El regreso de los Cazafantasmas, con 40 episodios en sindicación durante 1997.

La saga Cazafantasmas

La franquicia de Cazafantasmas se inició en 1984 con el estreno de la película original, dirigida por Ivan Reitman (padre de Jason Reitman), que falleció el pasado febrero a los 75 años. La icónica cinta estaba coescrita junto a Dan Aykroyd y Harold Ramis, y protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Ernie Hudson y Rick Moranis, entre otros.

Los Cazafantasmas le siguió Cazafantasmas 2 (1989), con todo el reparto y equipo creativo original. Paul Feig (La boda de mi mejor amiga, 2011), fue el responsable del reinicio en 2016, que contaba con Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones como las integrantes del equipo. En noviembre de 2021 se estrenó Cazafantasmas: Más allá, que recaudó 200 millones de dólares en la taquilla internacional y tuvo buen recibimiento crítico.

