El 'Black Adam' de Dwayne Johnson luce espectacular y sube las expectativas con el tráiler.

Poco después de que Todd Phillips confirmara la secuela del Joker de Joaquin Phoenix, Warner Bros. y DC Entertainment han lanzado el tráiler de Black Adam, la película sobre el antihéroe de los cómics protagonizada por Dwayne Johnson. Las imágenes que podemos ver sobre la película dirigda por el español Jaume Collet-Serra muestran una cinta espectacular y cargada de acción que promete tras una trayectoria irregular de DC en la gran pantalla.

En un principio, el personaje interpretado por Johnson iba a ser insertado en el Universo extendido de DC a través de la película de ¡Shazam! (2019), que muestra el origen del superhéroe del rayo en el pecho, pero en 2017 decidieron finalmente darle su propia película spin-off y sacarlo de la cinta protagonizada por Zachary Levi.

Black Adam se estrenará el 19 de octubre en los cines de todo el mundo y el 21 en los de EE. UU. tras estar el proyecto dando vueltas en Hollywood desde 2007. Dos meses más tarde, el 21 de diciembre, llegará a la gran pantalla Shazam! 2 (Shazam! Fury of the Gods), en la que está descartado que aparezca Black Adam según confirmó David Sandberg, director de la cinta: "No, él tiene su propia película". Por lo que, de momento, el camino de ambos no se cruzará en el DCU.

Puedes ver el tráiler a continuación.

El propio Dwayne Johnson, estrella del cine de acción, parece tan entusiasmado con la película como nosotros al ver el tráiler. En octubre de 2021, el actor presentó un primer vistazo de la película a través de su cuenta de Twitter, declarando que: "Este personaje, esta película, este universo, ha sido un gigantesco proyecto lleno de pasión para mí durante mucho tiempo. La verdad es que nací para interpretar a Black Adam”.

El cineasta español Jaume Collet-Serra y Dwayne Johnson han trabajado también juntos en Jungle Cruise (2021), la película de aventuras de Disney (propietaria de Marvel, eterna rival de DC) basada en la histórica atracción de los parques temáticos de la compañía con el mismo nombre.

Tras Liga de la Justicia llega la Sociedad de la Justicia de América

Además de a Black Adam, la película presentará a los miembros de la Sociedad de la Justicia de América, un grupo icónico de superhéroes de los cómics de DC similar a la Liga de la Justicia, que incluye a personajes como Hawkman, Atom Smasher, Cyclone o el Doctor Fate, encarnado por Pierce Brosnan.

