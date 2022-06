Crítica: La serie 'Ms. Marvel' captura el encanto original de los cómics y sorprende con su vibrante propuesta

Desde la publicación de su primer número en 2014, Ms. Marvel se convirtió en uno de los personajes más queridos por los lectores de cómics. Llevábamos tiempo reclamando su paso a la pantalla y ese momento ha llegado, por fin, con la Fase 4 de Marvel, que le ha abierto las puertas al UCM con el estreno de su propia serie en Disney+.

Además de su adorable y divertida personalidad, lo que hace especial a Kamala Khan, la adolescente que adopta la identidad de Ms. Marvel, es que no tiene una vida fuera de lo común. No ha recibido ningún tipo de entrenamiento, no tiene una inteligencia ni talentos extraordinarios, un traje o armadura desarrollado tecnológicamente, mucho dinero o un origen marcado por evento trágico. Kamala es una fan de los superhéroes (en particular, de Carol Danvers) que un día descubre que tiene poderes. Kamala podría ser cualquiera de nosotros.

Lo que sí parece extraordinario es Iman Vellani, la desconocida actriz elegida para interpretar al personaje en la serie. Al verla en pantalla solo podemos pensar que es la elección de casting más perfecta de lo que llevamos de siglo, tanto que sería capaz de apostar dinero por defender esa afirmación. Iman es Kamala desde el primer minuto, y todo es tan cálido y encantador en su serie y en su forma de ver el mundo, que cuando entramos nos queremos quedar a vivir allí.

Iman Vellani es la Kamala Khan perfecta.

Además de contar con un equipo que conoce bien la cultura de la familia Khan porque han crecido en una similar (entre ellos su showrunner, Bisha K. Ali), contar con Sana Amanat como productora era un sello de garantía. Amanat fue cocreadora del personaje en los cómics, junto a G. Wilson Wilson, Adrian Alphona, y Steve Wacker. Por si eso fuera poco, Kamala está basada en sus experiencias personales: Amanat nació en una familia pakistaní y fue criada como musulmana por sus padres, inmigrantes pakistaníes, en un suburbio de Nueva Jersey. Ms. Marvel es un proyecto muy personal para ella, nadie iba a tratarlo con más cariño y respeto. Está en buenas manos.

Y se nota. Ms Marvel no se parece a ninguna de las otras series o películas de Marvel Studios, y eso juega desde el principio a su favor. Kamala es una joven pakistaní que vive con su familia en Nueva Jersey, algo que fue revolucionario cuando se publicó su primer cómic, porque era el primer superhéroe musulmán de la compañía. Y sigue siendo rompedor en 2022 con su estreno en Disney+, por el alcance masivo que tiene la plataforma.

Pero más allá de los hitos históricos de representación, su especificidad cultural la enriquece narrativa y visualmente, porque necesariamente vemos costumbres, lugares, vestuario, comidas y colores distintos a los que estamos acostumbrados en el UCM. Y la serie lo muestra de forma orgánica, evitando cualquier tono didáctico, porque todo eso que para algunos puede ser algo nuevo, para Kamala forma parte de su cotidianidad. Mención especial el apartado musical: es espectacular, necesitamos la lista oficial para ayer.

Ms. Marvel es un coming of age que captura el tono juvenil y divertido de los cómics, también la esencia del personaje. Ese era el principal reto, porque es lo que la hace especial. El polémico asunto de los poderes y su origen, está más que justificado por el momento en el que Kamala se une al UCM. Y la forma en la que lo resuelven, conectándolo a su legado familiar, resulta mucho más potente que su relación previa con los Inhumanos.

En cualquier caso es, sin duda, más significativo, y mantiene el conflicto de identidad que caracteriza al personaje, que es lo más importante, pero llevándolo a otro nivel. Ya me diréis que pensáis cuando la veáis, pero personalmente creo que en ese apartado la serie es, de entrada, "mejor que el libro". Debe ser cierto que la necesidad es la madre del ingenio. Ms. Marvel será un lugar feliz este verano.

'Ms. Marvel' se estrena el 8 de junio en Disney+.

