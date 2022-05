Los estrenos de Disney+ en junio de 2022: Todas las series, películas, documentales y programas

Disney+ acaba de anunciar todos los estrenos de series, películas, documentales y programas que llegarán a su catálogo en el mes de junio. Entre las diferentes novedades, destacan los estrenos de Ms. Marvel o Colegio Abbott, y los regresos de Solo asesinatos en el edificio, Atlanta o Con amor, Victor.

Además, a partir del 29 de junio también pasarán a estar disponibles las series de Marvel en Netflix (más conocidas popularmente como Marflix) como Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher, Iron Fist y The Defenders.

Las series de Disney+ en junio de 2022

Los estrenos destacados del mes

'Colegio Abbott' - Temporada 1 (1 de junio)

'Colegio Abbott'. Disney+

Un grupo de profesores llenos de vocación, con una directora sorda, llevan como pueden su día a día y se intentan apañar en el sistema de educación pública de Filadelfia. Pese a todos los obstáculos que se les ponen por delante, no tiran la toalla a la hora de intentar que sus alumnos logren el éxito en la vida. Aunque a estos increíbles esclavos del sistema público les paguen poco y algunas cosas les vengan grandes, adoran su trabajo, por mucho que la predisposición del distrito escolar por mejorar la educación de los niños brille por su ausencia.

'Ms. Marvel' - Temporada 1 (8 de junio)

En esta serie conoceremos a Kamala Khan, una adolescente musulmana estadounidense que vive en Jersey City y que se pasa la vida entre videojuegos y escribiendo fan-fiction. Además, es fan de los superhéroes y tiene una imaginación descomunal, sobre todo cuando se trata de la Capitana Marvel, pero se siente invisible tanto en casa como en el colegio. Un día descubrirá que tiene superpoderes como esos héroes que siempre ha admirado, y se dará cuenta de que la vida es mejor con superpoderes.

'Solo asesinatos en el edificio' - Temporada 2 (28 de junio)

'Solo asesinatos en el edificio'. Disney+

Tras la impactante muerte del presidente de la junta de vecinos del Arconia, Bunny Folger, Charles, Oliver y Mabel se ven obligados a desenmascarar al asesino. Sin embargo, surgen tres desafortunadas complicaciones, como que el trío está implicado públicamente en el homicidio de Bunny y que este es el tema central de un podcast de la competencia. Además, tendrán que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que creen que son ellos los que cometieron el asesinato.

Otros estrenos destacados del mes

'Con amor, Victor' - Temporada 3 (15 de junio)

En esta nueva temporada, que además es la última, seguiremos de cerca a Victor en su viaje de autodescubrimiento, mientras se enfrenta a sus problemas en casa y se adapta a una nueva ciudad. No ha sido sencillo para él y no hay vuelta atrás desde que salió del armario, pero no estará solo, y siempre podrá contar con Simon para que le ayude.

'Atlanta' - Temporada 3 (29 de junio)

'Atlanta'. Disney+

La tercera temporada de la serie recorre Europa y lleva a Earn, Alfred "Paper Boi", Darius y Van de gira arrasando por todo el continente. Al mismo tiempo, el grupo de protagonistas irá descubriendo nuevos lugares siendo ellos los extranjeros, y tendrán dificultades para procesar todo el éxito que acaban de alcanzar y con el que siempre habían soñado.

Todos los estrenos del mes

'Sisi' - Temporada 1 (1/06)

'Pollos lunáticos en el espacio' - Temporada 1 (1/06)

'El colapso' - Temporada 1 (1/06)

'Club Mickey Mouse' - Temporada 4 (1/06)

'The Orville: Nuevos horizontes' - Temporada 3 (2/06)

'El Galán. La TV cambió. Él no' - Temporada 1 (8/06)

'Delicias del destino' - Temporada 1 (8/06)

'Big Sky' - Temporada 2b (8/06)

'Motherland: Fort Salem' - Temporada 1 (8/06)

'Black-ish' - Temporada 8 (8/06)

'PJ Masks' - Temporada 4 (8/06)

'Fortaleciendo la familia' - Temporada 1 (15/06)

'Siempre fui yo' - Temporada 1 (15/06)

'L'Opera' - Temporada 1 (15/06)

'Traición' - Temporada 1 (15/06)

'Big Hero 6: La serie' - Temporada 3 (15/06)

'American Crime Story' - Temporadas 1-3 (15/06)

'BabyTv' - Nuevos episodios (17/06)

'Descubriendo a Alice' - Temporada 1 (22/06)

'The Fix' - Temporada 1 (22/06)

'The Glades' - Temporada 1 (22/06)

'Pose' - Temporadas 1-3 (22/06)

'PatoAventuras' - Temporada 1 (22/06)

'Butterfly' - Temporada 1 (29/06)

'Gomorra' - Temporada 5 (29/06)

'Daredevil de Marvel' - Serie completa (29/06)

'Jessica Jones de Marvel' - Serie completa (29/06)

'Defenders de Marvel' - Serie completa (29/06)

'The Punisher de Marvel' - Serie completa (29/06)

'Luke Cage de Marvel' - Serie completa (29/06)

'Iron Fist de Marvel' - Serie completa (29/06)

'¡Baymax!' - Temporada 1 (29/06)

Las películas de Disney+ en junio de 2022

Todos los estrenos del mes

'Stargirl en Hollywood' (3/06)

'Fire island' (3/06)

'Sissi' (3/06)

'Sissi Emperatriz' (3/06)

'El destino de Sissi' (3/06)

'Ravenous' (10/06)

'Belle' (10/06)

'Le divorce' (10/06)

'Marte' (17/06)

'Margaret' (17/06)

'Se montó la gorda' (17/06)

'Máxima ansiedad' (17/06)

'Trevor: El musical' (24/06)

'Patti cake' (24/06)

'El sueño de Joseph Lees' (24/06)

'El inmortal: Una película de Gomorra' (24/06)

'Superación: La historia de la familia Antetokoumpo' (24/06)

Los documentales y programas de Disney+ en junio de 2022

Todos los estrenos del mes

'Todo lo que un fan necesita saber de Ms. Marvel' - Especial (1/06)

'Ciudades perdidas con Albert Lin' - Serie documental - Temporada 1 (1/06)

'Los secretos de la ciudad pirata' - Especial (3/06)

'D. Jade: a life unexpected' - Documental (3/06)

'No crossover: The trial of Allen Iverson' -Documental (3/06)

'This Magic moment' - Documental (3/06)

'Survive and advance' - Documental (3/06)

'Free spirits' - Documental (3/06)

'Man in the Arena: La leyenda de Tom Brady' - Serie documental - Episodio 10 (8/06)

'Ciencia para aficionados' - Serie documental - Temporada 1 (8/06)

'The Kardashians - An ABC News Special' - Especial (10/06)

'¿Ha visto a este hombre? El misterio John Ruffo' - Documental (22/06)

'Famosos en peligro con Bear Grylls' - Serie documental - Temporada 6 (22/06)

'Mark Wrestles' - Documental (24/06)

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan