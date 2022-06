Apple TV+ compra 'Blitz', la nueva película de Steve McQueen sobre la Segunda Guerra Mundial

Apple TV+ sigue engordando su catálogo de proyecto meses después de convertirse en la primera plataforma de streaming en ganar el Oscar a la Mejor Película gracias a CODA. Steve McQueen dirigirá, escribirá y producirá para Apple Blitz, una recopilación de historias que vivieron los londinenses durante la Segunda Guerra Mundial.

Se espera que este mismo año arranque el rodaje de una película de época que ha despertado el interés de numerosas plataformas y estudios en Hollywood. Lammas Park, la compañía del director, compartirá las labores de producción con Tim Bevan y Eric Fellner, de la británica Working Tittle Films, y Arnon Milchan, Yariv Milchan y Michael Schaefer, de New Regency. Esta última produjo para el director Viudas y la ganadora del Oscar a la Mejor Película 12 años de esclavitud.

McQueen regresa al cine después de enamorar a la crítica con la antología televisiva Small Axe, una producción que exploraba a través de diferentes historias el racismo sufrido por la comunidad negra de Londres en las décadas de los 60, 70 y 80. Su relación con la televisión no acabó ahí. El británico también produjo y co-dirigió tres documentales para Amazon y BBC: Black Power: A British Story of Resistance, Subnormal: A British Scandal and Uprising.

Fotograma de John Boyega en 'Small Axe'. Movistar+

La lista de primeras espadas que están colaborando con Apple es impresionante. Su servicio de streaming pagó más de 200 millones de dólares por Argylle, la nueva película de Matthew Vaughn en la que Henry Cavill interpreta a un espía. La compañía pagará una cifra aún mayor por Killers of the Fower Moon, el primer proyecto de Martin Scorsese que une a sus dos actores fetiche: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

También están trabajando para ellos Ridley Scott (con su película sobre Napoleón Bonaparte), Peter Farrelly (con Yo me encargo de la cerveza, su primera película desde Green Book) y Jon Watts (con el reencuentro cinematográfico de George Clooney y Brad Pitt, un proyecto sin título). Además, Apple TV+ está a punto de estrenar Bailando por la vida, la película de Cooper Raiff que se hizo con el premio del público en la última edición del Festival de Sundance.

