8 de 10

El 19 de marzo se estrena en Apple TV+ Calls, la adaptación de la serie francesa homónima creada por Timothée Hochet, una experiencia televisiva inmersiva a partir de elementos de audio e imágenes abstractas para narrar nueve breves historias escalofriantes. Dirige Fede Martínez (No respires) y en el reparto cuenta con actores como Nicholas Braun (Succession), Lily Collins (Emily in Paris), Karen Gillan (Avengers: Endgame), Joey King (The Act), Aubrey Plaza (Parks and Recreation) y Pedro Pascal (The Mandalorian).