Tyler Hoechlin: "'Superman & Lois' va sobre la familia y 2020 nos recordó que eso es lo más importante"

La última serie de superhéroes de DC del canal The CW en llegar a nuestras pantallas, y renovada ya por una segunda temporada, ha sido Superman & Lois, versión en la que Clark Kent y Lois Lane son padres de dos adolescentes, y lidian con la crianza mientras hacen del planeta un lugar mejor. Con motivo de su estreno en HBO España, en SERIES & MÁS tuvimos la oportunidad de charlar con Tyler Hoechlin, el actor que interpreta a Kent y Superman, que nos habló de la relevancia de esta historia en nuestro presente y nos contó algunas curiosidades sobre su carrera.

A Hoechlin, a quien vimos recientemente en Palm Spring, algunos le siguen la pista desde Teen Wolf y otros lo conocimos cuando apareció en un episodio de Supergirl, pero este californiano de 33 años empezó su carrera a los 11, cuando interpretó a Michael Sullivan Jr., el hijo del personaje de Tom Hanks en Camino a la perdición. Desde entonces, ha estado en activo en una carrera que durante varios años combinó con el béisbol, pasión por la que llegó a rechazar hacer una audición con Francis Ford Copolla y un papel en la saga Crepúsculo, y que finalmente tuvo que abandonar debido a una lesión.

Este viaje de casualidades lo ha llevado finalmente a ser el protagonista Superman & Lois, un estreno que ha sorprendido a espectadores y crítica con su episodio piloto, una muy buena hora televisiva en la que destacan los valores de producción, pero especialmente lo rápido que establece su universo, el tono y la química entre sus personajes. En esta entrevista Hoechlin nos cuenta que no fue elegido en el casting que buscaba al protagonista de Man of Steel, y que nunca soñó con interpretar a Superman, pero al verlo en esta nueva serie nosotros sabemos que ha nacido para ello.

Tyler Hoechlin en el primer episodio de 'Superman & Lois'. HBO España

He leído que no hizo casting para el papel de Superman en 'Supergirl', ¿Greg Berlanti le contó cuáles fueron las razones que lo llevaron a escogerlo?

Greg fue muy amable y me dijo cosas bonitas que me da vergüenza repetir. Pero sí, me convocaron para una reunión con él y no me dijeron para qué era antes de llegar allí. Charlamos durante unos 30 minutos y al final me dijo que su idea era introducir a Superman en un episodio de Supergirl y me preguntó si era algo en lo que podía estar interesado a lo que yo dije: ¡Sí, por supuesto! Justamente había hecho una prueba para Man of Steel, en la que como ya sabes no me eligieron, y en esa prueba me había hecho una idea sobre Superman, pero a partir de eso Greg y yo hablamos sobre cómo veíamos al personaje y nos dimos cuenta de que estábamos en la misma página en relación con las cosas que nos parecían realmente importantes.

¿Y cuáles eran esas cosas importantes? ¿cómo define al Superman de 'Superman & Lois' en relación con otras versiones del personaje?

Me he mantenido alejado de cualquier otra versión del personaje, así que no sé cómo diferenciarlos. Lo que sé es que para nuestro Superman queríamos el corazón y el alma del personaje original; la idea de que es el último faro de esperanza que te inspira a ser siempre la mejor versión de ti mismo, a hacer siempre el bien y nunca rendirte.

Ese eterno optimismo para mí es muy inspirador. Ya tuve mi fase cínica a los 20 años y sé que no quiero volver allí. Tyler Hoechlin.

Ese eterno optimismo para mí es muy inspirador. Ya tuve mi fase cínica a los veinte años y sé que no quiero volver allí. No me gusta despertarme así cada mañana. He vuelto al romanticismo de la infancia; como Superman, me gusta ver lo mejor de la humanidad, porque si no podemos hacer eso, qué estamos haciendo aquí.

Ahora que 'Supergirl' se prepara para su despedida, 'Superman & Lois' será un refugio para los que buscamos ese optimismo del que hablaba justo, ¿por qué cree que necesitamos esta historia y por qué ahora?

Creo que la respuesta a esa pregunta es que esta historia no va sobre Superman, va sobre la familia y 2020 nos recordó que eso es lo más importante. Con la pandemia todos pensamos que había cosas que nunca se podrían detener o posponer. Y todas esas cosas se detuvieron y fueron pospuestas. Lo único que nos quedó a todos fueron las relaciones más cercanas, las que tenemos con la familia, con los amigos; la familia en la que naces o la que eliges. El año pasado descubrimos que esas relaciones son realmente lo más importante que tenemos. Y yo creo que Superman & Lois trata de eso, de esas relaciones, de las personas más cercanas a ti y cómo superas las adversidades junto a ellos.

El primer episodio ha tenido una gran recepción porque, honestamente, es un gran piloto, ¿hay otro que crees que nos va a sorprender especialmente?

Le tengo un cariño muy especial a ese episodio porque creo que presenta muy bien quiénes somos y establece muy bien el tono de la serie, pero creo que estamos haciendo un muy buen trabajo para que todo lo que viene a partir de ahora vaya por ese mismo camino. Definitivamente habrá muchas sorpresas. Estoy muy contento con lo que tenemos preparado.

Me encanta ver a Clark Kent en situaciones cotidianas como sería cualquier padre, como ese momento de vergüenza de su hijo cuando lo interrumpe durante una videoconferencia, ¿qué es lo que más le gusta de interpretarlo?

Con los dos personajes tengo la oportunidad y la suerte de divertirme de dos formas muy diferentes. Por un lado puedo volar y tengo esas escenas de batallas que son muy divertidas y emocionantes, pero honestamente, creo que lo que más disfruto son los momentos embarazosos de Clark con sus hijos. Aún no tengo los míos propios, pero cuando rodamos esa escena de Skype, enseguida fui a hablar con nuestro showrunner y le dije: "esto es increíble", porque Superman tiene poderes y puede salvar el mundo, pero Clark es un padre como cualquier otro, y creo que en el piloto lo supimos transmitir muy bien.

Elizabeth Tullock y Tyler Hoechlin (Superman & Lois) HBO España

Hablemos sobre la química que tiene con Elizabeth Tulloch porque es impresionante, ¿hicieron una prueba de cámara juntos antes de contratarla para el papel de Lois?

No, no hicimos pruebas juntos. Nos conocimos en los episodios de crossover y conectamos inmediatamente. En el primero lo pasamos muy bien y en los siguientes reconectábamos de nuevo, la sensación era como la que tienes con esos amigos a los que dejas de ver por un tiempo y cuando os volvéis a encontrar parece que el tiempo no ha pasado, que nunca se fueron realmente. Nos reímos sin parar entre tomas y a veces durante ellas, siempre nos reímos de algo. No podría pedir una mejor compañera en este viaje, es realmente maravillosa. Creo que es perfecta para el papel. Elizabeth es Lois Lane, ha nacido para interpretarla y en la serie somos muy afortunados de tenerla. Yo me siento increíblemente afortunado.

Quería preguntar cuál es la aproximación de la serie con relación a la salud mental de Jordan y la posible conexión que puede hacer el espectador con los poderes? ¿Habéis hablado sobre la necesidad de evitar tropos o estereotipos en este sentido?

Puedo decirte que es algo que intentamos tener muy presente y que me siento muy orgulloso de que vayamos a abordarlo. Eso es algo que podréis ver más adelante a lo largo de la temporada.

¿Y cuál diría es el eslogan con el que podríamos resumir esta primera temporada de 'Superman & Lois'?

"Salvar el mundo comienza en casa"...

Oh, qué bonito...

Es nuestro eslogan oficial, no se me ha ocurrido a mí (aclara entre risas). Y sí, es bonito, pero porque creo que cuenta una verdad. Mi padre es médico de urgencias y por eso siempre digo que salva vidas, literalmente. Lo que hace en el trabajo es increíble, pero a medida que he ido creciendo también he aprendido a valorar mucho más los esfuerzos que hacía en casa para ser un buen padre además de un gran médico. Estoy muy agradecido por la experiencia que tuvimos yo y mis hermanos porque sé que no es la misma para todos. Y por eso creo que ese eslogan es un gran eslogan, porque pone en valor las cosas que parecen pequeñas, todo empieza en casa.

Preparando esta entrevista he recordado que interpretaste al hijo de Tom Hanks en 'Camino a la perdición' cuando eras un niño, ¿qué recuerdas de aquella experiencia?

Tuve la suerte de ver a Tom Hanks, Paul Newman y todos esos actores que eran leyendas. Y lo que más me impresiona es que ninguno parecía tener ningún tipo de ego. Aprendí mucho de ellos, especialmente a tratar a todos con respeto. Tyler Hoechlin

Un recuerdo muy especial es cuando fuimos a un partido de los Chicago Cubs con Tom (Hanks) y mi hermano. Yo soy muy fanático del béisbol, así que ir al Wrigfield Field fue un momento que atesoro. Pero en realidad, lo que más agradezco y lo que más recuerdo es lo profesionales que eran todos. No solo mientras estaban rodando, si no en todo, en su profesionalidad, cómo se presentaban a trabajar y cómo trataban a todas las personas en el plató. Tuve la suerte de ver a Tom Hanks, Paul Newman, Sam Mendes y todos esos actores que eran leyendas. Y lo que más me impresiona es que ninguno de ellos parecía tener ningún tipo de ego. Aprendí mucho de ellos, especialmente a tratar a todos con respeto. A veces los actores caemos en la trampa de llegar a creer que hemos conseguido algo y cambiamos, pero ver actores de esa talla comportarse de forma tan profesional y cercana a una edad tan temprana hizo que aprendiera mucho. Estoy muy agradecido por ello e intento poner esas enseñanzas en práctica cada día en mi trabajo.

Entonces, recapitulemos. 'Camino a la perdición', 'Seventh Heaven', 'Teen Wolf', rechazar un papel en 'Crepúsculo'... tu carrera ha seguido un camino curioso hasta llegar a 'Superman & Lois', ¿soñaste en algún momento con interpretar este mítico personaje cuando eras niño?

No (ríe). Nunca imaginé ser Superman. Tiene gracia. Hay cosas que siempre estás persiguiendo y luego hay otras que no estás buscando y de repente te encuentran a ti y no sabes por qué. Nunca soñé con ser Superman y quizá es por eso por lo que he encajado bien con el personaje. Mira, lo hablaba el otro día con un amigo. Creo que alguna vez cuando niño soñé con ser Batman, porque fue el personaje de cómic con el que crecí, pero si algún día lo hubiese interpretado habría sido muy autoconsciente, porque tengo muchas ideas preconcebidas de cómo es y cómo debe ser el personaje. Con Superman, en cambio, es diferente porque lo he ido conociendo poco a poco y lo hemos construido entre todos. Estoy disfrutando mucho y espero que vosotros podáis disfrutarlo tanto como yo he disfrutado interpretándolo.

Los nuevos episodios de 'Superman & Lois' están disponibles los miércoles en HBO España.

