'Roar': Nicole Kidman será la estrella de la nueva serie feminista para Apple TV+ de las creadoras de 'Glow'

Apple TV+ sigue decidida a llenar su parrilla de estrellas de Hollywood. La plataforma acaba de dar luz verde a Roar, una antología protagonizada por Nicole Kidman, Cynthia Erivo (Harriet - En busca de la libertad), Merritt Wever (Creedme) y Alison Brie (Community). La adaptación del libro de relatos cortos de Cecelia Ahern es el primer proyecto de Liz Flahive y Carly Mensch que sale adelante después del acuerdo de colaboración firmado entre las creadoras de Glow y el servicio de streaming de Apple.

Roar estará compuesta por ocho episodios de media hora de duración, siempre contados desde un punto de vista femenino. El libro de Ahern es una colección de treinta cuentos protagonizados por una mujer que explora una contradicción o problema absurdo en su vida. La escritora ya trabajó en televisión como cocreadora y productora de Samantha Who?, la comedia protagonizada por Christina Applegate entre 2007 y 2009. Posdata: Te quiero, el drama con Hilary Swank sobre una joven viuda que intenta rehacer con su vida también está basado en uno de sus textos.

Nicole Kidman seguirá vinculada en 2021 a un medio que no deja de darle alegrías. En 2020 la actriz fue la protagonista de las dos series más vistas de HBO: Big Little Lies y The Undoing, por la que acaba de ser nominada en los Globos de Oro y en el Sindicato de Actores. Este año volverá a colaborar con David E. Kelley y Liane Moriarty, responsables de la adaptación y la novela original de Big Little Lies, en Nine Perfect Strangers, una miniserie en clave de thriller que protagonizará junto a Melissa McCarthy.

Gracias a su nuevo proyecto, Flahive y Mensch podrán resarcirse de la traumática cancelación de Glow. Netflix decidió abandonar la serie protagonizada por la propia Alison Brie a pesar de que el rodaje de la cuarta temporada ya había empezado. El sobrecoste de las estrictas medidas anti-COVID-19 que exigen las grabaciones en la pandemia fue la razón para tomar la difícil decisión.

