Globos de Oro 2021: la cuarta temporada de 'The Crown' hace historia con un pleno y cuatro premios

Los éxitos de Netflix son las pesadillas del palacio de Buckingham. Después de meses de rumores que apuntaban a que la Casa Real británica estaba profundamente disgustada con el retrato que hacía de los Windsor en la cuarta temporada de The Crown, la serie se ha convertido en la gran triunfadora de la 78 edición de los Globos de Oro. La millonaria producción creada por Pete Morgan, un escritor que ya había hablado de Isabel II en los escenarios teatrales con The Audition y el cine con The Queen, ha igualado el histórico récord de cuatro Globos de Oro por una misma temporada televisiva, una cifra solo al alcance de dos producciones seriadas hasta 2021.

La segunda temporada de la comedia Alicia (versión televisiva de Alicia ya no vive aquí, la película de Martin Scorsese) y la temporada debut de Los Soprano eran las únicas series que habían conseguido ganar cuatro Globos de Oro en una misma edición. The Crown sigue sus pasos gracias a su triunfo en las cuatro categorías en las que tenía nominaciones (Olivia Colman y Helena Bonham Carter estaban nominadas, pero perdieron ante sus compañeras de reparto): mejor serie dramática, mejor actor de serie dramática (Josh O'Connor), mejor actriz de una serie dramática (Emma Corrin) y mejor actriz secundaria en televisión (Gillian Anderson).

En los 60 años que la Asociación de los Premios de la Prensa Extranjera de Hollywood solo una producción televisiva ha ganado las cinco categorías televisivas. La miniserie de HBO Ángeles en América es la única producción televisiva que ha ganado cinco Globos de Oro fue premiada en 2004 como Mejor Serie Limitada; Mejor Actor de Serie Limitada para Al Pacino; Mejor Actriz de Serie Limitada para Meryl Streep, Mejor Actor Secundario en Televisión para Jeffrey Wright y Mejor Actriz Secundaria en Televisión para Mary-Louise Parker. Todos ellos repitieron en los Emmy meses después gracias a la adaptación de la prestigiosa obra de teatro de Tony Kushner.

'Ángeles en America'. HBO

Entre las miniseries es más habitual el efecto arrase en los Globos de Oro. Hombre rico, hombre pobre (1977), El pájaro espino (1984), John Adams (2009) y Big Little Lies (la producción compitió como serie limitada en 2019 a pesar de estrenar una segunda temporada más adelante) también fueron premiadas en cuatro categorías en sus respectivos años.

A seis meses de los Emmy, The Crown se confirmar como la favorita para dar, de una vez por todas, el primer premio a la mejor serie del año para una producción de Netflix. Eso si Succession no adelanta su estreno y lo impide, claro.