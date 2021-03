'Calls': tráiler y fecha de estreno de la serie con forma de thriller inmersivo de Apple TV+

Apple TV+ pretende que pasemos un Día del Padre movidito. El 19 de marzo se podrá ver la primera temporada al completo de Calls, la adaptación anglosajona de la serie francesa homónima creada por Timothée Hochet. Los nueve episodios proponen una experiencia televisiva innovadora e inmersiva a partir de un uso magistral de elementos de audio e imágenes abstractas para narrar nueve breves historias de lo más escalofriantes.

Fede Álvarez (No respires) dirige los episodios de un thriller que jugará con múltiples géneros para contar un misterio oscuro y dramático que se desarrolla a través de llamadas telefónicas, aparentemente normales y sin conexión entre sí, que rápidamente se vuelven de lo más surrealistas a medida que los personajes se enfrentan a experiencias cada vez más inquietantes.

En el reparto de Calls nos encontramos a Nicholas Braun (Succession), Clancy Brown (Cadena perpetua), Lily Collins (Emily in Paris), Rosario Dawson (The Mandalorian), Mark Duplass (The Morning Show), Karen Gillan (Avengers: Endgame), Judy Greer (Halloween), Paul Walter Hauser (Cobra Kai), Danny Huston (Hijos de los hombres), Nick Jonas (Jumanji: Bienvenidos a la jungla), Riley Keough (The Lodge), Joey King (The Act), Stephen Lang (Avatar), Jaeden Martell (Defending Jacob), Paola Nuñez (Bad Boys for Life), Pedro Pascal (The Mandalorian), Edi Patterson (Los Gemstone), Aubrey Plaza (Parks and Recreation), Danny Pudi (Mythic Quest), Ben Schwartz (House of Lies), Aaron Taylor-Johnson (Tenet) y Jennifer Tilly (Padre de familia).



'Calls' se estrena el 19 de marzo en Apple TV+.

'Calls' | Tráiler oficial | Apple TV+

