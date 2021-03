'Kitbag': la película de Ridley Scott sobre Napoleón para Apple TV+ ficha a Joaquin Phoenix y Jodie Comer

Ridley Scott y Joaquin Phoenix trabajarán juntos 20 años después de Gladiator, la película que dio la primera nominación al Oscar al actor.El fime que unirá sus caminos de nuevo en 2022 será Kitbag, una adaptación de la vida de Napoleón Bonaparte, una figura que obsesionó durante años a Stanley Kubrick y que ahora saldrá adelante de la mano del director de Thelma y Louise y Blade Runner.

Para dar vida a Josefina de Beauharnais, Ridley Scott ha elegido a Jodie Comer, la protagonista de Killing Eve, según anuncia el medio especializado Deadline. No será la primera vez que Comer trabaje con el realizador, ya que acaba de terminar de rodar con él The Last Duel, pero según el mismo medio, Scott -que no conocía a la actriz de Killing Eve hasta hace poco- se ha quedado alucinado con el talento de la intérprete. Tanto que le ha ofrecido el papel de su nuevo proyecto.

Kitbag nació como un proyecto de 20th Century Fox, pero finalmente será Apple TV+ la que se haga cargo de su millonaria producción, aunque el coste -no concretado- no llegará al desorbitado presupuesto de Killers of the Flower Moon, la película de Martin Scorsese por la que el gigante Apple pagará una cifra cercana a los 200 millones de dólares.

El título de la película hace referencia a una expresión inglesa que viene a decir que "hay un bastón de general en la mochila (kitbag) de cada soldado". "Napoleón es un hombre que siempre me ha fascinado. Salió de la nada para gobernar todo, pero mientras tanto estaba librando una guerra romántica con su adúltera esposa Josefina", declaró el veterano director a Deadline. "Él conquistó el mundo para tratar de ganarse su amor, y cuando no pudo, lo conquistó para destruirla. Y se destruyó a sí mismo en el proceso".

"Ningún actor podría encarnar a Napoleón como Joaquin. Creó uno de los emperadores más complejos de la historia del cine en Gladiador y crearemos otro con su Napoleón". Después de ganar el Oscar en su cuarta nominación, Phoenix tiene pendiente de estreno C'mon C'mon, la nueva película de Mike Mills (Mujeres del siglo XX, Beginners). Ridley Scott, por su parte, estrenará antes la película de época The Last Duel y rodará con Lady Gaga una película sobre el imperio de Gucci. A sus 83 años, no hay quien le pare.