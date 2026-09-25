Muere un migrante en las duchas de la playa del Trampolín tras intentar reanimarle durante 25 minutos

Este viernes ha fallecido en Ceuta un inmigrante que se encontraba en el asentamiento de la antigua fábrica del Guano, un enclave que está ubicado en la explanada entre la playa del Trampolín en dirección hacia la playa de Calamocarro.

Efectivos de la Policía Nacional y de emergencias se han trasladado hasta esta explanada tras recibir el aviso de que había un hombre en una situación crítica.

Han sido 25 minutos de angustia en los que efectivos del 061 han tratado de salvar la vida de este hombre a través de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pero, a pesar del empeño de los sanitarios no ha sido posible salvarle la vida.

Este migrante fallecía así en el propio asentamiento donde convivía con otros inmigrantes en las mismas condiciones que se encuentran en la playa del Trampolín.

En esta zona también viven en tiendas de campaña o en chozas fabricadas con ramas y telas donde la salubridad es prácticamente inexistente.

Han sido los propios sanitarios los que al no poder hacer nada para salvarle la vida han tapado el rostro y el cuerpo de este hombre que yacía en el suelo.

Se trata de un hombre de unos 55 años que vive en los campamentos de la playa, según adelanta Ceuta TV. Los primeros indicios apuntan a que podría haber sufrido un infarto, al desplomarse mientras se encontraba duchándose en la zona de las duchas, aunque todavía habrá que esperar a los resultados de la autopsia que determinen las causas de este fallecimiento.

La muerte ha causado consternación entre el resto de inmigrantes que se encuentran en el asentamiento y que han convivido con este hombre.

De hecho, efectivos de la Policía Nacional, de la UIP, se han trasladado hasta este asentamiento mientras trabajaban los equipos sanitarios para tratar de evitar que se produjese algún tipo de altercado y disipar la tensión en caso de darse ante este suceso.

Aunque, de momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias concretas del fallecimiento, ni con la identidad de este hombre.

Hasta esta zona han llegado los forenses y la funeraria para proceder a retirar el cuerpo sin vida y realizarle la autopsia correspondiente que determine la causa del fallecimiento.

Este no es el primer fallecimiento en Ceuta después de la entrada masiva, ya se produjo otro en el centro de menores La Esperanza, donde uno de ellos con diabetes perdía la vida.

Eso sí, hasta el momento no se había dado un fallecimiento en los asentamientos de la playa del Trampolín que ya se extiende a Calamocarro y Benítez donde los inmigrantes viven en unas condiciones insalubres desde hace casi dos meses.

Una situación que, cada vez, es más grave al dilatarse en el tiempo la presencia de estos campamentos donde viven personas ocupando las playas dejando una zona con problemas de salubridad, seguridad e incidentes.