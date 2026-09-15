Salió a fumar y acabó asesinada: los últimos segundos con vida de Claudia Tacoronte, la joven canaria muerta en México

Claudia Tacoronte, en una fotografía anterior a su estancia en Morelos, el lugar al que había llegado para estudiar durante unos meses. El Español.

Este lunes, en la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, los compañeros de Claudia Tacoronte Aguilera se reunieron para guardar un minuto de silencio por una estudiante de cuarto curso que llevaba unas semanas en México y a la que esperaban de vuelta antes de que terminara el año.

Claudia tenía 21 años, estudiaba Educación Infantil y había conseguido una plaza de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, un viaje que debía ocupar apenas un cuatrimestre de una vida que hasta entonces había transcurrido entre Gran Canaria y Granada.

La noche del sábado había sido asesinada con un arma blanca en Cuautla —una ciudad de unos 200.000 habitantes a cien kilómetros de la Ciudad de México— después de acudir a la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Su tutora de movilidad, Magdalena Ramos, había hablado con ella el día anterior.

La Casa de la Cultura de Cuautla, durante la noche en la que fue asesinada Claudia

Fuentes de la organización que estuvieron aquella noche en el recinto reconstruyen para EL ESPAÑOL uno de los últimos momentos en los que vieron a Claudia. La joven se encontraba con otros participantes antes de abandonar durante unos minutos la zona donde se alojaban. "Vi que salió a fumar y luego pasó todo", explica una de estas fuentes. Lo que ocurrió a continuación forma parte todavía de la investigación abierta por las autoridades mexicanas.

Antes de México

Sus amigos, que han hablado con este periódico, la describen con una palabra que aparece varias veces en las conversaciones: aventurera. Claudia había crecido con sus padres, Valentín Tacoronte Barry e Isabel Aguilera Aragón, en Santa Brígida, un municipio del interior de Gran Canaria conocido, entre otras cosas, por ser el de mayor renta media de la comunidad autónoma de Canarias.

Había estudiado en el un instituto público, pasó después por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde cursó Educación Primaria durante el curso 2022-2023, y terminó trasladándose a Granada para continuar su formación, ya en Educación Infantil.

Estaba en cuarto año, había salido de la isla y había empezado a construir una vida a muchos kilómetros de la casa familiar cuando apareció la posibilidad de marcharse todavía más lejos. Antes de obtener la plaza había valorado varios destinos. Cuando le concedieron Morelos decidió aceptarla. Quería conocer otro país, completar allí parte del último año y vivir durante unos meses fuera de España. México era, en principio, eso: un cuatrimestre.

Quienes coincidieron con ella en Granada recuerdan además a una joven que participaba en concentraciones relacionadas con el medioambiente, así como otras manifestaciones políticas. Era conocida en algunos círculos de izquierda de la ciudad, acudía a movilizaciones y dedicaba parte de su tiempo a causas que le interesaban.

Claudia Tacoronte Aguilera, en una manifestación en la granadina Plaza de las Pasiegas, el 16 de abril de 2026. Alejandro Martínez Vélez / EP.

Aunque cuando sus amigos hablan de Claudia la política ocupa un lugar secundario frente a otros rasgos más cotidianos: la facilidad para hacer planes, la curiosidad, la decisión de irse.

La inclinación hacia cuestiones ambientales aparece de nuevo, aunque resulte imposible saber cuánto tuvo que ver con su presencia allí, en el lugar al que acudió el sábado: la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal que se celebraba durante ese fin de semana en la Casa de la Cultura de Cuautla, organizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli.

El programa del encuentro, previsto entre el 12 y el 14 de septiembre, anunciaba un herbario, un mercado y 43 talleres relacionados con las plantas medicinales y los saberes tradicionales. El secretario de Salud de Morelos, Mario Ocampo Ocampo, había participado en la inauguración en representación de la gobernadora.

Era una actividad pública en un espacio cultural de la ciudad, con aulas, biblioteca y zonas abiertas dedicadas habitualmente a cursos y encuentros comunitarios. En algún momento de la noche, en el entorno de ese recinto, Claudia fue atacada.

Fuentes de la organización aseguran a este periódico que un grupo de jóvenes decidió pernoctar en el lugar. "Se habilitó el espacio para que pudieran dormir, muchos venían de lejos y en este tipo de ferias promovemos la convivencia de los participantes en el espacio. Es habitual", desgranan.

Mapa Cuautla. E. E.

Estas mismas fuentes aseguran que el crimen se produjo tras un posible intento de robo. Claudia estaría fumando en el exterior del recinto, una explanada habilitada para aparcamiento, cuando trataron de asaltarla. Huyó y el homicida le perseguiría hasta asestarle varias puñaladas. La última de ellas, en su abdomen.

Sin embargo, la secuencia exacta y el móvil del crimen continúan bajo investigación y la Fiscalía General del Estado de Morelos ha activado el protocolo de feminicidio, un procedimiento de investigación que se aplica ante la muerte violenta de una mujer y que obliga a explorar esa posibilidad sin que su activación determine por sí misma la calificación final del caso. El fiscal Fernando Blumenkron fue escueto ante los medios: "Estamos en las pesquisas".

"Llamamos al 911, pero la ambulancia tardó en llegar como 30 minutos", prosiguen desde la organización. En una imagen remitida a EL ESPAÑOL, y omitida en este reportaje por su especial dureza, Claudia aparece con una camisa blanca en el suelo mientras es atendida por otras tres mujeres. Son sus últimos segundos de vida.