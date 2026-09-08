Una princesa entre profesores republicanos en la Carlos III: "Sería preocupante que sólo escuchase a promonárquicos"

La princesa Leonor ha comenzado este lunes las clases en la Universidad Carlos III. Pero más allá de las fotos de la nueva estudiante accediendo a esta institución educativa pública, una de las cosas que más ha llamado la atención es la presencia de profesores de un ámbito ideológico progresista, incluso republicano, en el organigrama de la carrera que estudiará, Ciencias Políticas.

Es el caso de Jorge Lago, profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales, y uno de los integrantes del núcleo fundador de Podemos. Su recorrido combina sociología, edición, investigación y docencia en teoría política contemporánea.

María Eugenia Rodríguez es profesora titular de Filosofía del Derecho y especialista en derechos humanos. Fue secretaria de Internacional y Europa de Sumar, pero dejó las responsabilidades orgánicas en julio de 2024 para reincorporarse a la universidad.

La Princesa, a su llegada a la facultad. Efe

También hay docentes que, a pesar de no haber formado parte de ningún partido político, son colaboradores habituales de medios de comunicación de izquierdas.

Es el caso de Lluís Orriols, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y especialista en comportamiento político y electoral. Su faceta pública se ha desarrollado como analista en espacios como Al Rojo Vivo, de laSexta, y La Hora de La 1, además de sus intervenciones radiofónicas en Las mañanas de RNE.

Otro perfil similar es el de Ignacio Sánchez-Cuenca, con un perfil de investigación centrado en el funcionamiento de la democracia y la violencia política. Es catedrático de Ciencia Política, forma parte del profesorado a tiempo completo de la Carlos III y ha combinado la actividad académica con el análisis de la actualidad.

Aunque el claustro que acompañará a Leonor reúne perfiles académicos y trayectorias políticas muy distintas. Entre ellos también está, por ejemplo, Ángel Garrido, profesor asociado expresidente de la Comunidad de Madrid por el PP entre 2018 y 2019; o Tirso Virgós Varela, que trabajó como asesor de políticas de Ciudadanos entre mayo de 2021 y marzo de 2024.

La composición del profesorado muestra una convivencia de académicos con experiencia en partidos de distinto signo y especialistas con presencia frecuente en el debate público. Para la princesa, el paso por la Carlos III supondrá entrar en un entorno universitario plural y exigente, en el que el análisis institucional, la investigación social y el contraste de ideas forman parte central del aprendizaje.

Aun así, esa presencia de profesores de un ámbito ideológico, incluso republicano, está generando debate en las redes sociales.

A juicio del politólogo y consultor de comunicación política, Javier Sánchez, se trata de una cuestión que se está interpretando "al revés".

"Si Leonor va a ser la futura jefa del Estado, lo preocupante no sería que escuchara a profesores republicanos. Lo preocupante sería que solo escuchara a profesores monárquicos", expone.

"Una futura reina no necesita una universidad que le explique por qué la monarquía tiene razón. Necesita una universidad que le explique por qué hay españoles que creen que no debería existir. Eso es mucho más útil para alguien que tendrá que representar a todos".

"Y, además, hay una cuestión de comunicación política muy inteligente detrás: la Casa Real no está intentando demostrar que Leonor vive en una burbuja ideológica. Está intentando demostrar que puede salir de ella. Si acaba teniendo profesores de izquierdas, republicanos, liberales, conservadores o simplemente críticos con la institución, mejor. Una futura jefa del Estado debería estar preparada para escuchar argumentos que no le gustan", amplía el analista político.

"Porque una cosa es educar a una reina para que defienda la Corona. Y otra, mucho más sofisticada, educarla para que entienda por qué algunos ciudadanos quieren acabar con ella", concluye.

Más allá de esto, Javier Sánchez considera que la decisión de que Leonor estudie Ciencias Políticas en la Carlos III es "uno de los mayores aciertos de la Casa Real en los últimos años".

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La decisión de que Leonor estudie Ciencias Políticas en la Carlos III es uno de los mayores aciertos de la Casa Real en los últimos años.



Y no solo por la carrera que ha elegido.



También por el lugar donde ha decidido estudiarla. — Javier Sánchez (@javisanchezglez) September 6, 2026

P.— ¿Se trata del mismo gesto que hizo la Casa Real con su padre cuando el entonces príncipe Felipe estudió Derecho en la Autónoma?

R.— Hay una continuidad evidente: en ambos casos se apuesta por una universidad pública española para formar al futuro jefe del Estado. Pero creo que el contexto es distinto.

Cuando Felipe estudió Derecho, la elección tenía un componente mucho más natural: Derecho era prácticamente la formación lógica para quien iba a ser rey en un sistema constitucional recién consolidado.

Con Leonor hay una intencionalidad comunicativa mayor. Ciencias Políticas conecta directamente con el papel que tendrá que desempeñar y la universidad pública conecta con una idea muy concreta: la futura reina se forma dentro de la sociedad española, no al margen de ella.

Y la Casa Real sabe perfectamente que cada decisión que rodea a Leonor comunica.

P.— ¿Qué diferencias políticas existen entre la elección de Derecho para Felipe VI y la de Ciencias Políticas para Leonor?

R.— La diferencia es bastante significativa. Derecho forma en las reglas del Estado. Ciencias Políticas forma en cómo funciona el poder, cómo se comportan las sociedades, cómo se construyen las instituciones y cómo se relacionan los ciudadanos con ellas.

Para una futura reina me parece una elección especialmente coherente. Leonor no va a ejercer como jurista. Va a tener que entender una sociedad plural, instituciones complejas, conflictos políticos, relaciones internacionales y cambios sociales.

Es una formación menos técnica y más directamente relacionada con la función representativa que tendrá.

Organigrama educativo

La heredera cursará el Grado en Ciencias Políticas durante cuatro años en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas del campus de Getafe, después de completar tres cursos de formación militar.

Su programa combina ciencia política, Derecho, Economía, Sociología, Historia, Humanidades y Relaciones Internacionales. El plan oficial suma 240 créditos y exige acreditar un nivel B2 de inglés antes de terminar la carrera; en el primer cuatrimestre figuran materias como Fundamentos de Ciencia Política, Introducción a la Sociología, Metodología de Investigación en Ciencias Sociales y Teoría del Derecho.

La universidad que recibe a la futura jefa del Estado nació en 1989 mediante una ley aprobada por las Cortes Generales durante el Gobierno socialista de Felipe González. Gregorio Peces-Barba, histórico dirigente del PSOE, padre de la Constitución y expresidente del Congreso, fue su rector fundador y dirigió la institución hasta 2007.

La Carlos III se concibió como una universidad pública innovadora, de dimensiones contenidas y orientada de forma prioritaria a la investigación. Su implantación en el sur de Madrid pretendía también ampliar el acceso a la enseñanza superior y atender el crecimiento de la población universitaria en esa zona.

Más allá de ese origen vinculado a una figura central del socialismo español y de las asociaciones políticas que han acompañado su historia, sus resultados académicos son, en general, buenos.

El Ranking CYD 2026 la sitúa en el segundo puesto en su ránking de las universidades públicas españolas con más indicadores de alto rendimiento; junto con la Autónoma de Barcelona.