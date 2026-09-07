Los frescos del Santuario del Saliente desatan la polémica en Albox: desnudos, un exalcalde 'diabólico' y retrato a la alcaldesa

Habemus polémica en la consagración del Santuario Diocesano del Saliente en Albox (Almería).

Entre los nuevos frescos inspirados en el Libro del Apocalipsis, obra del reconocido pintor almeriense Andrés García Ibáñez, resalta un retrato de la actual alcaldesa, María del Mar Alfonso (PP); o la imagen del exalcalde, Francisco Torrecillas, convertido en un diablo.

En el Libro del Apocalipsis se describe una batalla espiritual entre el bien y el mal, pero en esta adaptación contemporánea de sus escenas religiosas se ha introducido a la regidora, para protagonizar ella sola un fresco, luciendo la vara de mando dentro de una iglesia.

El retrato de la popular María del Mar Alfonso está situado nada más entrar al Santuario del Saliente, en la parte superior del ala izquierda.

El PSOE ha estallado tras asistir este domingo a la consagración del Santuario del Saliente. Esta ceremonia sirvió para presentar a los feligreses los frescos que el Obispado de Almería le encargó -en 2019- al artista Andrés García Ibáñez, para decorar la cúpula y los ábsides del templo.

"Nos parece un desacierto total el uso político del santuario que alberga a la Virgen del Saliente, la patrona del pueblo, cuando se trata de un templo religioso que nos debe unir a todos y no tiene nada que ver con ideologías políticas", tal y como reflexiona el PSOE de Albox.

"La alcaldesa solo lleva tres años en el cargo, no ha hecho nada relevante por el santuario, y la han elevado a los altares con la vara de mando para que los vecinos la vean durante los próximos 50 años".

El cartel que anunciaba la Consagración del Santuario Diocesano del Saliente, celebrada este domingo en Albox. E. E.

El malestar del PSOE es doble porque otro fresco consiste en un retrato de la actual primera teniente de alcalde, Luisa Granero, que aparece sentada, luciendo una blusa verde y una falda azul.

"¿Por qué han escogido a dos miembros del equipo de Gobierno?", se pregunta el Grupo Municipal Socialista. "Queremos manifestar nuestro más profundo rechazo ante la deriva política y el evidente aprovechamiento personal que se ha dado a este espacio de devoción común".

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la regidora de Albox, María del Mar Alfonso, y se ha mostrado molesta por la polémica: "El motivo y el origen de esos frescos es algo que habrá que preguntárselo al artista". "Le agradecería que aislara esa cuestión de la importancia que tiene el santuario y su patrimonio".

El reconocido pintor almeriense Andrés García Ibáñez, este domingo, durante la consagración del santuario. YouTube

La polémica con los nuevos frescos inspirados en el Libro del Apocalipsis no acaba aquí. Entre los lugareños se comenta el papel diabólico que se le ha dado al anterior alcalde, Francisco Torrecillas, así como los desnudos explícitos que protagonizan algunas escenas.

Torrecillas fue regidor de Albox de 2016 a 2023, con un partido independiente, y manifestó su malestar al Obispado de Almería cuando tuvo conocimiento del contenido de algunos bocetos que incluían desnudos para esta escena bíblica.

De hecho, como miembro del Patronato del Santuario del Saliente puso trabas a la financiación de este conjunto de pinturas y, casualmente, el exregidor aparece ahora como un diablo, tumbado en el suelo, sometido por el Arcángel San Miguel que está pisando a Francisco Torrecillas mientras le amenaza con su espada.

"Me parece de mal gusto y más en el Santuario", subraya una vecina en el grupo de Facebook Somos Albojenses.

"¿Ahora a quién vamos a ver? ¿A la Virgen del Saliente o a sus discípulos? Y la agresividad en algunas imágenes, como la persona que está pisando a otra que se ve claro quién es, pero por respeto no diré su nombre", comenta esta vecina, en alusión a la versión diabólica del exalcalde Torrecillas.

El exalcalde de Albox, Francisco Torrecillas, convertido en un diablo y sometido por el Arcángel San Miguel. Cedida

Aunque lo que está acaparando más comentarios son algunos desnudos del conjunto pictórico. Hay tantos vecinos a favor como en contra en Facebook.

"Parece una portada de Interviú", critica una lugareña en el mismo grupo vecinal Somos Albojenses. "¿Qué hace la Iglesia? Pinta desnudos ante la Virgen del Saliente, simulando el apocalipsis y viste túnicas bordadas con oro. Me quedo flipada, no lo entiendo".

"¿Hemos perdido el norte?" se pregunta otra. "Esas pinturas no son apropiadas para un Santuario con tanta historia y devoción para el pueblo de Albox". "El santuario es un lugar sagrado, por Dios, debería daros vergüenza hacer algo tan bajo y vulgar como eso".

El debate no cesa porque también hay lugareños que valoran el trabajo artístico realizado en el templo que alberga a la patrona de Albox: "Hay que viajar un poco más y tener la mente más abierta, hace varios siglos que pintaron desnudos en el propio Vaticano". "Hay que viajar más y no opinar sin haber visto la obra del artista".

"Los únicos desnudos de tantos momentos representados son los del infierno. En el Vaticano, en la Capilla Sixtina también están desnudos y nadie se escandaliza, abrid la mente un poco", concluye otra vecina en la citada red social.

Uno de los desnudos que se están debatiendo entre los vecinos de Albox en Facebook. Cedida

El debate vecinal se desató este domingo después de que tuviera lugar la consagración de este templo barroco, referente del patrimonio religioso de la Comarca del Almanzora porque su historia se remonta a 1722, cuando era una pequeña ermita, antes de que en el año 1764 arrancara la construcción del santuario, con su palacio episcopal.

Desde entonces, alberga a la patrona de Albox: la Virgen del Saliente, también conocida como 'La Pequeñica' por los 58 centímetros que mide su talla. De hecho, hoy tendrá lugar la romería y las redes sociales están que arden con los frescos de la alcaldesa, de la primera teniente, el diabólico exalcalde y los desnudos explícitos de hombres y mujeres.

Todo ello, a pesar de que este domingo, Andrés García Ibáñez, creador del Museo Casa Ibáñez y artista con más de cuarenta años de trayectoria, afirmó que este conjunto pictórico era "el mejor" de su carrera con medio centenar de murales, cuadros y retablos.

"Hace más de un año, a principios de 2025, terminé mi enorme tarea". "Me inspiré en la pintura mural de la época de finales del siglo XVIII, la época en la que se construyó el edificio, principalmente en Tiépolo y Goya, los más importantes autores del periodo, sin perder nunca de vista que la obra debía ser personal y contemporánea".

"Con estatura suficiente para constituirse en una verdadera aportación. Y creo que en este aspecto hemos salido airosos, por primera vez, se aprecia la belleza clásica del templo en toda su extensión".