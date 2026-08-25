Tomás, maquinista del AVE en Murcia, fue asesinado de un tiro por su "amigo" 'El Migalo' tras "mediar en una discusión"

Tomás David era maquinista del AVE, pero no uno cualquiera, ya que su gran profesionalidad le valió para que Renfe lo seleccionara para formar a otros ferroviarios. “Estuvo dos años en México formando a conductores de ese país”, subraya un amigo y excompañero en la empresa pública de transporte ferroviario.

“Lo que ha pasado es un desastre: Tomás y ‘El Migalo’ se conocían desde ‘pequeñicos’. Fueron juntos al mismo colegio y sus familias habían vivido a cincuenta metros de distancia la una de la otra: en la misma manzana de Javalí Nuevo”.

Pero la vida que ambos siguieron fue por derroteros bien distintos. Tomás David, de 35 años, atesoraba una carrera sólida en Renfe y Miguel Cortés del Cerro, alias ‘El Migalo’, de 33 años, sumaba una extensa carrera delincuencial con una treintena de arrestos.

Las Fiestas de San Bartolomé Apóstol de Librilla volvieron a juntar los caminos de estos dos amigos de la infancia -para desgracia del pobre Tomás David-.

“Tomás estaba en las fiestas de Librilla con su primo y un amigo y vieron a ‘El Migalo’. Han sido las coincidencias de la vida”, se lamenta desolado este excompañero del maquinista de Renfe, asesinado de un tiro el pasado sábado, en una casa de campo.

La esquela de Tomás David difundida entre los vecinos de la pedanía. E. E.

La coincidencia mortal se produjo durante la noche del viernes 21 al sábado 22 de agosto. “Parece ser que ‘El Migalo’ los invitó a bañarse en su piscina en una casa de campo y mira cómo quedó la cosa”, según recalca este amigo con amargura.

El inmueble en cuestión ocupa una parcela, ubicada en el Paraje Casas del Aljibe de Alhama de Murcia. De forma que recorrieron veinte kilómetros en coche, para rematar la noche de farra que habían disfrutado en las fiestas patronales de Librilla.

“Tomás era un chico formal, serio y buena persona: limpio de malos rollos y de drogas porque a los maquinistas se les hacen test”. “Tomás no salía con ‘El Migalo’, se ve que se encontraron en las fiestas y la noche de antes los invitó a los tres a bañarse en su piscina”.

En aquella casa de campo, como mínimo, estaban Tomás, su primo, un amigo y 'El Migalo'. Allí se produjo –supuestamente- “una discusión”, tal y como baraja una fuente de la Guardia Civil, como desencadenante de este homicidio que ha conmocionado a los 3.300 vecinos de la pedanía murciana de Javalí Nuevo.

'El Migalo' -presuntamente- se fue a su Porsche Cayenne y cogió una escopeta para zanjar la discusión. Otros vecinos de Javalí Nuevo relatan que Tomás David discutió con un amigo de 'El Migalo' y a continuación recibió un tiro en el pecho.

De forma que la Policía Judicial deberá esclarecer quién discutió con quién en aquella casa de campo y el motivo de la trifulca verbal. Lo que está claro es que nada justifica matar a otra persona.

Este amigo y excompañero del difunto maquinista afirma que Tomás David se llevó un plomazo en el pecho por intentar atajar la disputa. “Creo que ‘El Migalo’ le dio un golpe en la cabeza al amigo de Tomás, con una barra de hierro o con un palo".

"Por ahí vino la discusión. Lo que se cuenta es que ‘El Migalo’ le dio un palo al muchacho y Tomás se metió para mediar y se la ganó entera: se llevó un tiro”.

“No se sabe el motivo por el que discutieron”. “El primo de Tomás salió corriendo cuando vio la movida. Dijo ‘pies para que te quiero’ porque lo iba a matar también”. "El amigo que se llevó el golpe acabó ingresado en el Hospital Virgen de la Arrixaca".

Tanatorio de San Roque en Alcantarilla donde se está velando a Tomás David. Google Maps

Este martes, en el Tanatorio de San Roque en Alcantarilla, era continuo el trasiego de familiares, amigos y vecinos que llegaban destrozados para dar su último adiós a Tomás David M. C., de 35 años, y vecino de Javalí Nuevo.

"Creo que Tomás regresó a Murcia hace cosa de año y medio. Estaba de maquinista en el AVE que cubre la ruta con Madrid. Le pregunté cómo le fue en México y me dijo que muy bien", tal y como recuerda este excompañero antes de acudir al tanatorio.

"Tomás llevaba ocho o diez años en Renfe, desde que aprobó la oposición y realizó su formación práctica en Valencia durante nueve meses. Su hermano es mecánico en los talleres y una prima es interventora. Tomás era un maquinista de largo recorrido". "Un buen profesional".

El Tren Maya

Prueba de ello es que la empresa pública de transporte ferroviario lo seleccionó para formar a profesionales de Renfe Proyectos Internacionales. En México instruyó a maquinistas del Tren Maya que conecta cinco estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De momento, una fuente de la Guardia Civil confirma que se ha emitido una "reclamación policial" con la foto, los datos personales y el historial delictivo de Miguel Cortés del Cerro, alias ‘El Migalo’, (Alcantarilla, 1993), con treinta detenciones a sus espaldas, por "robos con violencia”, “tenencia de armas”, "robos con fuerza" o “violencia de género”.

De hecho, en la reclamación se le señala "como presunto autor" del homicidio, "llevado a cabo en el Paraje de Casas del Aljibe en Alhama de Murcia", y se advierte de su peligrosidad a todas las patrullas, incluidas las de Policía Nacional y Policía Local: “En caso de ser visto, extremar las medidas de autoprotección”.

Una imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil. G. C.

Algunas de las zonas calientes de búsqueda son Alcantarilla y Alguazas. Cualquier amigo o familiar que le esté dando cobijo podría incurrir en un delito de encubrimiento por ayudarle a eludir la acción de la Justicia.

La Policía Judicial tiene identificado el Porsche Cayenne en el que 'El Milano' huyó de la casa de campo, tras matar en el acto y de un disparo a bocajarro a Tomás, al que conocía desde la infancia. Los investigadores están peinando cámaras de tráfico para reconstruir su ruta de huida.

Pasadas las doce del mediodía de este martes, 'El Migalo' seguía en busca y captura. Esta tarde se celebrará el funeral de Tomás David, de 35 años, y se espera que sea multitudinario porque sus padres eran muy conocidos al haber sido churreros.

Un amigo de la familia recordaba abatido el injusto final que ha corrido este maquinista de Renfe: "El chaval era un figura, estuvo en una cofradía de Javalí Nuevo, se implicaba en las fiestas, era una persona espectacular y con una personalidad excelente".

"Se había comprado un dúplex para reformarlo en el pueblo después de haber estado en México formando a otros maquinistas. Todo el mundo está llorando su asesinato".