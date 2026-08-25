Detenido un entrenador de voleibol por violar y dejar embarazada a una menor de 15 años en Palma

Un entrenador de voleibol ha sido detenido en Palma por supuestamente violar a una alumna de 15 años de edad, a la que habría dejado embarazada.

El joven de 23 años fue detenido por la Policía Nacional acusado de un delito de agresión sexual y puesto a disposición judicial el pasado sábado. El detenido se negó a declarar ante la jueza de guardia y fue puesto en libertad con una orden de alejamiento de la víctima.

El acusado, entrenador de la víctima desde hacía tres años, la invitó a ella y a una amiga de esta también menor de edad a comer a su casa en junio, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Después de la comida, cuando la otra adolescente abandonó el domicilio, según las mismas fuentes, el hombre agredió sexualmente a la niña.

Según informa el periódico local Última Hora, el joven pidió a la víctima que entrara en su habitación y que se desnudara. Desoyendo las reiteradas negaciones, el agresor insistió y la víctima se quitó la ropa por miedo a represalias.

Las fuentes que relataron los hechos al diario mallorquín aseguran que el entrenador cogió con fuerza las muñecas de la adolescente y la lanzó sobre la cama, donde la forzó sin protección mientras la mantenía inmovilizada.

La madre del presunto agresor se encontraba en el domicilio, por lo que este le habría pedido que se mantuviera callada.

Las semanas siguientes el detenido habría escrito en repetidas ocasiones a la víctima, pidiéndole encontrarse con ella, a lo que ella habría respondido bloqueándolo y borrando la conversación de WhatsApp.

Cambio de actitud

La tía de la víctima detectó un cambio en la actitud de la joven, la cual llegó a dejar de hablar y cambió tanto de amistades como de rutina. Con los días, llegaron los vómitos y el malestar, razones que la condujeron a llevar a su sobrina al hospital mallorquín de Son Espases a principios de agosto.

Tras varias pruebas, entre las que se practicó un examen ginecológico, se confirmó el embarazo de la adolescente, la cual habría decidido interrumpirlo.

El relato de la tía a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) provocó que los agentes requirieran a la Policía Nacional la detención del sospechoso en su domicilio.