Las redes sociales se vuelcan con los ceutíes y ahora sirven para apoyar a los vecinos: "Ceuta no se vende, no estáis solos"

Las redes sociales ahora se han convertido en un altavoz para que los propios ceutíes puedan alzar la voz y mostrar una denuncia de la situación diaria que viven en la ciudad autónoma.

Esta vez -las redes que sirvieron para realizar un efecto llamada de asalto masivo a Ceuta- han dado un giro de 180º y ahora se usan con un fin de apoyo y ánimo para los vecinos.

Por eso, la propia sociedad civil de Ceuta se ha organizado en redes sociales a través de una campaña espontánea para lanzar un mensaje de unión al resto de España y del mundo.

Y, es que, la campaña que cuenta con el lema de "No estamos solos, yo también soy de Ceuta", ha conseguido traspasar las fronteras y llegar a diferentes rincones del planeta.

De hecho, hay mensajes de apoyo con un "Yo soy de Ceuta" de gente que siente solidaridad con el pueblo ceutí de forma internacional.

Una de ellas es Leti que mostraba su "solidaridad" desde Puerto Rico: "Estoy con ustedes deseándoles que esto se resuelva poco a poco, les mando fuerza", aseguraba.

Todos los vídeos los suben en las propias redes sociales de la cuenta que lleva este mismo nombre y que ha sido una iniciativa de varios amigos fuera de Ceuta que estaban preocupados por la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

Tasio también ha querido sumarse a la iniciativa, él vive en Noruega aunque es de Cádiz y ahora estudia enfermería en Ceuta: "Soy caballa", ha sentenciado en redes sociales.

Oleada de apoyo

La plataforma ha contado con un gran respaldo y participación en redes sociales. De momento, la organización ha llegado a recibir más de 100 vídeos que ya han publicado en Instagram, pero todavía continúan llegándoles más que seguirán siendo publicados.

Javi cuenta que él nació en Ceuta pero ahora vive en Extremadura y tiene claro que está "con Ceuta, siempre".

Algo parecido le ocurre a Pepe quien asegura que siempre se ha sentido caballa y manda "muchísimo ánimo para afrontar esta situación crítica y preocupante", tal y como la define.

Una iniciativa a la que también se han sumado niños como Gonzalo que es de Granada y lanza un grito de ánimo al presidente de la ciudad autónoma: "¡Viva Vivas!", remarca efusivamente.

Por su parte, Emilio que también es ceutí quiere que "el mundo se entere que Ceuta no se vende" y asegura que está "orgulloso" de su tierra: "Seguiremos y volveremos más fuertes", ha remarcado.

"No hay derecho lo que está pasando en Ceuta o, mejor dicho, lo que están dejando que pase, mucho ánimo hermanos ceutíes", reza otro usuario en un vídeo.

"Cada mensaje cuenta"

Desde la plataforma "Yo también soy Ceuta", explican en un comunicado que quieren "hacer llegar la voz a todos los rincones de España".

Por eso, quieren pedir el apoyo de la gente con un gesto sencillo, un vídeo corto mostrando apoyo diciendo: "Y también soy de Ceuta".

Tienen claro que "cada mensaje cuenta" y "cada vídeo suma", porque esta organización explica que "cualquier muestra de apoyo, por pequeña que parezca, ayuda".