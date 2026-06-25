Alazne Solabarrieta, la primera fallecida española confirmada en el terremoto de Venezuela: es nieta de un exalcalde exiliado

La primera víctima mortal española confirmada como consecuencia de los dos terremotos que han tenido lugar este jueves en Venezuela es Alazne Solabarrieta.

Se trata de una ciudadana nacida en Caracas, pero con doble nacionalidad dada su ascendencia vasca, según Cope y RNE. Es nieta del que fuera alcalde de Ondarroa (Vizcaya), José María Solabarrieta, que tuvo que exiliarse al país caribeño después de la Guerra Civil.

Además, según ha confirmado este diario, es prima de la exdiputada Foral de Acción Territorial de Vizcaya, María Esther Solabarrieta.

El seísmo ha sorprendido a la fallecida junto a su marido, Koldo Olalde, en el barrio de San Bernardino, ubicado en la capital del país. Él ha sobrevivido.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha confirmado la muerte de al menos 164 personas y más de 971 heridos.

Sin embargo, el Servicio Geológico de EEUU habla de "un elevado número de víctimas y daños extensos" y cree que el número de muertos oscilaría entre los 10.000 y 100.000.

"Se han desplomado edificios enteros, casas, estamos en la oscuridad, no hay luz ni agua, los bomberos no tienen los instrumentos necesarios para poder rescatar a los afectados", informa a EL ESPAÑOL un ciudadano venezolano residente en Madrid.

Noticia en actualización

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