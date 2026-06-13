Vázquez-Figueroa: "Cristina Narbona es una ladrona, mintió en el BOE. Fui socialista hasta que tumbó mis desaladoras"

A Alberto Vázquez-Figueroa hay quien le conoce como el Julio Verne español por haber firmado más de 110 novelas, casi todas de aventuras. Pero este contador de historias tinerfeño que en octubre cumplirá 90 años no solo ha dedicado su vida a la pluma y el periodismo.

También es inventor, o como él dice: "Aplico la lógica y el sentido común a las cosas". Esta mentalidad nace de una infancia vivida en el Sáhara, donde hasta la mínima gota de agua contaba y tenía que ingeniárselas para tener de comer y de beber cada día.

Por eso, décadas después diseñó un sistema revolucionario de desaladoras que permiten conseguir el líquido de la vida a un precio muy reducido, al tiempo que generan electricidad.

Alberto Vázquez-Figueroa muestra a EL ESPAÑOL los planos diseñados por varias entidades para su proyecto de desaladoras.

El sistema, patentado por el escritor en 1995, captó la atención de las instituciones. Con Aznar como jefe del Ejecutivo, el Gobierno empezó a estudiarlo en profundidad. Y cuando llegó Zapatero al poder, apostaron por hacerlo una realidad.

En una entrevista con EL ESPAÑOL, el periodista explica que su sistema "permite desalar 1.000 litros de agua a un precio máximo de 60 céntimos".

Pero hoy, 31 años después de patentarlo, no habla con orgullo de su proyecto, sino con pesar.

Porque a Vázquez-Figueroa se lo prometieron todo. "Zapatero estuvo comiendo en mi casa. Tragsa, empresa pública, se hizo cargo de todos los informes de viabilidad".

"En total se pudieron invirtir en torno a 60 o 70 millones de euros en su desarrollo, la gran mayoría provenientes de entidades del Estado, aunque también participaron compañías extranjeras y yo mismo, que puse dinero de mi propio bolsillo: unos 6 millones".

Sin embargo, después de que se pusieran en marcha los engranajes para la construcción de la primera de sus plantas en la costa de Almería, el BOE del 14 de julio de 2006 mandó al cajón este proyecto que había ocupado toda una década de trabajo.

"Teniendo en cuenta la valoración realizada por el promotor en el estudio de impacto ambiental del proyecto objeto de declaración de impacto ambiental, las respuestas a las consultas previas realizadas, las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública y el resto de documentación adicional habida en el proceso de evaluación se concluye que la solución 1 resulta la más adecuada ambientalmente".

Así comenzaba el párrafo de conclusiones de un documento que enterró su proyecto. La 'solución 2', la suya, quedó descartada.

En el apartado de principales alegaciones durante el periodo de información pública, varias administraciones y entidades "informan desfavorablemente de la Solución 2 [la propuesta del escritor] debido a la incompatibilidad de esta con la planificación territorial, la afección sobre los espacios protegidos (...), así como por la dificultad técnica y el elevado coste que presentaría la ejecución de esta solución", según recogió el boletín.

Pero el punto más polémico se encuentra varios párrafos más abajo: "La Comunidad de Propietarios Espejo del Mar señala el riesgo de colisión y electrocución de la avifauna debido a la presencia de la línea eléctrica (...) destacando la presencia de águila azor-perdicera y gaviota de Audouin".

Vázquez-Figueroa, en su casa. Carmen Suárez EL ESPAÑOL

Vázquez-Figueroa nunca confió en la buena fe de las conclusiones de este número del BOE. "Dicen que no se podía hacer la desaladora porque se electrocutaban las gaviotas. Es mentira, para lograrlo las aves tendrían que meterse por un túnel, volar hasta el fondo y picar directamente en el cable".

Desde aquel BOE, el escritor tinerfeño ha achacado la responsabilidad de que su proyecto no saliera adelante a la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, hoy presidenta del PSOE, recién citada como testigo en la Audiencia Nacional por el caso Leire Díez.

"La señora Narbona mintió en el BOE", critica Vázquez-Figueroa. "Es una ladrona y una sinvergüenza que defendió los intereses de las empresas embotelladoras, a quienes no les interesaba que saliera adelante mi proyecto porque perdían beneficios. Pero nunca se ha atrevido porque sabe que si lo hace, los documentos que tengo podrían con ella. Por desgracia, el negocio del agua es el más sucio del mundo".

"Estoy deseando que [Narbona] me ponga un pleito para poder ir a los tribunales, tengo toda la documentación. Ella quería hacer un tipo de desaladoras de las que buena parte nunca funcionaron".

Alberto Vázquez-Figueroa muestra a EL ESPAÑOL algunos de los planos de su proyecto de desaladoras. J. I. M.

En un reportaje publicado el 6 de marzo de 1999 en el periódico La Gaceta del Sábado que recogía las bondades del sistema, ya se advertía sobre "los intereses de las hidroeléctricas, cementeras y constructoras": "Si le ha sido duro a Alberto Vázquez-Figueroa convencer a escépticos, más difícil puede serle vencer las resistencias de los intereses creados", anticipó el reportaje, años antes del fracaso del escritor.

Y ahora, dos décadas después de aquel fulminante BOE que metió todo su trabajo en el cajón, el tinerfeño reflexiona: "Cuando uno inventa algo no debe preguntarse a quién beneficia, sino a quién perjudica, porque de ello dependerá su éxito".

"Mis desaladoras podían equilibrar la curva eléctrica nacional", amplía. "Las embotelladoras no querían que el proyecto saliese adelante porque perderían beneficios".

"Yo fui socialista toda la vida. Mi abuelo fue fundador del PSOE en Canarias, hasta que viví todo esto. Ahora no soy socialista ni nada".

Más de 50 desaladoras

El interés inicial por las desaladoras de Vázquez-Figueroa coincidió con la política del PSOE de Zapatero orientada a construir desaladoras por toda España para prescindir de los trasvases.

El Gobierno se volcó con el plan del escritor dado que, además, desde el año 2000 había estudios de viabilidad financiados por Tragsa. Pero después de meterlo en un cajón, inició la construcción de otro tipo de desaladoras convencionales.

Alberto Vázquez-Figueroa muestra el estudio de viabilidad desarrollado por Tragsa que avalaba su proyecto de desaladora en Almería. J. I. M.

En total, el Ejecutivo socialista prometió levantar 51 de estas instalaciones por todo el territorio nacional. Finalmente, se construyeron menos de 20.

Pero el asunto no queda ahí. El Tribunal de Cuentas, en un informe emitido en septiembre de 2014 relativo al período 2005-2012, indica que la empresa pública Acuamed habría pagado en torno a 330 millones de euros en sobrecostes en nueve proyectos de desaladoras construidas en el Mediterráneo bajo el Gobierno de Zapatero.

Algunas de estas desaladoras, construidas después del 'no' al proyecto de Vázquez-Figueroa, han estado en el epicentro de investigaciones judiciales en el marco del llamado caso Acuamed —aún en curso— por presuntas irregularidades relativas a su financiación.

El caso llevó incluso a la propia Cristina Narbona a declarar en una comisión de investigación del Senado, a título de ministra de Medio Ambiente durante los hechos investigados. La actual presidenta del PSOE negó que se hubieran producido irregularidades, pero reconoció los sobrecostes.

Y se justificó: "Cuando hay sobrecostes no siempre hay corrupción. Muchas veces hay mala planificación, otros problemas de tipo técnico..."

Reino Unido, Israel, Mar Rojo

El interés por el sistema de desaladoras del periodista canario no se quedó solo en el plano nacional. En un cajón de su despacho guarda, como si fueran antiguos pergaminos, recortes de periódicos de todo el mundo que se hacían eco de sus bondades.

Así, el proyecto llegó a IDE Technologies, una entidad israelí que quiso comprar la patente en dos ocasiones: 1995 y 1999. "Les dije que había trato si el proyecto contemplaba darle agua también al pueblo palestino. No hubo trato. Cuando me plantearon comprar la patente por segunda vez me ofrecían exactamente lo mismo: que los palestinos se quedaban fuera. No llegamos a ningún acuerdo".

La solicitud de patente de la empresa IDE Technologies al escritor Alberto Vázquez-Figueroa. EL ESPAÑOL

También a los oídos del grupo Rothschild & Co: uno de los grupos de asesoramiento financiero y banca de inversión independientes más grandes del mundo que se dedicó a promocionarlo por todo el mundo: Jordania, Libia, Siria...

"Me reuní con Sir Edmund de Rothschild en 1998 en Londres, quiso comprarme los derechos para un proyecto que se llamaba 'el río de la vida'. Poco después, le escribió al entonces primer ministro británico, Tony Blair, pidiéndole que se implicase en el mismo".

En aquellos tiempos, sus desaladoras también empezaron a darse a conocer en España. El 13 de noviembre de 1997, el Ministerio de Industria del recién nombrado presidente Aznar certificó que el sistema obtenía agua con un ahorro energético del 60% en comparación con las desaladoras convencionales.

Una carta en la que el exprimer ministro británico, Tony Blair, respondió a Sir Edmund de Rothschid, quien le dio a conocer el proyecto de desaladoras de Alberto Vázquez-Figueroa. Cedida

Según recogió un artículo de La Vanguardia publicado al día siguiente: "La firma de ingeniería Ghesa, constructora de las centrales nucleares de Almaraz I y II, Trillo y Cofrentes, certificó a su vez que el coste de producir un metro cúbico de agua desalada por el sistema AVF (Alberto Vázquez-Figueroa) es de 35 pesetas".

"En una reciente reunión", prosigue el artículo, "los 800 participantes reconocieron que por ningún otro método se puede obtener agua de mar desalada por menos de 110 pesetas el metro cúbico".

Más tarde, en 2005, ya con Zapatero recién llegado a la presidencia del Gobierno, el diario El Mundo dedicó una pieza a su sistema en su edición del 7 de julio de 2005 titulada: "Vázquez-Figueroa presenta su invento: desaladoras por presión natural que dan agua casi gratis".

PREGUNTA.— ¿Cómo funciona su sistema de desaladoras?

RESPUESTA.— Lo que hacen es producir energía y reciclar: es lo que se llama una central de bombeo. En todos los pantanos y en todos los ríos hay una: suben agua por la noche y la bajan por el día. Ganas dinero con la diferencia de precios.

Yo hago lo mismo con el agua de mar. Lo mío es una central de bombeo que cuando hace falta, también desala agua. Entonces, te sale casi gratis porque todo lo ha pagado el 'sube y baja' de la energía. Es así de sencillo. Usted compra barato y vende caro. Cuando estamos muy apurados, paramos de producir energía y desalamos agua. Cuando tenemos todos los depósitos llenos, producimos energía.

Planos del sistema de desaladora de Vázquez-Figueroa. Alberto Vázquez Figueroa

Pero el tiempo hizo que su proyecto quedara en agua de borrajas: "Cuando murió Edmund de Rothschild, todo quedó parado", lamenta. Y luego vino el 'no' del BOE. "Al final acabé cansado. Invertí todo mi dinero. Y no solo es lo que gasté, también el tiempo que invertí y que no pude dedicar a escribir ni a hacer nada que me reportase beneficios. Lo perdí todo".

Ahora, desde el parapeto de su edad, observa con resentimiento cómo un proyecto en el que invirtió todos sus ahorros coge polvo en un cajón.

"Me cansé de luchar, pero con 90 años que tengo, me niego a quedarme callado", concluye.