Matías de Paula fue acribillado por sus tres asesinos y rematado en el suelo, según el atestado: "Te vas a enterar ahora, valiente"

Yoli estaba tan preocupada cuando supo que había salido de prisión su exmarido, Fernando, que decidió mandarle un SMS de advertencia al que fue su novio durante la infancia: el cantaor flamenco Matías de Paula.

- Yoli: Ten cuidado que este loco ha salido, a ver si te va a hacer algo.

Por desgracia, aquel mensaje más que un aviso se convirtió en una luctuosa premonición. Así lo recoge el atestado policial al que ha accedido EL ESPAÑOL y donde Yoli revela que el móvil de este crimen, ocurrido el 15 de mayo en Villanueva de la Serena, fueron los celos enfermizos de su expareja, Fernando, con antecedentes por violencia de género.

"En mi juventud fui novia del difunto", según detalla Yolanda a la Policía Judicial, antes de asegurar que no hubo un triángulo amoroso. De hecho, esta víctima de malos tratos confiesa a los investigadores que Matías de Paula la tenía silenciada en Facebook, Instagram...

"Me tenía bloqueada en redes sociales". "No quería buscarse una ruina con mi exmarido, al ser muy agresivo y tener armas de fuego". "La última vez que tuve contacto con Matías, le envié un SMS donde le decía: 'Ten cuidado que este loco ha salido, a ver si te va a hacer algo'. No puedo mostrar ese mensaje porque reseteé el móvil por temor a mi expareja".

Del relato de Yoli se desprende que el cantaor fue asesinado por la obsesión enfermiza de su exmarido Fernando S. S., de 53 años, conocido como Nando 'El Gitano', y con un extenso historial delictivo, debido a que sospechaba que fueron amantes mientras él terminaba de cumplir condena en la prisión de Córdoba: "Siempre ha sentido envidia".

El lunes 18 de mayo, Yoli, como la llamaba Nando 'El Gitano' cuando eran marido y mujer, le señaló como supuesto autor del asesinato de Matías de Paula. Incluso aseguró que no actuó solo cuando le disparó en un parque de la Plaza Rafael Alberti. “He tenido conocimiento por lo manifestado por familiares de mi expareja". "Fueron los que mataron a Matías".

Unos agentes de la Policía Nacional inspeccionando una pared donde había casquillos de bala de las armas utilizadas contra Matías de Paula.

Tan solo habían pasado 72 horas de la muerte a tiros de Matías Corraliza Fernández, como se llamaba el artista, y los investigadores ya tenían indicios más que fundados de que Fernando fue su ejecutor y que no actuó solo. Hubo una balacera con tres pistoleros.

Así lo corroboran varios testigos, a dos de los cuales se les ha asignado protección policial: "En base a la gravedad de los hechos acaecidos y del miedo que manifiestan tener los testigos presenciales de los hechos a las represalias que puedan tomar los autores contra ellos o sus familiares".

Uno de esos testigos sitúa a cinco de los seis detenidos en la escena del crimen, próxima al domicilio del cantaor flamenco en Villanueva de la Serena, en un parque de la Plaza Rafael Alberti, a las tres de la tarde del viernes 15 de mayo. En concreto, a Fernando; a sus hijos, Fernando y Luis María; a su sobrino, Manuel, y a su yerno, Sergio alias'El Pollino'.

"Con anterioridad al tiroteo, dos personas, a bordo de un Peugeot,estuvieron dando vueltas alrededor de la Plaza Rafael Alberti, a la espera de la salida de Matías de Paula".

"Al detectar la salida de Matías de Paula, pasan a su lado y desde el Peugeot gritan: '¡Espérate valiente que te vas a enterar ahora!' '¡Espérate maricón!' Después, llegan los tres autores de los hechos que se bajan de un BMW 530, de color verde, sacando cada uno un arma de fuego corta", tal y como precisa este testigo.

Fernando padre, empuña supuestamente un revólver; y su hijo Fernando junior y su sobrino Manuel, blandían presuntamente pistolas de 9 milímetros. "Uno de ellos dijo: 'Espérate, vamos a hablar con él'. Pero alguno disparó al aire en varias ocasiones, situación ante la que Matías permaneció inmóvil". El artista no tenía escapatoria.

"A continuación, los tres individuos dispararon hacia Matías, hasta que este último cayó tendido al suelo por los impactos. No sé con exactitud cuántos disparos emitieron, pero puedo afirmar que dispararon los tres investigados porque incluso salía fuego y humo de las armas que los tres portaban". Los testigos hablan de hasta 8 disparos.

"Ya con Matías en el suelo, uno dijo: 'Rematadle'. Finalmente, los tres individuos abandonaron la escena y huyeron en el mismo vehículo en el que habían llegado·". El BMW 530, de color verde, se dirigió hacia la Plaza de Salamanca y a bordo viajaba 'Nando El Gitano'.

La zona de la Plaza Rafael Alberti de Villanueva de la Serena donde se produjo el ya conocido como 'crimen del cantaor'.

"Con posterioridad al tiroteo, esas dos personas a bordo de un Peugeot, volvieron al lugar de los hechos para comprobar que Matías estaba en el suelo". Uno de los testigos llega a identificar al copiloto: Luis María (1998), alias 'Luisito', uno de los hijos de 'Nando El Gitano'.

La Policía Nacional detalla en su atestado que localizó "tres vainas percutidas" en la escena del crimen y "tres impactos" de proyectiles en la pared lateral de la vivienda número 1 de la plaza Rafael Alberti: "En una de ellas se puede leer '32 auto', lo demás es ilegible". "Junto al cadáver, se observa una barra de hierro ensangrentada y a escasos metros, otra barra de hierro, al parecer, del soporte de una cortina".

Las vainas estaban a 21 metros de distancia del cuerpo sin vida de Matías de Paula, cuya autopsia revela que solo recibió un balazo tan certero como mortal: "Se expone que el cadáver presenta un orificio compatible con entrada de proyectil en la región frontal del cráneo [...]".

Cuando Yoli supo que había muerto el novio de su infancia, su amor platónico, tuvo que telefonear al 112 para pedir asistencia médica porque sufrió un ataque de ansiedad y cuando los sanitarios llegaron a su casa verbalizó una frase lapidaria: "Ha muerto un inocente".

Ella todavía no había declarado ante la Policía Judicial, pero los testigos que empezaron a hacerlo horas después de aquel viernes 15 de mayo, identificaron a los tres pistoleros por la foto de sus fichas policiales.

También señalaron a Fernando como el hombre que supuestamente "sacó un revólver de entre sus ropas, y además de disparar al aire, se acercó a poca distancia, produciendo la muerte" de Matías de Paula.

El parque próximo a la Plaza Rafael Alberti donde fue tiroteado Matías de Paula. Europa Press

La Policía Nacional puso en busca y captura a Fernando. No había tiempo que perder por dos motivos. El primero lo resumen fuentes de Instituciones Penitenciarias y de la Guardia Civil que han liado con Fernando S. S. (1972), conocido como 'Nando El Gitano':

"Es un tipo bastante peligroso, le hemos cogido varias veces con algún puño americano y alguna que otra arma blanca". "Era un preso conflictivo y lo tuvieron que trasladar de la cárcel de Badajoz a la de Córdoba". "Tenía 18 condenas menores, por delitos de robo con fuerza, violencia de género, conducción temeraria, maltrato animal...”.

“Acabó ingresando en prisión por acumulación de sentencias". "En el mes de abril, cumplió su condena, salió de la prisión de Córdoba y regresó a Badajoz. Ahora es más peligroso aún porque tiene cáncer y no se lo piensa. Desde 2020 está fatal, enfermo y drogadicto".

El otro motivo por el que la Policía Nacional desplegó un fuerte dispositivo de búsqueda, sobre 'Nando El Gitano', era para evitar que la familia del difunto aplicase la temida Ley del Talión: una muerte se paga con otra.

Todo ello, debido a que una hermana de Matías de Paula declaró a los investigadores que sabían que Fernando, el exmarido de Yoli, le amenazaba porque tenía celos solo con imaginar que su exmujer se pudiera ver con el cantaor flamenco -famoso en Badajoz por haber triunfado en los tablaos de Madrid-.

"El viernes 15 de mayo, Matías llegó a la vivienda de la Plaza Rafael Alberti de Villanueva de la Serena para comer con la familia, y nos relató queel exmarido de Yolanda le había amenazado y le había dicho que saliera a la calle. Ante tal circunstancia, Matías estaba nervioso y pude comprobar cómo el teléfono de mi hermano sonaba en repetidas ocasiones".

"Debido a tales requerimientos, Matías salió hasta tres veces a la calle y en la tercera ocasión escuché varios disparos. Me asomé a la calle y encontré a mi hermano tendido en el suelo". El cantaor flamenco había bajado al encuentro de Nando esgrimiendo unabarra de hierro de las cortinas, pero fue insuficiente para defenderse de su revólver.

Fernando S. S., de 53 años, encarcelado como supuesto autor del asesinato del cantaor flamenco Matías de Paula.

A 'Nando El Gitano' se le buscaba por varias localidades de la Comarca de las Vegas Altas. Estaba escondido en La Haba: un pueblecito con 1.200 habitantes. El martes 19 de mayo cometió un error que le costó su arresto.

Un allegado de Fernando pidió un taxi para que lo recogiera en la calle Peligro número 5, para llevarlo a saciar sus vicios, pero en el trayecto hacia La Coronada, el taxista cogió su teléfono para actualizar en el móvil el kilometraje del servicio y el sospechoso pensó que lo iba a delatar.

De forma que Nando empezó a apuñalar salvajemente a Diego el taxista. Así lo refleja el atestado: "Cambia de asiento al del copiloto, sin llegar a salir del turismo, saca una navaja y le dice: 'Te voy a matar cabrón'. Empieza a recibir múltiples golpes a la altura del abdomen".

Al taxista Diego lo salvó un jubilado que vio el ataque que estaba sufriendo dentro de su Škoda Superb y acudió al rescate con su garrota. Tanto es así que a garrotazo limpio, el jubilado le quitó cuatro dientes y le fracturó dos paletas a este delincuente multirreincidente. La Policía Nacional tuvo conocimiento de lo sucedido y desplegó una operación jaula para dar caza al supuesto autor del 'crimen del cantaor'.

Nando vendió caro su arresto porque se hizo pasar por un agricultor para despistar a los zetas que le perseguían, tratando de robarle el tractor a un productor agrícola de la zona. Prueba de ello es que la propia víctima narró lo sucedido en su explotación, próxima a la carretera que conecta La Haba con Villanueva de la Serena.

“A las 13.30 horas, observé abierta la puerta de mi finca, al igual que la nave, y vi a una persona a bordo de mi tractor que se encontraba arrancado, a la que reconocí de inmediato como el autor de homicidio del cantaor". "Intentó robarme el coche, iniciamos un forcejeo, incluso me llegó a morder". "Al no lograr robarme el vehículo, emprendió la huida, no sin antes arrebatarme un gancho pastoril".

Los policías nacionales tuvieron que emplearse a fondo porque el sospechoso opuso una fuerte resistencia hasta ser engrilletado. Pasadas las dos de la tarde de aquel martes 19 de mayo, comenzaba el efecto dominó y empezaban a caer el resto de implicados en la muerte a tiros de Matías de Paula. Primero arrestaron a su hijo, Fernando junior, y a su sobrino, Manuel. Un día después, cayeron su otro hijo, Luis María, alias Luisito, y su yerno, Luis Sergio, alias El Pollino.

'Nando El Gitano', el martes 19 de mayo, detenido por la Policía Nacional tras intentar robarle el tractor a un agricultor.

La Policía Judicial había revisado cámaras de seguridad para encontrar todas las piezas del puzle. Valga como botón de muestra que el famoso BMW, modelo 520, color verde botella, en el que viajaban los tres pistoleros el día de autos, se localizó a casi 180 kilómetros de la escena del crimen.

“Siendo las 10.30 horas del día 20 de mayo de 2026, se procede a solicitar colaboración a la Guardia Civil, para que indicativos cercanos a la localidad de Vacar (Córdoba), procedan a localizar y asegurar el vehículo marca BMW, modelo 520, de color verde, donde habían dejado el turismo en la huida, sin llaves ni gasolina".

También analizaron las pertenencias que llevaba 'Nando El Gitano' cuando fue detenido y les llamó la atención un móvil nuevo, de la marca OPPO. Tiraron del hilo y compraron que el terminal se adquirió el día 18 -después del crimen del cantaor-. Localizaron la tienda y confirmaron que el comprador fue un tal Pedro Francisco: un amigo toxicómano de Fernando que le hizo un 'favor' que le valió su arresto, por un delito de encubrimiento, porque en esa fecha llevaba 72 horas huido de la Justicia.

Las pesquisas incluyeron la toma de declaración del taxista Diego (1972), al que le extirparon la vesícula y que llegó a estar ingresado en la UCI tras ser apuñalado por Fernando. Este conductor también reconoció a su agresor. Como era de esperar, cuando 'Nando El Gitano' fue puesto a disposición judicial reconoció los hechos: el asesinato del cantaor flamenco, tentativa de homicidio al taxista y robo con violencia al agricultor.

El abogado Alfredo Pereira, asume la representación de Fernando y sus cuatro familiares. "Es una medida desproporcionada", reflexiona el letrado, sobre el auto que decreta el ingreso en prisión de los dos hijos, el sobrino y el yerno del autor confeso del 'crimen del cantaor'.

- ¿Por qué considera que es una medida desproporcionada?

- Alfredo Pereira: Me da la sensación de que los autos de prisión posteriores que afectan a mis otros cuatro clientes, obedecen más a satisfacer a la parte perjudica y pienso que eso ha podido influir en la decisión. Algunos de los detenidos no tienen antecedentes y cuentan con hijos. Tienen arraigo familiar.

Además, los dos chicos a los que detienen por conducir el Peugeot que se vio por la Plaza Rafael Alberti están identificados de forma endeble, solo por uno de los testigos, y cabe destacar que una de esas personas colaboró activamente con la Policía en la detención de Fernando padre.

- ¿Piensa adoptar alguna medida?

- Hemos recurrido el auto de prisión de los otros cuatro detenidos porque debemos tener en cuenta que hay un autor confeso de los hechos.

El abogado Alfredo Pereira asume la defensa de Fernando, sus hijos, su sobrino y su yerno.

El auto de prisión de 'Nando El Gitano' sostiene que mató al artista con la ayuda de sus familiares y les atribuye un delito de organización criminal: "Indiciariamente, entre don Fernando y su entorno familiar, existía un conflicto con el finado debido a que estos pensaban que don Matías mantenía una relación personalcon doña Yolanda".

“Don Matías, en los días previos al 15 de mayo de 2026, habría recibido numerosas amenazas por parte de don Fernando, llegando incluso doña Yolanda a enviarle un mensaje de audio en el que le advirtió de que su exmarido pensaba que mantenían una relación y que podría atentar contra su integridad física".

Por ese motivo, el iPhone 11 de la víctima mortal está siendo sometido a un "análisis" de las llamadas emitidas y recibidas, así como de las "comunicaciones" establecidas por mensajería y por redes sociales, entre la medianoche del 1 de mayo y las 23.59 horas del viernes 15 de mayo.

Todos los detenidos fueron sometidos a la prueba de la parafina: un test forense diseñado para detectar residuos de pólvora en las manos, a la vista de que los testigos afirman que vieron a tres pistoleros abrir fuego contra Matías de Paula en el jardín de la Plaza Rafael Alberti.

La bala no aparece

De momento, la Policía Nacional no ha localizado el casquillo de la bala que le atravesó el cráneo al artista, a pesar de que ha realizado dos inspecciones donde se produjo la ejecución: "Proceden a un barrido de la zona con un escáner detector de metales, a fin de localizar el proyectil, dando resultado negativo la localización de dicho proyectil".

Lo único que está meridianamente claro es el móvil del 'crimen del cantaor' porque hasta un familiar de 'Nando El Gitano' tiró de la manta en su declaración en Comisaría y admitió que estaba obsesionado con que su exmujer, Yoli, mantuviera encuentros íntimos con Matías de Paula.

"Fernando estuvo residiendo en mi domicilio desde el día 12 de mayo". "El 15 de mayo, día de los hechos investigados, a las 10.30 horas, se marchó de mi domicilio con más de 2.000 euros en efectivo". “Tengo sospechas de que está involucrado, ya que no soportaba la idea idea de que tuviera una relación con el fallecido".