Las mafias del DNI colombiano: cobran "hasta 4.000€" para conceder una nacionalidad que permite emigrar a España

Comenzó como una sospecha. Un agente de Migración Colombia, en el Aeropuerto Internacional de El Dorado de Bogotá, atendió a un ciudadano con acento dominicano. Pero tenía pasaporte y DNI colombianos.

—¿Hacia dónde se dirige, señor? —preguntó el agente.

—España —dijo el ciudadano, sin dar mayores detalles.

El oficial revisó los documentos. Corroboró que el pasaporte fuera totalmente legítimo, al igual que el DNI. Y, efectivamente, todo concordaba. No había nada fuera de lo legal.

Posteriormente le hizo las preguntas de rutina: cuál era su destino final, cuándo era su vuelo de regreso y en dónde se hospedaría.

El otro hombre tenía las respuestas para todas las inquietudes del agente: Madrid, regresaba en dos semanas y se hospedaba en un Airbnb, en el que tenía una reserva.

Entonces, no hubo más remedio que dejarlo pasar. No había una razón para retenerlo.

Sin embargo, con el pasar de los días, empezó a ser frecuente esa situación en Bogotá: ciudadanos con acento dominicano, que tenían documentos colombianos y buscaban salir hacia España.

Lo que empezó siendo una sospecha se transformó en una inquietud. "No lo entendíamos en un principio. Nos preguntamos el porqué había casos similares, así que empezamos a investigarlo", asegura Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.

Documentos legales colombianos obtenidos de forma fraudulenta. Fiscalía

De esa forma encontraron el patrón: los ciudadanos dominicanos viajaban desde su país hasta Bogotá. Allí ingresaban con sus documentos de su país natal. Posteriormente se quedaban un máximo de 20 días y cuando salían de Colombia, lo hacían con documentos colombianos.

Fraude

Desde el primer caso detectado han transcurrido tres años. En ese lapso se han registrado más de 965 personas con documentos colombianos auténticos, pero gestionados de forma fraudulenta.

"Lo que sucede es que quienes portan el pasaporte colombiano no necesitan de una visa para entrar a territorio europeo. En España, desde 2014, no nos solicitan eso, a diferencia de República Dominicana o Ecuador, por ejemplo", explica Arriero.

El pasaporte colombiano da acceso a 135 países sin necesidad de una visa, incluyendo Europa. Mientras que el de República Dominicana permite viajar a 74 países.

Adicionalmente, una vez en territorio español, en un tiempo determinado pueden acceder al NIE, a la sanidad pública y, eventualmente, a una nacionalidad.

De los casos registrados, 850 corresponden a ciudadanos de República Dominicana. El resto son personas de Venezuela, Ecuador, Cuba, Líbano, Palestina y Haití.

"Todo esto coincide con una necesidad común: hay países que, por situaciones de violencia o económicas, sus ciudadanos deciden emigrar. Los trámites de visados suelen tardar, además de tener requisitos específicos y complejos, entonces buscan alternativas ilegales a ello", agrega la directora de Migración Colombia.

Verificación de documentos por parte de agentes de Migración Colombia.

Una vez lograron identificar el tipo de fraude, el paso a seguir era establecer cómo estas personas estaban accediendo a documentos totalmente legales dentro de Colombia.

Lo primero que obtenían estas personas era el certificado de nacimiento. Una vez con esto, ya podían acceder sin ningún tipo de inconveniente al DNI y posteriormente al pasaporte.

Este trámite tiene un coste que ronda entre los 1.000 y los 4.000 euros, dependiendo de la urgencia del inmigrante, explica Arriero.

También añade que, una vez que interrogaron a las personas que cometían este fraude, se dieron cuenta de que había una banda delincuencial dedicada al trámite de los documentos y que cuyos miembros trabajaban en el Registro Civil colombiano como funcionarios.

"Desarticulamos una parte de la banda en Bogotá. Junto a la Fiscalía General de la Nación se pudo capturar a 18 personas del Registro Civil", explica la funcionaria.

Entramado

Los agentes de Migración en Bogotá empezaron a ser entrenados para poder descubrir ese fraude.

Cuando un ciudadano dominicano o con un acento diferente al colombiano intentaba salir del país con los documentos nacionales, le realizaban una serie de preguntas: ¿Dónde queda Cali? ¿Cuál es la comida típica de Bogotá? ¿Cómo es el himno de Colombia?, entre otras cuestiones que cualquier habitante podría saber.

Adicionalmente, otro de los puntos de sospecha radica en la fecha de ingreso al país. Por lo general, lo hacen con su documento de identidad de origen. Y el promedio en la estadía suele ser un máximo de dos semanas, para, posteriormente, emigrar con papeles colombianos.

Ese fenómeno tardó varios meses en ser descubierto. También para entender cómo se procedía, ante algo que no había sucedido con anterioridad. "No se trata de falsificadores de pasaportes", dice.

Cuando lograron descubrir de qué se trataba y los agentes en Bogotá ya estaban preparados para ello, los inmigrantes fueron alertados y dejaron de acudir a la capital.

"Algunos ingresaban por la frontera terrestre con Ecuador, que está en Tulcán y es mucho más difícil de detectar. Otros tantos empezaron a llegar a Cartagena de Indias, Medellín o Cali, que tienen un menor rigor que en Bogotá", señala Arriero.

Esto, lo que está suponiendo, es una vía libre para los inmigrantes ilegales. Además de una preocupación por los funcionarios públicos que, a cambio de dinero, incurren en delitos.

"Otro de los casos que detectamos hace dos semanas se trató de dos ciudadanos dominicanos que tenían residencias españolas falsas. Y, al parecer, las consiguieron también en Colombia", alertó.

Uno de los posibles cabecillas tiene una circular azul de Interpol. Su nombre es Pedro Antonio Pereira de Jesús, alias Alexis, y de momento se desconoce su paradero.

La banda que presuntamente él lidera se llama 'Europe Express' y la notificación azul expedida es por ser sospechoso de tráfico de migrantes y concierto para delinquir. La otra cabecilla, presuntamente, sería la colombiana Diana Janne Gamarra.

Aunque 'Europe Express' fue desarticulada hace poco menos de un año, se presume que alguien más tomó el mando, dado que durante 2026 se han registrado 29 casos.

Registros Civiles colombianos obtenidos de forma fraudulenta. Dijín Colombia

"Todavía hay una banda que se dedica a esto y estamos investigando para poder frenar este tipo de delito", afirma Arriero.

En cuanto a las personas que son retenidas con la documentación, ya sea ilegal u obtenida de forma fraudulenta, les imponen una multa pecuniaria, las deportan y se les prohíbe la entrada a Colombia por seis meses.

Arriero agrega que ya se ha alertado sobre la situación en Europa, y que se han aliado con agencias estadounidenses y Eurofront para poder detectar a las personas que incurren en este tipo de delito.

"Lo que esperamos, con esto, es acabar con las bandas que se dedican a entregar documentos colombianos legales de forma fraudulenta. Seguiremos vigilando nuestras fronteras para así garantizar la seguridad de los países", finaliza Arriero.