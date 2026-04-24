El alcalde José Miguel Luengo prohíbe construir pisos para particulares en La Manga: solo autoriza alojamientos turísticos

La película protagonizada por Julio Iglesias en el año 1986, La vida sigue igual, es un buen testimonio gráfico de que hubo una época donde el ladrillo no campaba a sus anchas por La Manga. Todo lo contrario, el paisaje dunar aún presidía esta franja litoral de 28 kilómetros que separa el Mar Mediterráneo del Mar Menor, pero su eclosión turística incluyó un urbanismo descontrolado criticado históricamente por los colectivos ecologistas.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha anunciado una medida que pone coto parcialmente a la construcción en La Manga: uno de los rincones más turísticos del litoral murciano, cuya población no llega a los 6.000 vecinos durante el año y que en verano se eleva a 300.000.

Luengo ha explicado este viernes que el Ayuntamiento llevará a cabo "la modificación" de la norma subsidiaria número 79 del planeamiento urbanístico que supondrá "la eliminación del uso residencial colectivo". Además, se producirá una "reducción de edificabilidad en suelos pendientes de desarrollo en La Manga".

En la práctica, eso impedirá que se construyan viviendas para particulares desde el kilómetro 4 hasta el 19 y el coeficiente de edificabilidad se reducirá al 30%. Pero hay una parte de La Manga que pertenece al Ayuntamiento de Cartagena, cuya alcaldesa, la popular Noelia Arroyo, ahora deberá decidir si sigue la estela de su compañero de partido Luengo (PP).

El alcalde de San Javier, este viernes, durante la rueda de prensa donde ha anunciado las medidas urbanísticas en La Manga.

La solución contiene al ladrillo en un cordón litoral que al son de su antiguo lema turístico, Un paraíso entre dos mares, ha visto modificado su paisaje dunar y donde el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria ya alertaba en 2011 que se habían producido importantes cambios locales en las últimas décadas, por la construcción de diques transversales, rompeolas, viales, escolleras y puertos.

"Hay que recordar que el sistema Mar Menor-Mar Mayor era originariamente un sistema natural en equilibrio dinámico, pero la intervención del hombre ha perturbado este último y tiene como repercusión más preocupante la erosión de las playas de La Manga hasta un metro al año en la zona del Mar Menor", según recoge un estudio publicado en 2011 por el citado instituto.

Esta medida del Ayuntamiento de San Javier quita presión urbanística a este cordón litoral, pero no es un frenazo radical porque se podrá edificar con fines turísticos.

El alcalde ha puesto un ejemplo ilustrativo: “Esto significa que no se construirá una torre de viviendas más en La Manga del Mar Menor, en el término de San Javier, que va del kilómetro 4 al 19. Ese suelo se orientará a hoteles, alojamientos turísticos y servicios complementarios al turismo".

La zona urbanizable que pertenece a San Javier está desarrollada al 80% y el Ayuntamiento apuesta por destinar el 20% restante al turismo. De hecho, Luengo prevé que este cambio normativo permita construir 4.000 viviendas nuevas, dedicadas a infraestructuras turísticas, de forma que La Manga llegará a contar con unas 16.000 plazas de hoteles o apartamentos turísticos, sin contar las viviendas residenciales que se podrán convertir a vivienda turística.

La decisión del Consistorio también busca otros dos objetivos. El primero: acabar con la estacionalidad del turismo y la hostelería, cuya actividad se concentra de Semana Santa al Puente del Pilar. Y el segundo: atajar la economía sumergida que se mueve alrededor de las 20.403 viviendas que hay en La Manga, ya que solo 4.000 figuran como plazas turísticas regladas y es evidente que en verano se alquilan miles más como punto de peregrinación de los madrileños.

“Este modelo turístico de La Manga ha dependido hasta hoy de viviendas vacías buena parte del año, por lo tanto, considero que sería un error seguir incrementando los desarrollos residenciales que agravan la estacionalidad”, según ha defendido el alcalde de San Javier. "Se trata de una decisión basada en el interés general”.

Incluso ha remarcado que este cambio de la normativa urbanística está respaldado por "un riguroso" informe técnico y jurídico "frente a posibles demandas de indemnizaciones". Pero Ecologistas en Acción se ha mostrado crítico: "La medida llega demasiado tarde. El desastre ambiental y urbanístico va a ser lo mismo con viviendas que con habitaciones de hotel".

Imagen de las dunas y de la vegetación de La Manga. ANSE

Desde Ecologistas en Acción consideran que "la única opción" para que los ayuntamientos de San Javier y Cartagena puedan preservar los valores ambientales de La Manga, pasa por "evitar poner un ladrillo más" y así frenar "la destrucción de lo poquísimo que queda de La Manga".

Además, desde la organización ecologista instan a ambos consistorios a "restaurar los ecosistemas dunares que todavía quedan sin sellar" y "a colaborar con la Dirección General de Costas en el desmantelamiento de todas las ocupaciones del dominio público marítimo terrestre".

Este cordón de arena y litoral -único en Europa- alberga especies de gran valor ambiental: la esparraguera del mar Menor (Asparagus macrorrhizus); la zanahoria marítima (Echinophora spinosa), una especie clasificada como vulnerable en la Región de Murcia; el cardo marino (Eryngium maritimum); la campanilla de mar (Calystegia soldanella), incluso el eslizón ibérico (Chalcides bedriagai) del que apenas queda presencia en la comunidad murciana.

El Monte Blanco, ubicado en la parte del término que pertenece a Cartagena, representa un recuerdo reducido de lo que hace décadas fue la vegetación que se imponía al ladrillo en La Manga: bosques de pinos, sabinas y enebros.

Este pulmón verde ha sido recuperado por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), muy implicada en restaurar hectáreas de arenal, el mismo por el que Julio Iglesias rodó una película en los años ochenta en un paisaje que pasó a la historia por el urbanismo.