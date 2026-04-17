La UCO regresa a Traspinedo para seguir buscando ADN de Esther López: "Lo que pretenden es enfrentar a Óscar al zulo"

Cada gesto del rostro de Óscar está siendo auditado como cada rincón del zulo que ha aparecido en su chalé de Traspinedo.

El mismo inmueble que la Guardia Civil rastreó en 2022, con los perros con nombres de músicos Elton, Marley y Lennon, pero que no detectaron ese cubículo de 12 metros cuadrados donde ahora se buscan restos biológicos que prueben que Esther López estuvo en ese agujero antes de ser abandonada sin vida en una cuneta.

La UCO regresa este viernes a ese zulo para someterlo a un segundo barrido. "Seguimos mañana", tal y como avanzó un miembro de esta unidad de élite, a las 20.58 horas de este jueves, justo tras finalizar el primer resgitro. Una inspección que se prolongó casi doce horas y que tomó muestras del agua que había almacenada en su interior, unos 30 centímetros, con la asistencia del Grupo de Actividades Subacuáticas.

Después se drenó ese espacio para dejarlo seco. Esas muestras de agua serán analizadas en un laboratorio, para buscar restos de ADN de la pobre Esther López. El operativo del jueves han incluido a expertos del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO), de Policía Judicial y especialistas en conducta.

“Lo que se pretende es enfrentar a Óscar al zulo, para analizar su comportamiento, sus reacciones, incluso cada gesto de su rostro”, tal y como explica un miembro de Policía Judicial que ha trabajado con este tipo de expertos en la resolución de otros homicidios.

El chalé de Traspinedo que vuelve a centrar la atención del caso Esther López. Nacho Gallego / EFE

“Los especialistas en conducta se fijan en cualquier detalle. Si la mirada la mantiene fija o esquiva cuando se le hace alguna pregunta, si tiene reacciones fisiológicas, como sudar...”.

Óscar Sanz ha estado acompañado de su abogada, Loreto Sancho, durante las primeras 12 horas de registro al habitáculo que se halló por casualidad, cuando vendió el chalé de su padre, y su nuevo comprador detectó unas humedades que quiso reparar. Entonces saltó la liebre.

Así lo refleja el testimonio del dueño del chalé de Traspinedo en el primer acta que levantó la Guardia Civil sobre este misterioso habitáculo, oculto bajo una litera y una baldosa: “Hace cinco días, al detectar humedades en la casa, en una de las habitaciones, me puse a picar baldosa en el suelo y tras retirar la baldosa y la espuma de poliuretano, me encontré una trampilla la cual llevaba a un sótano que no aparecía en los planos de la casa”.

Una fuente de la Guardia Civil apunta que "ahora cobran sentido" los ascensos y descensos de nivel que registraba el reloj inteligente de Óscar, cuando se encontraba en su chalé, y que se detectaron tiempo atrás en la investigación. En aquel momento, no había explicación porque el inmueble está construido en una sola planta y no tiene escaleras ni ascensor. "Parecía como si bajase a una planta menos uno".

Ahora se ha entendido el motivo. Este viernes, como ocurrió el jueves, las pesquisas buscarán localizar vestigios que puedan ser cotejados, para comprobar si contienen restos biológicos de Esther López, la chica risueña de 35 años, la mujer a la que buscó todo Traspinedo, la hija y hermana para la que su familia suma más de cuatro años reclamando Justicia y el ingreso en prisión provisional de Óscar.

“Una zona caliente de búsqueda es la arqueta de entrada al zulo, la famosa trampilla y las escaleras que están oxidadas porque es un espacio estrecho, angosto, y si metes un cuerpo por ahí, puede generar algún tipo de roce o erosión en el cuerpo o en el tejido de la ropa. En esa zona se busca ADN, un pelo, microfibras, algún textil vinculado con la ropa que llevaba la víctima”, según explica una fuente de la Guardia Civil.

El zulo localizado por el comprador del chalé de la familia de Óscar, pendiente de juicio por el asesinato de Esther López.

“También se analiza o se busca pintura porque a Esther, cuando se le hace la autopsia, tenía manchas de pintura en la ropa”. Cada detalle, por más mínimo que sea, cuenta, ya que puede ayudar a resolver una pregunta que se debe resolver antes de programar la vista oral que se celebrará en la Audiencia Provincial de Valladolid en septiembre u octubre: "¿El cadáver de Esther se ocultó en el zulo tras ser atropellada?"

En caso de que se localice algún resto biológico de la treintañera, un miembro de la Guardia Civil con dilatada experiencia lanza una reflexión personal de calado: “Si se encuentra ADN en la trampilla de entrada al zulo o en alguna otra zona del habitáculo, eso me generaría una duda. Óscar no pudo meter solo por una trampilla tan estrecha, el cuerpo de una mujer adulta que como mínimo pesaba de 50 a 60 kilos".

"¿Cómo lo sacó después para meterlo en el coche y abandonarlo en una cuneta? Dudo de que todo eso lo hiciera sin ningún tipo de ayuda”. Pero para que la UCO se llegue a plantear esa pregunta, antes hay que aclarar la incógnita principal: ¿Hay o no hay ADN de Esther en el zulo? De ahí que este viernes se retome el registro y la minuciosa inspección de los profesionales del Laboratorio de Criminalística.

Un guardia civil que antaño participó en la investigación del caso Esther López, cuando dio un giro, de desaparecida a víctima de un atropello, no sale de su asombro con Óscar Sanz. “La localización del zulo me ha sorprendido, aunque sabíamos que Óscar mentía en muchas cosas que nos contaba".

"Cada día decía una cosa distinta y se contradecía continuamente. Un día decía que no había limpiado el coche y luego localizábamos grabaciones suyas en un lavadero. También negaba haber sufrido ningún golpe con el coche y luego detectábamos un golpe interno reparado”. “Óscar iba a declarar bajo los efectos de la cocaína, estaba tan nervioso durante los interrogatorios que no aguantaba sentado en la silla”.

La fecha clave de esta terrible historia es la madrugada del 12 al 13 de enero de 2022. Aquella noche, Esther salió a beber algo y ese algo se alargó, en compañía de Óscar Sanz, con una empresa de viajes, Carolo, "con antecedentes por ser pillado con cocaína en el aeropuerto de Barajas, y con 'El Manitas'. "No estuvo con buenas compañías", resume este agente.

Esther López, la joven desparecida cuyo cadáver se localizó en una cuneta de Traspinedo.

Hubo un momento de la madrugada y así lo recoge el escrito de acusación de la Fiscalía sobre Óscar, en el que se produjo un desencuentro con Esther que desencadenó su atropello por la espalda. “Siempre creímos que Óscar y Esther discutieron por la negativa de ella a mantener relaciones, era que se desprendía de los interrogatorios. La otra posibilidad de la discusión pudo ser la negativa de Esther a seguir la fiesta".

La investigación arrancó con tres hombres en la diana Óscar, Carolo, y ‘El Manitas’. Pero a 'El Manitas' se le arrestó porque días antes había comprado un billete a Cuba y Óscar también dejaba caer que dejó a Esther tras la juerga, en el cruce del Romeral, y ella quería volver con Carolo porque tenían algún tipo de relación sentimental, incluso afirmó que le llamó “rancio” por no querer seguir la fiesta.

"Durante los diez días las pesquisas se centraron en ‘El Manitas’, por ese billete a Cuba, y en Carolo, en ese tiempo, Óscar pudo destruir pruebas”, tal y como reflexiona este guardia civil, conocedor de aquellas pesquisas que terminó rematando la UCO para demostrar que Esther fue atropellada por Óscar y luego fue abandonada en una cuneta como un animal.

La UCO da por buena la versión de la familia de Óscar de que ese zulo no estaba en los planos del chalé porque se construyó con posterioridad, con la intención de convertirlo en una bodega, pero no reunía las condiciones necesarias para albergar botellas de vino. Es decir, no es un zulo construido por Óscar para ocultar a Esther.

Pero este viernes las sospechas siguen puestas en esa bodega, como macabro punto por el que pudo pasar el cuerpo de Esther, antes de ser tirada en una cuneta para poner fin a su angustiosa búsqueda durante 23 días en 2022. Cuatro años después todavía hay incógnitas que resolver en Traspinedo.