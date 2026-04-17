Tragedia en Beniel (Murcia): mueren Jenifer "embarazada de alto riesgo", y su bebé, tras una cesárea por "atragantarse"

José Luis ha pasado de estar en puertas de repetir paternidad a sufrir el luto más terrible: la muerte de su esposa embarazada, Jenifer, y de su bebé recién nacida. Beniel está conmocionada por la tragedia que ha sacudido a un joven matrimonio de esta localidad murciana.

Eran las nueve de la mañana y cinco minutos de este viernes, cuando la centralita del 112 ha recibido una llamada de José Luis que provocaba la movilización de cuatro ambulancias de una tacada. "Mi mujer se ha atragantado y está embarazada". "Se encuentra inconsciente".

Ese era el contenido de la "llamada de alerta" que ha dado el cabeza de familia, tal y como confirman a EL ESPAÑOL diversas fuentes que han participado en este dramático dispositivo de emergencias.

De inmediato, el médico del Centro Coordinador del 061 se ha puesto al teléfono para "dar instrucciones" a José Luis para practicar una reanimación cardiopulmonar (RCP) a Jenifer mientras llegaba el equipo sanitario al domicilio de la pareja -en el Barrio de la Mota-.

"Han sido desplazados médicos, enfermeras y técnicos de emergencias". Los vecinos del matrimonio compuesto por José Luis, de 30 años, y Jenifer, de 28 años, estaban sobrepasados por la situación porque no podían hacer nada más que rezar para que los sanitarios lograsen estabilizar a la madre.

Pero no ha sido así. De hecho, se ha provocado el parto de esta veinteañera en su propio domicilio. "El estado de gestación era de unos 6 o 7 meses", según fuentes de la Guardia Civil. "Parece ser que en su historial clínico tenía problemas respiratorios previos y era un embarazo de alto riesgo".

En el piso del matrimonio también se ha presentado un médico del centro de salud de Beniel para reforzar la asistencia. Había que tomar decisiones rápido y someter a Jenifer a un traslado al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia era demasiado arriesgado, ya que la vivienda está a 32 kilómetros de distancia. De forma que se ha priorizado salvar a la niña y su madre ha sido sometida a una "cesárea de urgencia".

El Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Europa Press

La intervención médica "se ha prolongado durante dos horas y media". Tanto la bebé como la madre han salido adelante de ese delicado trance. "De inmediato, han sido evacuadas madre e hija, cada una en una ambulancia, hasta la Unidad de Cuidados Intensivos de La Arrixaca".

Para reducir los 39 minutos de trayecto, un coche patrulla de la Guardia Civil y dos de la Policía Local se han ocupado de abrir el paso a ambas ambulancias. Ha sido de película el dispositivo de evacuación que ha partido del Barrio de la Mota para intentar obrar el milagro, lo único que deseaba José Manuel y los 12.000 vecinos del pueblo.

Por desgracia, la Consejería de Sanidad ha confirmado horas después que madre e hija han fallecido tras ingresar en la UCI. La regidora de Beniel, Maricarmen Morales, ha estado pendiente en todo momento de la evolución de ambas y se ha mostrado desolada tras lo ocurrido: "Como alcaldesa y máxima representante de este municipio, quiero transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos".

"Son momentos de mucho dolor. Una familia rota por una situación muy dolorosa, que ahora necesita nuestro acompañamiento y respeto", tal y como ha reflexionado la alcaldesa.

La rotonda que da acceso al municipio de Beniel. Badía

La Guardia Civil está a la espera del resultado de la autopsia, pero avanza que no abrirá una investigación porque el deceso de la joven embarazada ha sido de etiología accidental y vinculado a su cuadro clínico.

"Parece ser que en su historial tenía problemas respiratorios previos y un embarazo de alto riesgo", según insisten estas fuentes del Instituto Armado. "No se ha activado el protocolo de Policía Judicial". La autopsia determinará si ese -supuesto- atragantamiento ha derivado en un infarto de la madre, justo cuando se encontraba en la semana treinta de gestación.

Los vecinos, desolados

En el edificio donde reside el joven matrimonio se han vivido escenas de mucha angustia e impotencia. "La suegra ha recibido asistencia psicológica de Cruz Roja", según detalla una vecina. El pobre José Luis estaba hundido, de una tacada ha perdido a su esposa y a su bebé, y ahora se queda viudo, con la responsabilidad de criar al hijo de año y medio que había tenido con Yenifer.

Esta vecina, amiga del matrimonio, se mostraba sobrepasada por la doble tragedia. "Era un matrimonio bueno, querido en el pueblo y muy trabajador para sacar adelante a su familia. Solo se llevaban un par de años, iban a tener la parejita porque ya tenían un niño y 'Yeni' estaba embarazada de unos siete meses. Ella ahora se dedicaba a criar a su hijo y José Luis trabajaba de herrero".

"Parece que a ella le han hecho una traqueotomía y luego ha entrado en parada cardíaca", según resume apenado otro vecino. "No se merecen esto".

Otra vecina lamentaba el terrible final que ha tenido "la historia de amor entre José Luis y 'Yeni'". "Él es de la Vereda del Rollo y ella de El Secano". "Eran novios de toda la vida".