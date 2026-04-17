Silvia, José y otros padres contra los menores que mataron a sus hijos: "Vamos al cementerio cada día y ellos... libres a los 24"

Silvia, la madre de Juan, el joven que fue asesinado por un chico de 17 años Change.org

Hay una medida del dolor que no figura en los códigos penales. No está en los artículos que tipifican el asesinato, ni en las tablas que tasan el valor de una vida joven según el baremo de un accidente de tráfico.

Ese dolor se mide en los 30 centímetros que separan la punta de una zapatilla del umbral de una casa: es la distancia exacta que le faltó recorrer a Jesús para estar a salvo antes de ser asesinado por un menor de edad.

Es también la distancia entre un sistema judicial que se pretende rehabilitar y una realidad de calle que sangra con la precisión de una navaja automática.

Este jueves 16 de abril, Madrid amaneció con un sol que no calienta. En las escalinatas del Congreso de los Diputados, de la capital, cinco familias sostenían cajas de cartón.

Adentro viajaban 120.000 firmas de Change.org, pero lo que realmente pesaba eran las ausencias.

Silvia, Manoli, Inma, José Manuel y Lidia no fueron a pedir venganza. Fueron a pedir que el calendario deje de ser un aliado de la impunidad.

La escena de este jueves 16 de abril a las 12:00 de la mañana. Change.org

Fueron a contar que, en España, matar antes de los 18 tiene un precio máximo de ocho años de internamiento.

Un "ofertón" de la justicia —como dice uno de ellos con un sarcasmo que corta— que deja a las familias con la perpetuidad del vacío.

El último beso

La vida de José Manuel se detuvo en una geografía de 30 centímetros. Su hijo Jesús era un atleta, un remero de 1,88 metros con brazos potentes y un corazón noble.

El 31 de octubre de 2022, día de Halloween, Jesús se despidió de su padre a las siete y media de la mañana con el beso de siempre.

Era un lunes. Empezaba la universidad; estudiaba Turismo y Finanzas y estaba "más motivado que nunca".

La noche se complicó en Sevilla. Se canceló una fiesta, los planes cambiaron y Jesús terminó regresando a Coria del Río, a esa zona de chalés independientes donde el silencio suele ser una garantía de paz.

Pero esa noche, el silencio era una emboscada. Un grupo de delincuentes —José Manuel sostiene que eran entre siete y nueve, aunque la justicia solo señala a cinco— lo esperaba.

Jesús llegó a la puerta de su casa. Sacó las llaves. En el audio de un video que circula por los tribunales se escucha al joven decir, con una mezcla de desconcierto y coraje: "¿Qué pasa, que me vais a pinchar?".

No hubo respuesta, solo el estallido de la violencia. Jesús luchó.

Su cuerpo de deportista recibió golpes que le fisuraron una vértebra y le hundieron el cráneo. Los forenses hablaron de dos agresores, pero José Manuel vio los moretones en la morgue: "A mi hijo no lo mataron dos, a mi hijo lo lincharon".

A las cuatro de la mañana, el teléfono de José Manuel escupió el horror. Era la madre de Jesús: "No se levanta, José, está en la puerta y no se levanta".

José Manuel llegó volando desde Sevilla capital. Se encontró a su hijo tirado en el suelo, con el pie a un suspiro de la entrada.

Peleó con los paramédicos, les exigió vitaminas, pensando que todo lo había causado el alcohol, pero su hijo no había tomado nada.

Les gritó que Jesús era fuerte, que se iba a levantar. No veía la sangre. Solo veía a su hijo dormido en el sitio donde debería haber estado seguro.

Hoy, José Manuel gasta sus ahorros en peritos privados porque la Guardia Civil "perdió" las pruebas de las antenas telefónicas y el fiscal parece tener más miedo a un error de forma que ganas de encontrar la verdad.

"Mi guerra no es contra los malos; es contra el sistema que decidió que la vida de Jesús vale lo mismo que un choque de parachoques".

La trampa de las chanclas

Silvia también habita un umbral, pero el suyo está en Lérida, Barcelona. Su hijo Juan tenía 18 años y la sonrisa tatuada en la cara.

Quería ser militar para ayudar a la gente, pero el 21 de agosto su vocación de paz se encontró con un muro de odio.

Él estaba en casa de unas amigas, ensayando esa independencia de joven adulto, cuando una discusión ajena por WhatsApp saltó a la acera.

Juan bajó. Silvia recalca un detalle que le quiebra la voz: "Bajó en chanclas". No bajó a pelear; bajó en ropa de casa a poner orden, a buscar la solución que siempre encontraba para sus amigos.

Se metieron en un garaje. Alguien cerró la puerta principal, otra se bloqueó. Aquello era una ratonera. El joven fue el primero en abrir una puerta para salir y se encontró de frente con un menor de 17 años que no dudó.

Recibió puñaladas directas al ventrículo derecho. Dos puñaladas al corazón de un chico que solo quería que nadie se hiciera daño.

Silvia leyó la noticia en Instagram mientras desayunaba. Le envió el link a su propio hijo pensando que él conocería a la víctima. "Ay, mi niño, lo estará pasando mal por su amigo", pensó.

El mensaje nunca se puso azul. Silvia tardó 38 horas en ver el cuerpo. Lo identificaron por huellas, como a un desconocido.

"Todo el mundo tenía mucha prisa, menos yo", dice.

El asesino, hoy, hace talleres en un centro de menores y dentro de unos años caminará por las mismas calles de Tárrega, donde dejó el rastro de sangre de Juan.

"Viaje" que no termina

En la Puebla del Río, en Sevilla, Manoli ha decidido que Dani no ha muerto. Es una tregua que su cerebro ha pactado con la realidad: Dani está de viaje, trabajando fuera, independizado.

Hablar de él en pasado sería aceptar que una parada de autobús fue el escenario de un sacrificio inútil.

A Dani, de 17 años, lo mataron el 2 de julio de 2025. Había cometido una "chiquillada": un caballito con la moto frente a la policía. Huyó por miedo a que se la quitaran y perderse el verano.

Se escondió en una pedanía cercana, detrás de una caravana. Alguien llamó a la policía, los agentes lo identificaron y, al ver que no era un criminal sino un niño asustado, se marcharon.

Dani se quedó solo en la parada de autobús esperando a un amigo para volver a casa. Pero el "agresor" —un menor al que le faltaban 28 días para cumplir los 16— lo estaba cazando.

El chico llegó con tres navajas. Manoli reconstruye el ataque con el dolor de quien ha leído cada informe: Dani intentó defenderse, levantó el brazo para cubrirse, pero el acero fue más rápido.

"Cinco años por asesinato. Cinco años", repite Manoli.

El Estado le ofrece una cita con el psicólogo cada cuatro meses.

"Si el asesino tuviera 16 años, le habrían caído tres años más. ¿Tú me explicas qué cambia en tres meses?", pregunta Manoli.

No hay respuesta. Solo queda el vacío de un plato de comida que Dani solía dejar a medias para correr a ayudar a sus amigos cada vez que lo llamaban.

Día de la Madre

Inma tiene también un testimonio crudo, el que parece romper la lógica de la "Ley del Menor" como herramienta de reinserción.

Su hija Leticia tenía 32 años. Era una profesional brillante, una mujer que amaba las tradiciones de su pueblo en Zamora.

El 3 de mayo de 2018 salió a caminar, como siempre. Iba feliz: estaba construyendo su casa y soñaba con volver a intentar ser madre tras un aborto reciente.

Un menor de 16 años, un pastor que conocía el terreno, la acechó.

La atacó por la espalda, la violó, la estranguló y, para asegurarse de que el silencio fuera eterno, le machacó la cabeza con una piedra antes de arrojarla por un barranco.

Lo que siguió fue una coreografía del cinismo: el asesino se unió a las batidas de búsqueda, consoló a los vecinos y señaló rutas falsas para despistar a las Fuerzas de Seguridad.

Al chico le cayeron ocho años. Inma sabe que para su hija ya no hay justicia posible, pero el calendario le guardó una última crueldad.

El asesino sale libre este 3 de mayo de 2026. Es el Día de la Madre. "Ese es mi regalo", dice Inma.

"Él sale con 24 años, con la vida entera por delante y el historial limpio. Yo voy al cementerio cada día a llevar flores frescas, a tomar el café que ya no podemos tomar juntas".

Inma, como el resto, no pide que los menores se pudran en la cárcel por un graffiti o una pelea de bar.

Pide que, cuando hay sangre de por medio, cuando hay una piedra en Zamora o una navaja en una parada de autobús de Sevilla, el sistema deje de mirar la fecha de nacimiento y empiece a mirar la magnitud del daño.

Los padres de Alex, otro joven asesinado en manos de un menor, no se sienten preparados para hablar con la prensa en estos momentos, aunque sí estuvieron presentes en el Congreso.

Según la información disponible, el agresor era un menor tutelado con antecedentes de apuñalamientos. Debido a su condición de menor, apenas cumplirá condena por el crimen

El peso de las cajas

La fila frente al Congreso avanza lento. Las familias se abrazan. Se conocen por la voz, por los audios compartidos en madrugadas de insomnio, pero hoy se ponen cara.

Las cinco familias frente al Congreso luchando por el cambio de la Ley Change.org

Hay algo en sus miradas que trasciende la política: es la fatiga del superviviente.

"Ocho años no pueden pagar una vida", dice Silvia mientras carga con sus más de 100.000 firmas. "La vida de mi hijo no es una estadística", añade José Manuel.

Ellos saben que su paso por el Congreso quizá no cambie sus sentencias.

El asesino de Juan saldrá, el de Dani también, y el de Leticia está a punto de cruzar la puerta hacia la libertad.

Pero están aquí por los que vienen, dicen. Para que ningún otro padre tenga que llegar a un umbral y contar treinta centímetros de distancia entre la vida y la nada.

Para que la ley, de una vez por todas, entienda que un asesinato no es una etapa de maduración, sino el fin del mundo para los que se quedan.

La tarde se cerraba sobre Madrid. Las puertas del Congreso se cerraban tras las firmas.

Pero en las casas de los distintos pueblos las habitaciones de Juan, Dani, Leticia, Jesús y Alex siguen intactas, con el perfume todavía en la almohada, esperando una justicia que, por ahora, solo sabe contar hasta ocho.