Manuel pide ayuda para encontrar a Marcela, su hija de 2 años: "Mi exmujer la secuestró, están en Barcelona o en Murcia"

Marcela, la menor desaparecida, junto a una imagen de su madre, Trini, denunciada ante la Policía Nacional. Cedidas

Manuel es un padre que confiesa que está “roto”, desde hace dos semanas, debido a que desconoce el paradero de su querida hija: Marcela, de 2 añitos. “Mi exmujer ha secuestrado a la niña”, tal y como denuncia Manuel en una entrevista con EL ESPAÑOL.

El motivo por el que Manuel atiende a este diario es el mismo por el que horas antes intervino en un directo de TikTok, en el perfil oficial de la Plataforma Adonay Búsqueda de Desaparecidos, para pedir “ayuda” y "pistas" para localizar a su hija, Marcela, tras haber desaparecido con su madre, Trini.

“Mi expareja se puede haber llevado a la niña a Barcelona o la puede tener escondida por algún sitio de Murcia”, según advierte Manuel, tras haber presentado una denuncia contra Trini, por sustracción parental, ante la Policía Nacional.

De hecho, desde la Jefatura Superior de Policía han confirmado que hay abierta una investigación por parte de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) para dar con el paradero de la menor.

- ¿Por qué ha secuestrado su exmujer supuestamente a la hija de ambos?

Manuel: Estamos separados y en trámites de firmar la custodia de Marcela. Mi exmujer, Trini, quería que yo solo viera a mi hija los viernes, sábados y domingos. Pero yo no estaba conforme con esa custodia.

- ¿Por qué no estaba conforme?

- Marcela no está bien con los cuidados que recibía. Tengo fotos y cosas que demuestran que a la cría le han salido unas manchas en la cara, tiene piojos, ha venido a mi casa con diarrea y ha llegado a pesar 9 kilos.

Lo que yo quería conseguir, a través de mi abogado, era que la custodia de Marcela me la pusieran de lunes a viernes, para llevarla todos los días al colegio y tener a mi hija durante más tiempo que mi exmujer para mejorar los cuidados que recibe. Y no me ha dado tiempo a hablar eso con mi exmujer.

Manuel, en la parte inferior de la imagen, en un directo en TikTok, en la Plataforma Adonay Búsqueda de Desaparecidos, para pedir ayuda para localizar a Marcela.

Manuel expone que desde el jueves 26 de marzo no sabe nada de su expareja, Trini, y a la sazón, la mamá de Marcela, a la que ha denunciado, motivando la apertura de una investigación policial.

La pareja convivía en un inmueble en la pedanía murciana de Churra, pero en enero de este año cesaron la convivencia. “La casa de Churra se la dejé a mi exmujer”.

Pero la separación no había seguido buenos derroteros, de modo que un familiar de Manuel, a veces su madre o su hermano, se ocupaban de ir a recoger a la pequeña Marcela para llevarla con su padre hasta Alquerías.

“Yo no hablaba con ella porque ahora están muy mal las denuncias con las mujeres por violencia de género”, según sostiene Manuel. De forma que la última vez que este padre envió a un emisario, para recoger a su hija, se llevó una sorpresa: ni la pequeña ni la madre estaban en la citada casa de Churra.

- ¿Cómo perdió la pista de su hija?

- Manuel: Mi hermano llamó a Trini para ir a recoger a Marcela, pero mi exmujer le dijo que estaba en un sitio y que no se la podía llevar. Mi hermano le dijo que en media hora iría a recogerla y le preguntó por qué le ocultaba dónde estaba su sobrina.

Trini insistió en que no podía porque Marcela estaba con un amigo y una amiga y se la tenían que traer. Es decir, que en ese momento, mi hija no estaba con su madre.

Luego, Trini le dijo a mi hermano que al día siguiente se la llevaba. Pero mi hermano le insistía por qué no podía recoger a la niña y le preguntaba en qué pueblo estaba Marcela. Entonces, Trini le dijo que estaba con otro hombre, con una pareja nueva y le colgó el teléfono.

La familia de Manuel decidió ir a la casa de Churra a buscar a la pequeña y saltaron las alarmas: no había nadie. El padre de la menor decidió presentar una denuncia en una Comisaría de Murcia, por sustracción parental, pero ante la falta de información sobre el paradero de la niña, su padre ha decidido recurrir a la prensa, para tratar de recabar alguna pista para volver a estrechar entre sus brazos a Marcela.

"Me está escondiendo a la cría y no me la quiere devolver. Lo mismo tienen a Marcela encerrada en Churra o por Zarandona". No sé lo que está liando Trini y lo que quiere, pero no le coge el teléfono ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil ni al abogado que le estaba llevando lo de la custodia".