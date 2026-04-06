El hermano de Salma, tras quedar en libertad su novio y secuestrador 'El Coletas': "Ella tiene miedo; es un psicópata"

La valla que escaló Salma el martes 10 de febrero, para huir de la casa donde Alberto la tuvo secuestrada durante dos años, en la pedanía murciana de San José de la Vega.

Llegó a pensar que Salma no quería saber nada de ningún miembro de su familia. "Denuncié su desaparición a la Policía", subraya su hermano, Hamid.

La incógnita se resolvió el martes 10 de febrero de 2026, cuando Hamid recibió una llamada informándole de que su hermana estaba en un hospital de Murcia, tras pasar dos años secuestrada, maltratada y violada, a manos supuestamente de su novio: Alberto S. M., alias ‘El Coletas’.

Este miércoles 1 de abril, Hamid volvió a recibir una llamada que lo dejó helado: el hombre que durante 680 días presuntamente le hizo de todo a su hermana, Salma, en una casa de huerta en el Carril de los Palomas, volvía a estar en libertad. "Esto no es justo, dejan suelta a una persona que le hizo todo eso a mi hermana".

"La familia está sufriendo desde que nos enteramos de la noticia. Mi madre está mal porque está lejos y no podemos estar con Salma debido a que la han llevado a otro centro de acogida para mujeres maltratadas más seguro porque ese tío está suelto", según insiste Hamid.

Este cocinero, de 54 años, próximamente será llamado a declarar como testigo, por Ángel Gil, abogado encargado de la acusación particular que ejerce Salma. De momento, el letrado ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia para solicitar la vuelta a prisión de 'El Coletas'.

- ¿Usted llegó a conocer al hombre con el que su hermana inició una relación sentimental: Alberto 'El Coletas'?

- Hamid: Yo no conozco de nada a ese hombre. Salma le mandó un mensaje a una de mis hermanas y le dijo que si en 15 días no aparecía que la buscásemos por Murcia porque ese hombre la podía matar, le estaba pegando mucho y le mandó unas fotos para que viera sus lesiones.

Alberto besando a Salma, en una celebración familiar, el 1 de noviembre de 2025 cuando en teoría estaba secuestrada. Cedida

En su declaración ante la Policía Nacional, Salma explicó que tras romper una relación tormentosa con su anterior pareja, se instaló en casa de Alberto 'El Coletas' porque era un amigo en común que tenía con su exnovio.

"Comencé una relación sentimental con Alberto cuando convivía con él en su casa", tal y como relataba Salma (Marruecos, 1987). "Al principio no me gustaba, pero poco a poco me enamoró diciéndome frases como: 'Te tienes que valorar' o 'no permitas que te falten al respeto'. Como tenía baja la autoestima, por situaciones vividas anteriormente, pensé que había encontrado a un hombre que me iba a respetar".

De forma que Salma se quedó en aquella casa de huerta en el Carril de los Palomas, situada en la pedanía murciana de San José de la Vega, en vez de regresar a Cataluña donde residen sus siete hermanos.

"Él la engañó", subraya Hamid. "Cuando la sacaba a la calle llevaba con él una pistola y amenazaba a mi hermana: 'Si intentas escapar o haces alguna tontería, te voy a matar delante de todo el mundo'. Ese hombre estaba mal de la cabeza, era un psicópata".

- ¿Por qué no les contó su hermana la situación que estaba sufriendo en Murcia?

- Hamid: Ella no podía decir lo que le pasaba porque él le daba permiso para llamar a una de mis hermanas y le decía que solo podía hablar en español, no podía hablar en árabe. Alberto estaba a su lado cuando ella llamaba por teléfono y Salma estaba asustada.

Alberto le daba permiso para llamar y calmar la cosa. Salma llamaba a una de sus hermanas para no preocuparnos. Pero Alberto estaba al lado en las llamadas y le advertía de que tenía que decir que sus moratones eran por un accidente, no porque él le hubiese golpeado. 'Si dices que yo te he golpeado así, te voy a matar'.

- ¿Cómo se comportaba Alberto en esas llamadas con su familia política?

- 'El Coletas' le decía a mi hermana que era el novio de Salma y que se iba a casar con ella.

La familia de Salma nunca llegó a saber la ubicación de la casa de huerta donde vivía en Murcia y que se convirtió supuestamente en una prisión para esta mujer marroquí. "Ella no salía sola, Alberto la acompañaba a todas partes. Ella tenía mucho miedo de él porque la ataba y le pegaba. No podía hacer nada. Recibía palizas cada día", denuncia Hamid.

La valla que saltó Salma con la ayuda de una escalera, tenía pinchos que se podría haber clavado durante su huida. Badía

Las llamadas se acabaron y los hermanos de Salma no supieron nada de ella "durante ocho o nueve meses", hasta que alertó de que su novio la maltrataba. "Un día le robó el móvil a Alberto y le escribió un mensaje a mi hermana: 'Esto que me ha pasado de los golpes, no es por un accidente. Si me pasa algo, tienes que denunciar porque este hombre me ha pegado y como estaba a mi lado ni te podía contar nada'".

"Ese mensaje lo tiene el abogado de Salma", recalca Hamid. "Yo bajé a Murcia a buscarla por restaurantes y por pubs porque me dijo que había trabajado de camarera. Iba enseñando una foto de mi hermana, pero no la encontré y fui a presentar una denuncia a la Comisaría". "No sabíamos que le pegaba". "Salma le dijo a mi hermana que iba a intentar salir de esa casa".

Hamid regresó a Cataluña sin encontrar la casa donde vivía su hermana con su novio y su desaparición se prolongó hasta la tarde del martes 10 de febrero, cuando Salma aprovechó un descuido de Alberto para registrar el salón y buscar las llaves de las tres puertas que tenía el inmueble.

Así lo narró Salma a la Policía: "Pude ver dónde estaban las llaves e idear cómo escapar. El martes, a mediodía, Alberto estaba durmiendo y vi las llaves en un baúl pequeño que está encima de la cocina. Abrí la puerta de la cocina, di la vuelta a la casa, cogí una mochila pequeña que escondí hace un tiempo, debajo de una fuente, y vi una escalera". "Puse la escalera en un horno que hay cerca de la valla y salté corriendo".

"Me encontré a un señor, me indicó dónde estaba la parada de autobús. En la mochila tenía 1 euro con 80 céntimos. Era como si Dios me hubiera puesto en el camino".

En la parada de Santiago el Mayor, Salma se bajó del bus y se desplazó a pie a casa de su amigo Juan para que la llevara a urgencias. Lo siguiente que sabe Hamid es que le llamaron del Hospital Reina Sofía de Murcia para informarle de que había sido localizada su hermana, la misma cuya imagen difundieron en SOS Desaparecidos.

La imagen de Salma difundida en SOS Desaparecidos.

"Llegamos a pensar que Salma quería vivir su vida y que no quería saber nada de su familia". "Hay que hacer presión para que ese hombre vuelva a la cárcel", reflexiona este cocinero marroquí, de 54 años. "Salma tiene miedo".

De momento, Ángel Gil, abogado de Salma y de su familia, ya ha presentado un recurso ante la Audiencia donde muestra su oposición a la decisión de la magistrada del Juzgado número 1 de Violencia de Género de dejar en libertad a Alberto 'El Coletas'. "No considerando ajustada a derecho ni a la realidad de los hechos".

La magistrada justificaba su decisión porque “a lo largo de la instrucción llevada a cabo, se han practicado una serie de declaraciones testificales así como documentales que ponen en duda el relato de la perjudicada”.

Tales como vídeos donde Salma aparece con su presunto secuestrador en celebraciones familiares, incluso celebrando su cumpleaños en la famosa casa del Carril de los Palomas.

Alberto 'El Coletas' besa a Salma, en una celebración familiar, el 1 de noviembre de 2025.

El abogado Ángel Gil remarca que "nunca" ha sido "discutido" que Salma "pudiera gozar de algunos momentos de cierta libertad personal, ello no es óbice de que, en realidad, siempre estuvo vigilada, controlada, totalmente atemorizada, y por ello, privada de su capacidad de decisión, por las posibles consecuencias de revelar lo que estaba pasando".

De forma que el letrado recuerda a la Audiencia Provincial que algunas de las declaraciones a las que alude el auto de libertad de 'El Coletas', se corresponden con personas arrestadas por la Policía Nacional, como supuestos compinches del secuestro: Celia, la hija de Alberto; su jardinero, José, o Maricruz, encargada de la limpieza en la casa.

"Todas estas personas pertenecen al círculo familiar, personal y de amistades más próximo a Don Alberto, por lo que se le hace difícil a esta parte, considerar que accedieran a declarar hechos que le pudieran perjudicar en algo a su pariente o amigo íntimo". "Los investigados no están obligados a decir la verdad, por lo que su testimonio es interesado y condicionado al propósito de su propia defensa personal".

Todo ello, lleva a Ángel Gil a recalcar a la Audiencia que los informes médicos son las únicas pruebas objetivas sobre el calvario narrado por su clienta, a falta de que sea evaluada por el Instituto de Medicina Legal y confirme que las lesiones de Salma son compatibles con palizas y violaciones de Alberto.

“Por lo tanto, las únicas pruebas con las que contamos a la presente fecha que son claras, no contradictorias, coherentes y compatibles con los informes médicos que obran en los autos, son la declaración de la propia víctima y la declaración del testigo Don Juan, que pudo comprobar in situ y en el mismo momento posterior en que Doña Salma huyó de la vivienda de Don Alberto, el estado en que se encontraba".

De hecho, el informe de urgencias subraya que Salma presentaba lo que se llama: “Fractura del bastonazo, la cual se denomina así porque el mecanismo típico de producción es un traumatismo directo sobre el antebrazo que ocurre frecuentemente cuando una persona levanta el brazo, para protegerse de una agresión con un objeto contundente, como un bastón o un palo, exponiendo directamente el cúbito al impacto”.

El Hospital Reina Sofía de Murcia al que acudió Salma por una grave lesión en su ojo, a causa de una supuesta paliza de su novio, Alberto 'El Coletas'. Satse

Cuando Salma fue a declarar a la Ciudad de la Justicia, apenas podía abrir su ojo izquierdo, pero ninguna de las personas interrogadas que solían acudir a la casa de la huerta y sobre las que la juez apoya su decisión de poner en libertad a Alberto, eran capaces de aclarar el motivo por el que esta mujer marroquí parecía una púgil de boxeo. Así lo reprocha el abogado de la acusación particular:

“De las declaraciones del resto de testigos e investigados, las mismas, ni fueron concluyentes, incurriendo estos en contradicciones, poca concreción, e incluso siendo incompatibles o no concordantes con las lesiones que ya presentaba Salma, sobre todo en su ojo izquierdo, claramente visible, y que extrañamente, nadie se percataba de tal situación, y ello a pesar de que muchos manifiestan haber estado a muy escasa distancia de Doña Salma y haber conversado con esta un tiempo cara a cara".

El letrado que representa a Salma, de 38 años, sostiene en su recurso que no se debería de haber modificado la situación de prisión provisional de Alberto, de 54 años, sin haber conocido el resultado de la evaluación física y psicológica del Instituto Anatómico Forense sobre esta mujer catalogada como víctima de riesgo extremo en el Sistema VioGén.

Ángel Gil considera que -como mínimo- se le debería de haber puesto una pulsera de geolocalización a 'El Coletas', en cuanto se le puso en libertad. De modo que el letrado reclama a la Audiencia Provincial la medida de "prisión provisional comunicada y sin fianza" para Alberto, con el objetivo de proteger a su clienta:

“Existe realmente en este caso, un riesgo de que el principal investigado, una vez ha alcanzado la libertad, trate de buscar a Doña Salma o de ponerse en contacto con la misma, para que cambie su versión de los hechos o intente convencerla o coaccionarla de alguna forma para que retire esta denuncia o no quiera declarar contra él mismo, o bien, en última instancia, incluso podría sustraerse a la acción de la Justicia”.