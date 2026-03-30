Un rottweiler manda a una bebé a la UCI tras morderla cuando sus padres visitaban a unos amigos en Abanilla (Murcia)

El matrimonio belga estaba de visita en España, con su bebé de seis meses, para ver a unos familiares y a unos amigos afincados en Abanilla: una localidad murciana con una importante colonia de ciudadanos centroeuropeos. Pero el viaje casi acaba en tragedia porque un rottweiler atacó a la pequeña.

"Parece ser que al olfatear a la bebé, cuando estaba en su silleta, el rottweiler le dio un arranque y mordió a la niña en la cabeza", tal y como detallan fuentes próximas a la investigación.

El rottweiler es una raza de perro clasificada como potencialmente peligroso (PPP) y EL ESPAÑOL ha podido saber que el can "tiene en regla su documentación". De hecho, estas fuentes explican que es un can "dócil" y que "no hizo ningún gesto extraño" cuando el matrimonio belga de treintañeros llegó a la casa con su bebé en la silleta.

"Al parecer, el matrimonio vino de Bélgica y estaba visitando a la abuela en Abanilla. En la zona también residen otros ciudadanos de Bélgica y el sábado se acercaron a verlos. El rottweiler se mostraba amigable".

Todo transcurría con normalidad en una casa de campo, situada en la pedanía abanillera de Cañada de la Leña, una zona rural que está a unos metros de Pinoso -una localidad de la vecina provincia de Alicante-.

Algunas viviendas que hay en la zona donde se produjeron los hechos. Google Maps

"El animal sin realizar ningún gesto previo que alertarse de que iba a ponerse agresivo y sin que nadie lo agitara, sin previo aviso, se acercó a la silleta de la niña y la mordió en la cabeza tras olisquearla". "Parece que no hubo ninguna imprudencia". Nadie se esperaba esa reacción del can contra una recién nacida.

De inmediato, los padres se desplazaron con la pequeña hasta el centro de salud de Pinoso, que era el más cercano. "La bebé no tenía lesiones neuronales, pero solo tenía seis meses y por precaución fue evacuada a un hospital". En concreto, se movilizó un helicóptero para trasladarla al Hospital General de Alicante.

"La pequeña ha tenido que ser operada de urgencia porque tenía una astilla en el cráneo y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Alicante, pero si todo sigue igual, pronto será trasladada a planta", tal y como recalcan las citadas fuentes próximas de la investigación.

Tanto la Policía Local de Abanilla como la Guardia Civil se han personado en la finca, para entrevistarse con los dueños y retirarles el can. "Los propietarios están desolados y están colaborando en todo momento con la investigación". También están siguiendo al detalle la evolución de la pequeña de solo seis meses.

El rottweiler ha sido retirado de la casa de campo por la Guardia Civil y ahora se encuentra en cuarentena, a la espera de que un veterinario certifique que tiene sus vacunas y que no ha transmitido ninguna enfermedad a la bebé. Después, el futuro del can lo decidirá la ordenanza del Ayuntamiento de Abanilla o la autoridad judicial.