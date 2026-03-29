Elisa Mouliaá: "Esperaba algo más de Sánchez, la Fiscalía es el Gobierno y España un país machista, podrido y retrasado"

El 24 de octubre de 2024, la actriz Elisa Mouliaá decidió poner nombre y apellidos a uno de los testimonios anónimos que circulaban en internet y acusó a Íñigo Errejón de haberla forzado a mantener relaciones sexuales en 2021.

Su relato emergió en paralelo a otros recogidos por la periodista Cristina Fallarás y precipitó la dimisión del entonces portavoz de Sumar, que había hecho del feminismo una de sus señas de identidad política.

El procedimiento, instruido por el magistrado Adolfo Carretero en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, terminó con el procesamiento de Errejón, pese a que la Fiscalía solicitó el archivo al considerar que existían indicios de consentimiento.

En febrero, el caso dio varios giros: una retirada anunciada como "irrevocable", un escrito de la Fiscalía favorable a la absolución y una marcha atrás que devolvía el conflicto al punto de partida.

La decisión final queda ahora en manos de la Audiencia Provincial de Madrid. Y en este contexto, la actriz concede una entrevista a EL ESPAÑOL.

Presión mediática

Esta historia no solo se ha dirimido en los tribunales. Durante meses, Mouliaá ha transitado el territorio resbaladizo de la exposición pública: platós de televisión, mensajes en redes sociales y polémicas sucesivas.

El caso ha traspasado todas las fronteras hasta llegar al escenario político, en el que reconoce que "esperaba algo más de Pedro Sánchez"; a pesar de que, por otro lado, reconoce que el propio presidente del Gobierno sí que le mostró su apoyo en un principio.

Elisa Mouliaá, durante la entrevista para EL ESPAÑOL. Maite Carriet

P.- ¿Cómo está gestionando el escrutinio público tras meses de idas y venidas judiciales?

R.- Estoy agotada con todo este tema. Los medios realmente te aniquilan, da igual lo que diga, que a todo se le da la vuelta.

Siempre se espera de una mujer víctima que esté calladita y por no encajar en ese molde se me ha tachado de todo. Da igual lo que haga, va a estar mal.

P.- Hay muchas personas que creen que su denuncia es una estrategia para ganar relevancia y dinero. ¿Qué les diría?

R.- Que no compensa inventarse nada: denunciar cuesta dinero. Todo se mira al dedillo, todo se coteja.

Inventarse cualquier cosa sería tomar un riesgo demasiado grande como para perder tu vida, tu tiempo y tu energía en algo que, realmente, no merece la pena.

P.- Se le ha criticado por lucrarse con el caso en televisión.

R.- ¿Y los medios no se lucran? Lo que yo no permito es que se mercantilice mi historia.

Si lo vas a hacer, mi historia me la pagas y luego ya veré yo qué hago con ese dinero: si hago algo que ayuda a la sociedad o no, porque estoy en mi derecho de no hacerlo.

Pero aun así lo hago porque soy una persona concienciada. Lo que no voy a permitir es que se mercantilice mi historia gratis.

Elisa Mouliaá, durante la entrevista para EL ESPAÑOL. Maite Carriet

P.- ¿A dónde ha ido destinado el dinero que ha ganado en los platós de televisión?

R.- Los 54.000 euros que gané en la tele fueron destinados a la asociación Mujer en Acción, que no es mía.

Es una asociación de la Comunidad de Madrid a la que han ido todos esos beneficios vinculados a mi proyecto, que se llama Safe Home.

Este proyecto, que ya ha comenzado, consiste en hacer casas que tengan un 80% de entrada turística y un 20% de acogida. Doy acogida a mujeres maltratadas y alta en la Seguridad Social.

Yo las empodero de verdad porque uno de los problemas de las mujeres maltratadas es que tú las acoges y luego vuelven con sus acosadores porque no están empoderadas y les falta un sostén.

Esa ha sido mi idea y está siendo súper bonita y rentable.

P. ¿Trabajan como limpiadoras y recepcionistas?

R.- Les estoy dando acogida y un trabajo a personas que han perdido su economía. No las tengo de "chachas" gratis. Es un proyecto bonito: les doy acogida, alta en la Seguridad Social y trabajo.

Que digan lo que quieran, me parece un sistema autosostenible y que ayuda a la sociedad. Además, yo no tendría por qué dar el dinero a nadie porque ese dinero se ha ganado de forma legítima desmintiendo los bulos que sacó la defensa.

P.- ¿En qué punto se encuentra su carrera profesional hoy, después de que su nombre esté ligado casi exclusivamente a este caso?

R.- Yo no he parado de currar y lo peor del todo es que al denunciar se ha eliminado por completo mi carrera.

Yo pongo mi nombre en Google ahora y es como si no hubiera currado en mi vida. Mi videobook ha quedado relegado a la última búsqueda.

Es muy duro. Gracias a Dios tengo mucha terapia hecha y sé cuál es mi valor, pero es verdad que a mí me pilla con veintipocos y me destroza.

P.- ¿Se arrepiente de haber denunciado públicamente?

R.- Lo de Errejón me ha pillado en un momento en el que ya he trabajado mucho en mí y sé lo que valgo, pero eso no significa que no me agote.

Es una lucha que, a pesar de que es íntegra, pura y que merece la pena, el nivel de desgaste es tan grande que a veces me vapulea y hace que no me pueda levantar.

Elisa Mouliaá, durante la entrevista para EL ESPAÑOL. Maite Carriet

El paso atrás

P.- El 4 de febrero anunció una renuncia "irrevocable". ¿Qué le llevó a tomar esa decisión?

R.- Quise retirarme porque el juez Carretero ya había procesado a Errejón porque se habían demostrado los hechos.

Con mi renuncia quería mostrar lo que habían silenciado los medios: el juez había procesado e imputado a Errejón por las pruebas.

P.- ¿Fue presionada por alguien?

R.- No. Hablé con dos argentinas a las que agredió en un baño, no quisieron denunciar y yo ya peté.

Todos los medios habían silenciado mis victorias: el juez había imputado a Errejón, algo que solo pasa después de una fase de instrucción con unas pruebas sólidas.

Pensé: "Me voy a ir para que se escuche que este tío ha sido procesado y que yo no me he inventado nada". Quería demostrar eso y que no quiero dinero.

Pero la noticia fue: "Elisa retira la denuncia". Como si me hubieran pagado. Vamos, corrupción en estado puro. Pero conmigo no van a poder, ni la izquierda ni la derecha.

P.- ¿Considera que la Fiscalía no protege a las víctimas?

R.- La Fiscalía se ha vuelto hipócrita y se ha saltado su propia doctrina del consentimiento del 'Solo Sí es sí' a pesar de que estoy demostrando que no hubo consentimiento porque hay mensajes y está la declaración de mi psicólogo.

Están intentando callarme y domesticar a las mujeres para que se callen, para que vean lo que les pueden hacer si hablan. Como lo sé, solo me entran ganas de gritar más.

'La Fiscalía es el Gobierno'

P.- ¿Quién está detrás de todo esto?

R.- Al final, la Fiscalía es el Gobierno. Errejón es un personaje que ha venido de puta madre tanto a la izquierda como a la derecha para sostener el bipartidismo y esa estructura tan fuerte que tanto nos costó movilizar desde el 15M.

P.- ¿Cree que España es un país machista?

R.- Absolutamente. Está muy podrido y tiene mucho retraso todavía. Sobre todo por cómo retrata a la víctima, por cómo es imposible hablar.



P.- ¿Le sorprendió el silencio del gobierno de Sánchez?

R.- Sí, esperaba algo más. Sí que hablaron al principio, pero yo creo que es una causa que no beneficia a nadie, ni a la izquierda ni a la derecha.

P.- ¿Cree que una figura sin relevancia política habría recibido el mismo trato institucional?

R.- No. Errejón es un personaje muy protegido que les venía muy bien a todos. Dividió a la izquierda y eso le vino muy bien tanto a la derecha, como a la izquierda más fuerte.

No hay otro Errejón. No existe otro Errejón que haga que la izquierda se mantenga rota y eso es algo que van a querer proteger siempre.

Elisa Mouliaá, durante la entrevista para EL ESPAÑOL. Maite Carriet

P.- ¿Piensa que su caso incomoda políticamente en general?

R.- Sí, porque al final es la misma mierda la izquierda y la derecha. Lo único bueno que le sucedió a la derecha fue Ciudadanos, que traía aires esperanzadores de unión entre trabajadores y comerciantes; y a la izquierda, Podemos, que traía muchos valores sociales y avances que ahora nos están tirando por tierra.

P.- Ha criticado en redes sociales la situación de los autónomos. ¿Se ha sentido abandonada económicamente durante este proceso?

R.- A los autónomos nos lo ponen muy difícil. Estamos todos asfixiados. Está todo carísimo. Creo que deberíamos hacer una caja común.

O sea, en lugar de poner las nóminas en los bancos que producen dinero solo por tener ahí nuestras nóminas, ponerlas en un sistema informático que sea de todos.

Ese dinero sería exponencial. Simplemente utilizando un 20%, ese porcentaje se multiplicaría y con él se podría pagar las viviendas y se podría pagar todo.

Es que ni siquiera tendríamos que cubrir todas nuestras nóminas, con un 10% de nuestra nómina, 400 millones serían más de 90 mil millones y lo tendríamos para todos.

Ponemos nuestras vidas en bancos que trafican con armas y de los beneficios no vemos nada.

P.- También ha propuesto crear una app que permita cambiar la estructura del Gobierno, ¿cómo es eso?

R.- Propongo gobernar a través de una app donde no haya partidos políticos, sino ministerios con gente formada.

Desde los ministerios se promueven leyes o reformas y es la ciudadanía la que vota. No hay partidos ni ideologías, sino propuestas que benefician a ciertos sectores hechas por gente que ha estudiado una oposición.

Es que es la leche. Es que yo soy Acuario con ascendente Acuario y ahora está Plutón y todo Urano. Lo tengo todo. Soy muy rara, sé que soy muy rara.

Elisa Mouliaá, durante la entrevista para EL ESPAÑOL. Maite Carriet

Consentimiento bajo debate

P.- ¿Qué sintió al leer el escrito de la Fiscalía que hablaba de consentimiento donde usted hablaba de abuso?

R.- Fue justo después de mi retirada que la Fiscalía lanzó un escrito de absolución diciendo que sí, que hubo consentimiento. Me pareció corrupción en estado puro.

Están procesando a este señor bajo su propia ley y ahora dicen que hubo consentimiento.

Este tío no ha presentado una sola prueba de que sí lo hubo. No se puede contradecir y saltarse su propia doctrina del consentimiento.

Toman por cierta su declaración de que fuimos los dos al cuarto cuando yo no me fui con este señor; a mí me cogió del brazo, me llevó hasta la habitación y me empotró.

P.- ¿Se ha sentido incomprendida por la opinión pública?

R.- Yo he dicho mil veces que no recuerdo cómo salí de esa casa. He dicho mil veces que yo me levanto en un taxi con la llamada de mi padre diciéndome que mi hija está enferma y que al tipo se la peló mazo.

Todo el rato me pedía que subiera a por su libro y según subí otra vez me volvió a acosar a lo bestia. Ahí me hubiera violado. Sin embargo, la gente me cuestiona que me fuera en ese taxi.

Todo el mundo diciéndome "Pero qué haces farlopera…". Pero si yo no me meto. La gente es muy cabrona. Parece que meterte en un coche con alguien ya le está dando derecho a penetrarte.

P.- ¿Por qué cree que la segunda chica no ha querido revelar su identidad?

R.- La nueva chica que denunció ha retirado la denuncia porque la jueza no le ha garantizado la protección de la identidad y sin ella se muere porque también es actriz. A mí me han destrozado la carrera y no he vuelto a hacer un casting.

Declaraciones controvertidas

P.- ¿Por qué piensa que se le han recriminado algunas de sus aportaciones en redes sociales?

R.- Parece que no puedes publicar nada en redes y que tienes que estar en tu casa llorando 24 horas al día, sin derecho al olvido, a ser feliz, a la dignidad, a pasar página…

Creo que una opinión personal no debería contaminar un proceso judicial. Se aprovechan de cualquier cosa para desacreditarme.

El PSOE se ha metido con mis teorías sobre la geoingeniería y demás. Opiniones que puede tener cualquier persona.

P.- Ha hablado de teorías sobre ataques meteorológicos militares.

R.- Es que no es algo que haya dicho yo. Yo he conformado mi opinión en base a documentales que he visto, libros que he leído... Cada uno se forma a su propio criterio.

Me han metido en el cajón del terraplanismo cuando yo no soy terraplanista, simplemente he hablado de las estelas de los aviones que contaminan los campos, algo más que probado.

P.- Con respecto a la DANA, escribió en X que en siete minutos no se pudieron llenar 11 m², que la OTAN tuvo que abrir las presas. ¿Sigue pensándolo?

R.- Yo lo menciono. Yo no digo que yo lo piense. Yo digo que esto es lo que se está hablando.

Hay una periodista, Cristina Martín Jiménez, que tiene una tesis doctoral con 13 libros que recopila testimonios de los afectados por la DANA y dicen que en esa zona no llovía, que se abrieron las compuertas de las presas y que de pronto cayó un tsunami.

Elisa Mouliaá, durante la entrevista para EL ESPAÑOL. Maite Carriet

P.- Más allá de opiniones, habló de "karma divino" cuando murió la hija de cuatro años de los dueños del piso donde ocurrieron los hechos porque testificaron a favor de Errejón. ¿No eran sus amigos?

R.- Eran mis amigos. Lo que pasa es que ya estábamos bloqueados cuando explotó todo lo de Errejón. Ellos fueron los que me presentaron a mi exmarido, con el que estuve ocho años y tuve a mi peque.

Después del COVID él sacó su parte cultural hindú (era australiano de origen hindú [sic]), algo que, unido al consumo de porros y de otras sustancias, provocó que su machismo se exacerbara.

Todo acabó en un episodio de violencia física y yo le puse una denuncia por maltrato. Nos separamos y Borja y Soraya se posicionaron con él porque se les activó esta cosa patriarcal de pensar que lo que yo quería era el dinero de su amigo.

Justo pasó lo de Errejón y ellos le escribieron diciéndole: "Cuidado que esta ya le ha puesto una denuncia a su ex". Me traicionaron a muerte.

P.- Soraya presentó unos audios en los que usted la presionaba a testificar a su favor.

R.- Al llegar de la fiesta a casa yo le mostré mi malestar a Soraya y ella tiene los mensajes del día de los hechos.

Sin embargo, ella sacó unos audios cortados en los que yo le pedía que no declarara en mi contra porque me iban a tachar de denuncia falsa. Yo no coaccioné a nadie. Yo le pedía que dijera la verdad.

Soraya dijo: "Es que yo esa noche no vi nada". Pues tía, me da igual, te lo conté al llegar a casa. Ella me dijo que ser baboso no era un delito.

Bueno, pues para ella igual no, pero para Errejón, que ha llevado hasta el final la ley del 'Solo Sí es sí", sí que lo es. Al final, si te posicionas y blanqueas a un violador, la vida te lo va a devolver.

P.- ¿De verdad cree que tiene relación la tragedia de la niña con sus audios?

R.- No hablo de coincidencia. La semana que vendió mis audios le pasó esa tragedia. Se le cayó un árbol a la niña y la mató al momento. No me alegro para nada. Me pongo en su situación y es lo peor.

Simplemente comenté que hay que ver dónde te posicionas porque la vida no perdona. La vida, si te portas mal y estás blanqueado a un violador y no te has leído las denuncias de las demás por las que todo explotó…

Yo no he destapado nada, la vida se la ha arruinado él solito. Yo solamente he confirmado la bomba. Y coge y no se lee los testimonios.

Elisa Mouliaá, durante la entrevista para EL ESPAÑOL. Maite Carriet

P.- ¿Es su primera experiencia relacionada con la violencia machista?

R.- Bueno, es que yo tengo una trayectoria… Estuve en una relación de maltrato con 20 años, con un actor que me pegó. A mí este tío me agarraba del cuello. En Águila Roja me maquillaban los moratones.

Yo creo que todo tiene que ver mucho con algo te haya pasado en la infancia, ya sea en el colegio o con tus padres, que tú tienes programado que abusen de ti de alguna forma.

Cuando bajas las defensas te la clavan, te aíslan, te vuelven como un animal herido.

P.- ¿Se esperaba el nivel de exposición mediática que ha tenido el caso?

R.- No era consciente de lo mediático. Soy una persona muy impulsiva y siempre he estado muy conectada con las injusticias. Pero claro, nunca había vivido de manera tan masiva las consecuencias de hacer algo público.

Aun así, no estoy arrepentida ni me voy a arrepentir aunque las consecuencias hacia mi persona hayan sido devastadoras.

Hacia él nada. Todo está centrado en mí, en lo que hice, en lo que no hice, en por qué no me fui, que si quiero fama, que si quiero dinero, que si me he aprovechado… pero de él nadie dice nada.

Él escondido en su casa. Él no presentó el móvil.

Elisa Mouliaá, durante la entrevista para EL ESPAÑOL. Maite Carriet

Denuncia por calumnias

P.- ¿Está segura de que Errejón ha presionado a sus testigos?

R.- Hay un video que prueba que este señor pactó la declaración con dos testigos.

El propio testigo dice en la declaración: "Le pregunté a Errejón cuál era el plan". Qué cojones haces hablando con Errejón. Eso el marido de Soraya, la de los audios.

No he ido al juicio por un presunto delito de calumnias porque estoy con ansiedad desde el tres de febrero que me dieron la baja.

Cómo voy a estarlo. Yo le he acusado de extorsión y entonces me han puesto una denuncia por calumnias. Y es como ¿perdona?

P.- ¿Le preocupa que este proceso paralelo pueda afectar al principal?

R.- Claro, están intentando que lo de las calumnias suene a denuncia falsa cuando mi denuncia no es falsa. Están intentando ensuciarlo.

Quieren hacer ruido para realmente que todo el mundo piense que la denuncia es falsa.

P.- ¿Sigue contando con las pruebas y los testigos que mencionó la primera vez que denunció?

R.- Sí. Yo se lo conté a mi padre y a mi hermano ese mismo día. De todas mis amigas, que eran un grupo de 12, testificaron dos.

Una de ellas presentó los mensajes en los que le conté que me había invadido y otra contó que un día del cumpleaños de una de ellas se lo conté a todas.

Luego están los de la fiesta, que obviamente no eran amiguísimos míos, eran amigos de Soraya y Borja.