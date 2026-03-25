Ospina, el abogado de Edwin Arrieta que ha propiciado que la Audiencia Nacional excarcele a 24 imputados por narcotráfico

Juango Ospina, en la puerta de los juzgados de Barbate, donde defiende a las familias de los dos guardias civiles. Cedida

La Audiencia Nacional ha puesto en libertad a 24 investigados dentro de la operación 'Sombra Negra'. Ha ocurrido porque la Sección Tercera de la Audiencia Nacional ha estimado un recurso presentado por un abogado, Juan Gonzalo Ospina, en el ejercicio de su labor como defensa de Juan Pedro, alias 'el Zumbi' -uno de los investigados- y que ha supuesto su excarcelación en régimen preventivo por la libertad con medidas cautelares.

Se trató de una investigación policial mastodóntica contra el narcotráfico que la propia Policía Nacional presentó en noviembre como una de las mayores ofensivas recientes contra las redes de cocaína que operan entre Sudamérica, Canarias y el Estrecho.

¿El motivo de su recurso? La denegación, en la fase de instrucción, de acceder a pruebas determinantes para ejercer la defensa del 'Zumbi' como investigado.

En cascada, ha sido la propia AN la que ha procedido a poner en libertad, con medidas cautelares, a otros 23 investigados de la 'Operación Sombra' por los mismos motivos y resoluciones judiciales. Este periódico ha podido saber, por fuentes solventes cercanas a la investigación, que entre ellos figuran varios agentes de la Guardia Civil.

Fue en 2025 cuando la Policía Nacional detuvo, en dos fases, a 105 personas. También capturó buques nodriza en alta mar, narcolanchas surcando de noche la línea entre África, Canarias y Andalucía, toneladas de cocaína intervenidas y un sumario trufado de escuchas, seguimientos y entradas y registros completan el cuadro de una causa ejemplarizante para la lucha contra el narco.

También por la estimación por parte del Tribunal Constitucional de un recurso de amparo presentado por otro letrado, José María Calero, a finales de febrero.

El recurso fue en los mismos términos: no permitir que las defensas accedan a las fuentes, es decir, a las pruebas o indicios que sustentan las acusaciones, independientemente de que haya secreto de sumario.

Considera la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la AN ha vulnerado derechos fundamentales de estos encausados, independientemente de que estuviese decretado el secreto de sumario.

Trayectoria

Ospina, abogado penalista de 39 años no es, en absoluto, un desconocido: ha sido el abogado de la familia de Edwin Arrieta, asesinado y descuartizado por Daniel Sancho en Tailandia. El hijo del actor Rodolfo Sancho fue condenado a cadena perpetua en 2024.

El rostro de Ospina ya era familiar para la audiencia televisiva por esta historia de impacto internacional: se convirtió en portavoz casi permanente de su dolor y de sus expectativas ante la justicia tailandesa.

Compareció en platós, radios y periódicos, desgranó el sumario, comentó la calificación de los hechos, valoró la cadena perpetua impuesta y anunció cada movimiento procesal entre apelaciones, reclamaciones indemnizatorias, la discusión sobre el arrepentimiento y la reparación.

También es el abogado de las familias de Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo, los dos guardias civiles asesinados hace dos años por una narcolancha conducida por Karim El Baqqali en el puerto de Barbate. Tanto la Fiscalía como las acusaciones piden 119 años de prisión.

El abogado nació en Bogotá en 1986. Hijo de madre española, llegó a España con 8 meses. Acabó la carrera en 2011, y comenzó su andadura profesional en el bufete Martínez-Echevarría, donde permaneció durante dos años y medio.

Luego se lanzó a abrir su despacho profesional hace diez años junto a Beatriz Uriarte, especializada en delitos sexuales, mientras que Juango Ospina dirige el área procesal penal del bufete. El penalista sostiene que "el caso Arrieta supuso un antes y un después: por donde iba, me paraban".

Ahora se prepara para abrir un segundo despacho en Marbella. “Es una ilusión que se hace realidad, porque empecé a ser penalista aquí". Además, su abuelo materno era malagueño, por lo que en cierto modo "me siento como en casa”.

El abogado, durante una de sus intervenciones públicas sobre Derecho Penal. Cedida

En sus redes sociales, Ospina advierte que en su despacho no defiende a narcos. Defiende "a personas acusadas de delitos contra la salud pública". Entre sus clientes también destaca Vito Quiles, cuya última cruzada está siendo la demanda que le ha interpuesto la tertuliana Sarah Santaolalla.

En relación a la puesta en libertad de 'el zumbi', el abogado explica a EL ESPAÑOL que registró el recurso en el mes de diciembre, y que apeló "al auto de libertad de Ignacio Torán", el presunto líder de la trama de narcotráfico donde se investiga al exjefe de la UDEF, puesto en libertad en abril por los mismos motivos.

En febrero, el Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo presentado por José María Calero en relación a otro caso también vinculado al narcotráfico, con lo que Juango Ospina lo incorporó en su alegato verbal.