'El Gordo', el doble asesino en la lista de los 10 criminales más buscados de Honduras que fue detenido en Madrid

A pesar de que su nombre pueda resultar guasón, lo cierto es que Los Aguacates es una de las bandas criminales más peligrosas de Honduras.

Y uno de sus miembros llevaba residiendo en España cuatro años, cuando pisó territorio español en 2022 y se ocultó todo este tiempo en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Arnold Josué Solís Puerto, más conocido por las autoridades hondureñas como El Gordo, mató a dos vigilantes de seguridad en su país y después huyó. Las víctimas se llamaban Javier Antonio Mejía Herrera y Jerson Normando Escobar Hernández.

'El Gordo', custodiado por los agentes de la Interpol. Policía de Honduras

De albañil

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, El Gordo trabajaba en España como albañil en B. Más concretamente, en el sector de la construcción haciendo reformas.

La Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional, en colaboración con los agentes de la Policía Municipal de Madrid, apresaron a Solís Puerto, de 27 años de edad, en la calle Ramón Pérez de Ayala.

🚩Detenido en #Madrid un #fugitivo buscado por un doble asesinato en #Honduras



📍 Localizado en Puente de Vallecas



🔎 Sobre él pesaba una Orden Internacional de Detención



#Seguridad #ColaboraciónPolicial pic.twitter.com/nrzaVXvYZX — Policía Nacional (@policia) March 19, 2026

El pasado miércoles 11 de marzo, el hondureño fue extraditado desde España por el doble asesinato de los vigilantes de seguridad ocurrido en el cerro de Tacamiche, en la provincia de Cortés.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida de Honduras logró que fueran condenados a una pena de 26 años de cárcel para Solís Puerto por el asesinato de los dos vigilantes, según publica en su web el Ministerio Público. Además, pertenecía a la lista de los 10 más buscados del país.

Huida a España

El individuo contaba con una notificación roja de Interpol por la presunta comisión del doble delito de asesinato.

Según apuntan medios hondureños, los hechos se remontan al pasado 19 de marzo de 2022, cuando varios hombres armados, entre los que figuraba El Gordo, fueron a la región de Tacamiche, al norte del país.

Los asesinos interceptaron a sus víctimas, sin motivo aparente, y les dispararon en numerosas ocasiones. Tras cometer el doble crimen, Solís Puerto huyó de Honduras el 21 de julio de 2022 por el aeropuerto Ramón Villeda Morales.

Tráfico de drogas

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL a través de fuentes policiales, El Gordo no tiene antecedentes previos en España.

De hecho, cuando fue detenido por los uniformados de la Policía Municipal de Madrid y Nacional no portaba armas ni ofreció ningún tipo de resistencia.

Sin embargo, el diario hondureño El Tiempo recoge que el Sistema Nacional de la Policía acredita que Solís Puerto tiene antecedentes previos por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas de fuego.

Dicho sistema también confirma su pertenencia a Los Aguacates, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Honduras.

Los Aguacates y la MS-13

La banda de Los Aguacates se consolida como una de las estructuras delictivas más activas de la zona norte de Honduras. Sus actividades criminales abarcan desde el tráfico de drogas, hasta la extorsión y el sicariato.

La organización controla numerosas zonas del norte del país, como es San Pedro Sula, donde varios de sus integrantes han sido detenidos.

Lo cierto es que Los Aguacates se disputan el territorio con la Mara Salvatrucha (MS-13), la tan famosa como temeraria organización criminal con su origen en El Salvador.

En los operativos policiales relativos a Los Aguacates, se han decomisado grandes cantidades de droga, armas de fuego, teléfonos, sistemas de videovigilancia y dinero en metálico.

Caída de 'El Maitro José'

El líder de Los Aguacates, un individuo diferente a El Gordo, fue detenido por las autoridades hondureñas a principios del pasado 2023. También lo califican como el "pistolero" del grupo.

Conocido como El Maitro José, de 31 años, perteneció a la banda criminal durante 10 años. Era el responsable de estructurar el grupo y dar instrucciones a sus lacayos. Se probó su participación en, al menos, 20 homicidios.

El cabecilla de Los Aguacates, apodado 'El Maitro José'. Policía de Honduras

Los Aguacates cuentan en sus filas con miembros menores de edad. El 14 de junio de 2023 fue detenido un joven de 17 años, perteneciente a la banda, por la "masacre" que perpetraron en la zona norte de Honduras donde murieron numerosas personas.

Por otro lado, fuentes policiales han confirmado a EL ESPAÑOL que Los Aguacates no están asentados en España ni se ha detectado actividad delictiva alguna.

Triple asesinato

Lo cierto es que la detención de El Gordo no ha sido la única aprehensión de un fugitivo hondureño en España que ha tenido repercusión en los últimos tiempos.

Edin Ovidio Martínez Díaz, de 31 años, estaba en la lista de fugitivos de su país por matar a su esposa, hijo y suegra en 2014. Se refugió en la localidad murciana de Molina de Segura.

La Policía española subrayó, mediante un comunicado, que estaba trabajando de "forma irregular en el campo" para subsistir con "su nueva pareja, la cual estaba embarazada".

IA contra el crimen

La Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional española, la unidad policial que ha enviado de vuelta a su país a El Gordo, utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para construir diferentes perfiles de los delincuentes con el fin de darles caza a la mayor brevedad posible.

Esta sección, perteneciente a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Central, es la única que tiene sobre el papel la competencia específica en materia de localización y detención de fugitivos.

Sin embargo, no trabajan solos a pesar de que coordinen estas acciones, ya que en cada provincia cuentan con delegados que les echan un cable para dar caza a estos prófugos.