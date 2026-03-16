La Unidad de Operaciones Especiales en Irak: el grupo reubicado por la guerra de Irán que lucha contra el Daesh

El Gobierno de España ha decidido reubicar a todos los militares de la Unidad de Operaciones Especiales (SOTG) de Irak.

Una decisión marcada por la situación de inestabilidad que se está viviendo en Oriente Próximo tras los ataques a Irán por parte de Israel y Estados Unidos.

Esto ha generado una situación de "volatilidad y fragilidad" en la zona que obligan a tomar esta decisión para "garantizar la protección de nuestras fuerzas", según cuenta el Ministerio de Defensa.

Y, es que, este viernes fallecía en Irak el suboficial mayor Arnaul Frion del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces en un ataque en la región de Erbil en Irak.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Así, Frion ha sido el primer militar europeo en morir en la guerra de Irán. Y, es que, el grupo proiraní Ashab Alkahf ya amenazó con atacar "todos los intereses franceses en Irak".

Y, es que, esta unidad francesa también estaba sobre el terreno en la lucha contra el Daesh. Por eso, según el jefe del Estado galo "la guerra no debería justificar estos ataques".

Lo mismo ocurre con el Grupo de Operaciones de España que lleva sobre el terreno iraquí desde 2014 y, desde entonces, ha servido como un apoyo imprescindible en la lucha contra el terrorismo.

Y, es que, España opera dentro de una coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el Daesh.

Una unidad de élite

El Grupo de Operaciones Especiales (SOTG por sus siglas en inglés) está formado por alrededor de 300 miembros desplegados en las dos operaciones de España en Irak: la Coalición Internacional "Inherent Resolve" y la misión de la OTAN en Irak (NMI).

Pero, ¿qué es el Grupo de Operaciones Especiales? Se trata de una unidad de élite formada por militares españoles con una misión clara: adiestrar al Ejército de Irak.

Se trata de prestar soporte a las Fuerzas Armadas de Irak para ayudar a fortalecer su ejército y poder derrotar a la gran amenaza que supone para el país y para el mundo el Daesh.

Tan solo durante 2025 todo el equipo SOTG XXIII ha cooperado en "numerosas operaciones en apoyo al Servicio de Contraterrorismo iraquí".

Es crucial que con el soporte militar de España y de otros países que dan apoyo internacional a estas operaciones "se evite reorganizarse en suelo iraquí" a los terroristas islámicos, según el Estado Mayor de la Defensa.

Y, es que, este Grupo está formado por diferentes unidades como la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada, el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire y del Espacio, y el Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra.

Décadas en Irak

Destaca su labor a lo largo de más de una década sobre el terreno, pero especialmente su "alto nivel de actividad de operatividad" durante los primeros meses de 2026.

Las principales acciones han sido formar y asesorar al Servicio de Contraterrorismo iraquí (CTS) que "son la piedra angular para neutralizar las células terroristas".

Así el SOTG ha estado dirigiendo programas avanzados de instrucción (POI) a las unidades iraquíes.

Ya en 2004 España llevó a cabo una operación pequeña pero importante en Irak para "entrenar, monitorizar y asistir a las fuerzas de seguridad iraquíes".

Era la Misión de Entrenamiento de la OTAN en Irak (NMT-I) que proporcionó "apoyo de instructores" en diferentes entornos hasta 2011.

No fue hasta 2015 cuando el gobierno iraquí solicitó a la OTAN apoyo en materia de defensa y seguridad común.

Así, en 2016 se empezó a impartir cursos de "formación de instructores" en Jordania y en 2017 en Bagdad se desplegó un Equipo Básico permanente en Irak.

Estas fueron las bases para que se estableciese en el año 2018 la NMI.

Poco a poco fue consolidándose la presencia de España en Irak hasta llegar a estos últimos años donde hay cientos de militares desplegados sobre el terreno en dos misiones internacionales.

Dos operaciones en paralelo

Así, España se adhirió a la Operación Inherent Resolve en 2014 cuando el Departamento de Guerra de Estados Unidos quiso formalizar sus acciones militares en Irak y en Siria.

Una operación que está compuesta por unos 170 militares y que tratan de "suprimir la efectividad del Daesh en el campo de batalla".

Una de las intervenciones más destacadas ha sido el apoyo en "cursos de navegación" que han permitido "perfeccionar técnicas de desplazamiento a terrenos complejos de baja visibilidad".

El SOTG XXIII ha impartido formación en atención médica en combate para poder evacuar heridos "en escenarios de alto riesgo".

También se ha instruido en unidades caninas, en tiro de precisión a larga distancia, cálculo balístico o designación de blancos.

Tal y como apuntan desde el Estado Mayor de la Defensa, "se ha mejorado en las capacidades de tiradores de precisión, medios de transmisión o empleo de un equipo cinológico K9 para la detección de explosivos".

Y, es que, crear y mantener estas Unidades de Operaciones Especiales supone un "reto histórico plagado de responsabilidades" que son fundamentales para poder mantener las misiones en "las condiciones que el combate moderno exige".