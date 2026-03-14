Patria, la mujer y 'cerebro' del asesinato por encargo de su marido, el sevillano Antonio: recibió un tiro en la cabeza

Junto a otras dos personas, Patria Eridania Gómez Jiménez, ordenó el asesinato por encargo de su marido, el empresario sevillano Antonio Jiménez López.

Esta es la hipótesis que tiene sobre la mesa la Policía Nacional española junto a la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía de República Dominicana.

Han esclarecido el asesinato de Jiménez deteniendo a seis personas, entre las que figura su mujer, Patria Eridania.

Patria Eridania. E. E.

La víctima, del municipio sevillano de Dos Hermanas aunque nacido en Albox (Almería), recibió un disparo en la cabeza mientras iba conduciendo su vehículo por la provincia dominicana de Valverde el pasado 20 de septiembre de 2025

Las autoridades dominicanas han detenido también a Ángel Simeón Ramírez y Leonardo Cruz, como organizadores del asesinato, según recoge Efe.

A la izquierda, el vehículo de marca Bestune que conducía el español. A la derecha, una imagen suya, cedida, sin datar. E. E.

"Los tres habrían financiado y organizado el plan" para acabar con la vida de Jiménez López, indicó la Policía dominicana en un comunicado, que precisó que se trataría de un crimen por encargo.

Leonardo Cruz contactó con Lorenzo Osoria López -también detenido- y le entregó 200.000 pesos dominicanos (unos 2.800 euros) como adelanto para ejecutar el crimen, que se sumarían a otros 200.000 pesos comprometidos que serían entregados una vez hubiese sido asesinado el ciudadano español.

Osoria López contactó a su vez con Julio César López -otro de los detenidos-, quien disparó a la víctima, según indicaron las fuentes oficiales.

Las autoridades del país lograron recuperar el arma del crimen, una pistola de calibre nueve milímetros, que fue hallada en la residencia de un sexto implicado, Jesús Ramiro Fernández, quien también fue arrestado y habría colaborado en la ocultación del arma con la que se cometió el asesinato.

La investigación, realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público, incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos, operativos de búsqueda, allanamientos y otras diligencias, indicaron las autoridades.

Momento exacto en el que efectivos de la Fiscalía revisan el interior del vehículo. No hallaron nada en él. E. E.

Dueño de un vivero

El fallecido es dueño del vivero Patria Garden, S.L., un establecimiento muy conocido en la zona que se encuentra en la carretera entre Montequinto y Dos Hermanas. Así lo ha confirmado a EL ESPAÑOL de Sevilla un trabajador del propio comercio.

El trabajador del establecimiento ha declarado a este periódico no saber nada de cómo se encuentra la familia. "La esposa y el hijo siguen allí y no sabemos nada de ellos", se ha ratificado.

"Tiene hijas aquí en Sevilla", ha aclarado, "pero no tenemos contacto con ellas".

Desde Cádiz

En septiembre de 2025, el mismo mes en el que se produjo el fallecimiento, personas del entorno del empresario acudieron a la comisaría de Cádiz para presentar una denuncia ante las sospechas que rodeaban su muerte, ocurrida en circunstancias "que consideraban inquietantes y poco claras".

Se hizo cargo de la investigación la Policía Judicial de la Comisaría de Cádiz. Allí, los denunciantes apuntaron que el empresario se encontraba en proceso de separación de su esposa y mantenía con ella "importantes asuntos económicos y patrimoniales pendientes de resolver".

Estas circunstancia, unidas a las dudas sobre lo sucedido durante su estancia en la República Dominicana, llevaron a su círculo más próximo a solicitar la intervención policial para esclarecer lo ocurrido.

Antes de viajar al país caribeño, el fallecido había entregado a personas de su confianza en España diversa documentación relacionada con el motivo de su desplazamiento.

Desconfianza sobre su esposa

Entre esos documentos figuraban gestiones destinadas a recuperar su empresa y parte de su patrimonio, así como trámites que debía realizar con su entonces esposa ante el consulado. Todo este material fue aportado posteriormente a la denuncia presentada en Cádiz.

Además se entregó a la Policía Nacional varios audios grabados por el propio empresario en los que manifestaba "su preocupación por su seguridad personal y aseguraba temer por su vida".