Cuatro policías nacionales salvan a 3 empleados de un incendio "tóxico" en una nave en Yecla: "Entraron sin visibilidad"

Los cuatro agentes de la Policía Nacional que este miércoles salvaron la vida de tres empleados en un incendio. Cedida

Dos empleados y el responsable de una empresa de un polígono de Yecla han vuelto a nacer. Todo ello, gracias a la heroica intervención de cuatro policías nacionales que llegaron al incendio en sus zetas y que sin trajes ignífugos ni mascarillas de oxígeno ni visibilidad alguna, se metieron sin pensárselo dentro de una nave en llamas y "con humo tóxico", para salvar a tres trabajadores "desorientados" por la "inhalación de humo".

EL ESPAÑOL ha podido saber por fuentes de Emergencias que los dos coches patrulla se encontraban este miércoles, sobre las cuatro de la tarde, en el polígono industrial de la carretera de Villena, tras haber detectado que una alarma saltó en un empresa y querían verificar si se estaba produciendo un robo.

"Los zetas se percataron de que había una columna de humo densa, a unos 500 metros, y decidieron acercarse a comprobar qué ocurría", según precisan estas fuentes conocedoras de la intervención policial y que jugó un papel clave para evitar tres muertes, así como para alertar a los bomberos y al personal sanitario.

Cuando las dos patrullas de la Policía Nacional llegaron a la empresa afectada por el incendio, vinculada al sector del mueble del que Yecla es un referente en España, se encontraron con "veinte empleados en el exterior" y todos les "alertaron" de que faltaban dos compañeros y el responsable.

La cabina de pintura donde se inició el incendio este miércoles en una nave del polígono de Yecla.

A falta de lo que conluya la investigación policial, todo apunta a que "el foco" del fuego estaba en una cabina de la empresa donde se pintan componentes como pomos, puertas o marcos de madera.

"Parece ser que una chispa de la máquina de pintura saltó al cuadro de luces y se desencadenó el incendio, causando quemaduras al empleado que estaba dentro".

Este trabajador presentaba quemaduras en la cabeza y en las manos. También estaba desorientado por la inhalación de humo. "Había productos tóxicos e inflamables, de forma que el incendio se extendió con rapidez, a pesar de que los empleados trataron de apagarlo con extintores".

De forma que todos los trabajadores optaron por salir al exterior de la nave, pero el empleado de la cabina quedó atrapado, junto a otro compañero, y en una nave anexa se encontraba el responsable de la firma.

"El humo impedía ver más allá de medio metro y ninguno de los empleados podían encontrar la puerta de salida porque no había visibilidad y estaban desorientados por el monóxido de carbono".

El humo que este miércoles seguía saliendo de la nave afectada por el incendio en Yecla, tras la llegada de los bomberos. Cedida

La situación era tan crítica que los cuatro agentes decidieron entrar, sin esperar a la llegada de los bomberos, poniendo en riesgo sus propias vidas para salvar a los tres empleados desaparecidos. "Del interior de la nave solo se escuchaban gritos pidiendo auxilio: '¡Ayuda, ayuda...!'"

Este diario ha podido saber que los policías nacionales entraron con sus linternas y que les pidieron a los tres empleados que les gritasen, para guiarse por el sonido de su voz, por el interior de la nave.

Esta táctica les permitió encontrar al empleado de la cabina que manipulaba la pintura y a su compañero. Después, se fueron a la otra zona donde rescataron al responsable de la mercantil.

"Estaban tosiendo y se encontraban débiles por el humo tóxico". De hecho, dos de ellos fueron atendidos in situ por personal médico por inhalación de humo y el trabajador de la cabina ingresó en el Hospital de Yecla por las quemaduras que presentaba.

El supuesto foco del incendio de la empresa vinculada al sector del mueble. Cedida

Adrián Rodríguez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región de Murcia, ha destacado "la profesionalidad, rapidez de reacción y vocación de servicio demostrada por estos policías nacionales que, como ocurre en numerosas ocasiones, son los primeros en llegar al lugar al encontrarse patrullando las calles de nuestras ciudades".

El responsable del SUP subraya el arrojo de los cuatro agentes de Seguridad Ciudadana: "Accedieron al interior de la nave, pese a no disponer de equipos específicos de respiración ni de protección frente al fuego y el humo. Localizaron a tres personas desorientadas y con síntomas de intoxicación, logrando evacuarlas".

Evolución favorable

El trío de rescatados, todos ellos españoles y de unos 50 años, evolucionan favorablemente. "Intervenciones como esta, y tantas otras similares que se producen a diario en el ejercicio del servicio, son las que ponen de manifiesto el compromiso y el riesgo asumido por los policías nacionales en defensa de los ciudadanos".

Adrián Rodríguez ha pedido a la Jefatura Superior de Policía de Murcia, a través de un comunicado del Sindicato Unificado de Policía, que se condecore a los cuatro policías nacionales que intervinieron en el incedio este miércoles: "Son actuaciones como esta las que deberían ser reconocidas y valoradas institucionalmente".

"Desde el SUP, seguiremos defendiendo que el verdadero mérito policial es el que se demuestra cada día en la calle, como el que han demostrado estos agentes de la Policía Nacional en Yecla que no dudaron en asumir riesgos personales para salvar la vida de tres ciudadanos".