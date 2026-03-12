La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en Hornachos son de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017

La Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos hallados este miércoles en una vivienda de Hornachos (Badajoz) corresponden a Francisca Cadenas, una vecina de la localidad desaparecida en 2017.

Los análisis biológicos han confirmado la principal hipótesis que manejaban los investigadores tras el hallazgo, este miércoles, de restos óseos en la vivienda, situada en la misma calle en la que residía Francisca y vive su familia.

Con este hallazgo, su desaparición parece estar más cerca que nunca de resolverse.

Huesos bajo una baldosa

Ayer por la mañana casi medio centenar de efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil participan en el registro de la vivienda de los dos hermanos investigados por esta desaparición.

Según trasladan fuentes de la UCO a EL ESPAÑOL los restos fueron hallados debajo de unas baldosas en el patio de esta vivienda. Los agentes accedieron al interior, y al levantarlas fue cuando hallaron los huesos.

Tras esto, los dos hermanos fueron detenidos. Su abogado defensor, José Duarte, ha confirmado este jueves que ambos están investigados por un posible delito de homicidio y que se declaran "inocentes".

Agentes de la Guardia Civil este jueves en la vivienda de Hornachos (Badajoz) donde se han hallado los restos de Francisca Cadenas. Efe

Gritos de "asesinos"

Este jueves, sobre las 9:20 horas, los detenidos han llegado a Hornachos en dos todoterrenos de la Guardia Civil para estar presentes en los registros de sus propiedades junto a varias unidades de la Policía Científica. Han sido recibidos con gritos de "asesinos, asesinos". .

Media hora después, los dos hermanos han salido de su vivienda en dirección a una finca de su propiedad para continuar con otros registros, momento en el que uno de los hijos de Francisca Cadenas ha golpeado los cristales de los vehículos en los que eran trasladados.

Varios vecinostambién les han recriminado que hace dos días afirmaran a los medios de comunicación desplazados a la localidad que eran "inocentes y cabezas de turco".

Imágenes de los familiares de Francisca Cadenas este jueves en Hornachos (Badajoz). Efe

La investigación, desarrollada por Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Comandancia de Badajoz, es dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Quién es Francisca Cadenas

Francisca Cadenas Márquez tenía 59 años, estaba casada y era madre de tres hijos, cuando salió de casa el 9 de mayo de 2017 a despedir a unos amigos. Nunca regresó. "Vuelvo enseguida", dijo a su familia antes de desaparecer con sus mallas deportivas, su camiseta rosa de manga corta y zapatillas.

Desde entonces, y durante años, se han sucedido las batidas vecinales, el registro de los pozos, interrogatorios y un amplio dispositivo policial coordinado por la Guardia Civil. Esfuerzos, en definitiva, que hasta ahora parecían en balde. Nadie hasta ahora tenía certeza alguna sobre el paradero de Francisca.

El giro de la investigación llegó en 2024. La UCO intervino entonces, siete años y tres meses después de la desaparición. Su reconstrucción de los hechos prosiguió con la recogida de declaraciones fundamentales de los vecinos de la localidad pacense.

Concretamente, uno de los habitantes del pueblo afirmó a la UCO haber visto por la noche a uno de los hermanos en las inmediaciones de la casa de la mujer. Otro alertó de las obras que realizaron en esa casa, ahora registrada, días después de la desaparición.