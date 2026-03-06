Santander promocionó en Fitur la playa de El Bocal donde murieron 6 jóvenes: la pasarela se pudo desmontar desde 2019

El Ayuntamiento de Santander promocionó en Fitur la playa de El Bocal donde seis jóvenes han perdido la vida al cruzar una pasarela de madera. Tal dato llama la atención a la vista de que el Consistorio emitió un comunicado donde aseguraba que no había recepcionado el proyecto de la Demarcación de Costas y que no era su competencia asumir su mantenimiento -cuestión clave en la investigación de Policía Nacional-.

El stand de Cantabria incluía una zona destacada para Santander, en su papel de anfitriona de la comunidad en la última edición de FITUR, celebrada en enero en Madrid. Allí, el Ayuntamiento -bajo el eslogan 'Turismo que suma'- le dio protagonismo al Plan de Sostenibilidad Turística de Santander ‘Norte Litoral-Costa Quebrada’.

De hecho, en las tripas del expositor se proyectaba un vídeo donde las olas rompen en un acantilado de El Bocal y una senderista, pertrechada con una mochila, cruza una pasarela de madera por la playa, como la estructura por donde este martes perdieron la vida seis estudiantes del CIFP La Granja, de entre 19 y 22 años: Elena (Guadalajara); Lucía (Cantabria); Celia (País Vasco); Xabi (Vizcaya); Llunea (Almería) y Eunate (País Vasco).

A preguntas de EL ESPAÑOL, hasta ahora, ni el Ayuntamiento ni el Ministerio para la Transición Ecológica aclaran en qué año se llevó a cabo la última tarea de mantenimiento de una pasarela que data de 2014 y que desde entonces está expuesta al enorme desgaste del salitre, el oleaje, y la humedad.

A pesar de ello, el pasado enero se promocionaba en un vídeo los paseos por el paisaje de acantilados de El Bocal, animando a los turistas a visitarlos. Incluso la alcaldesa de Santander, Gema Igual, promocionaba en sus declaraciones en Fitur este atractivo turístico:

"Santander apuesta por un modelo que combina naturaleza, paisaje litoral, espacios verdes, rutas culturales y experiencias de bajo impacto ambiental: un atractivo para un perfil de visitante cada vez más consciente, que valora la sostenibilidad, la autenticidad y la calidad de la experiencia”.

Dos policías nacionales inspeccionando la pasarela de El Bocal donde murieron seis estudiantes y que el Ayuntamiento de Santander promocionó en Fitur. Efe

Una fuente del Ayuntamiento niega que se ofertara a los turistas un recorrido por la pasarela de la tragedia de El Bocal, durante su presencia en el expositor de Cantabria dentro del evento turístico más importante del país: "No se ha promocionado en FITUR en ningún momento la pasarela. Santander este año ha promocionado Turismo MICE, Turismo de Cruceros y Código Ético para un turismo responsable".

La ya conocida como la pasarela de la tragedia de El Bocal debería estar demolida desde que el pleno del Ayuntamiento de Santander, el 31 de octubre de 2019, aprobó una moción por unanimidad de todos los grupos municipales una iniciativa de Podemos donde se establecía este acuerdo:

"Instar a la Demarcación de Costas de Cantabria y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a iniciar las labores de limpieza y retirada del material restante de la obra ejecutada, facultando el Ayuntamiento de Santander a realizar dichas tareas subsidiariamente, previa tramitación de oportuno expediente administrativo".

Esto supone que hace 6 años y 4 meses que bien, la Demarcación de Costas, o en su defecto, el Ayuntamiento, deberían haber eliminado todo. Así lo asegura un concejal que votó en aquel pleno a favor de la moción de Podemos: "El acuerdo consistía en retirar el material de la obra ejecutada, el proyecto en su conjunto: pasarelas, tramos de valla, escaleras por acantilados, cartelería...".



"En caso de que Costas no interviniera, todos los grupos municipales facultábamos al Ayuntamiento a actuar de forma subsidiaria y que reclamase el importe de los trabajos de retirada al Estado", subraya este edil.

Pero una fuente del equipo de Gobierno municipal, liderado por el PP, sostiene que "ese punto habla de labores de limpieza y retirada del material restante de la obra ejecutada, no de las infraestructuras construidas, incluidas las pasarelas". "En segundo lugar, al instar a la Demarcación de Costas y al Ministerio, todos los grupos reconocen que es responsabilidad de Costas. Además, para tramitar el expediente administrativo para actuar subsidiariamente, que en todo caso se refiere como dice la moción a la limpieza y retirada del material restante, el Ayuntamiento debe requerir la autorización del propietario, que es Costas".

La investigación judicial abierta tendrá la última palabra. El Juzgado de Instrucción número 1 de Santander debe esclarecer si hay algún tipo de responsabilidad de la Administración estatal, local o de ambas, por la muerte de seis chicos inocentes, cuyas vidas se han visto truncadas por hacer la ruta de la senda costera, este martes, para festejar que les habían asignado sus prácticas de empresa y un Erasmus, por sus notas medias de sobresaliente en el Grado Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal que cursaban en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja.

Un grupo de estudiantes del CIFP La Granja, este miércoles, durante el minuto de silencio en memoria de sus compañeros fallecidos. Europa Press

El texto de la moción de Podemos refleja el malestar y el rechazo de las asociaciones vecinales de Cueto, San Román y Monte contra la senda costera, cuyo objetivo era unir los acantilados con pasarelas y escaleras desde el Faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar. De hecho, en octubre de 2014 se celebraron protestas contra afección del proyecto a una zona con alto valor paisajístico y natural.

"Las protestas unánimes de los vecinos de Santander, una vez comenzó a plasmarse sobre el espacio natural las horrendas infraestructuras que había sido diseñadas por el Ministerio", tal y como recoge la iniciativa aprobada por el Pleno de Santander en 2019. Incluso se preveía construir un campo de golf de 70 hectáreas en el área Cueto-Bocal y se intentó compensar a los vecinos tentándolos con el urbanismo:

"El proyecto de la senda costera redactado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y fue ejecutado en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, que encomendó a la empresa Apia XXI, la gestión para obtener los terrenos necesarios para ejecutar las obras. Dicha labor fue realizada a través de convenios con los propietarios, mediante los cuales se ofrecía como contraprestación por las fincas, posibles aprovechamientos urbanísticos futuros [...]".

Esta moción recoge la cronología del despropósito del proyecto de la senda costera, "parcialmente ejecutado" desde 2014, y donde seis chicos han muerto por cruzar una pasarela que 24 horas de la tragedia, un vecino ya telefoneó al 112 para alertar de que estaba en mal estado la pasarela de El Bocal. Extremo que el Ayuntamiento ya sabía porque lo recogía una iniciativa plenaria avalada por todos los partidos políticos:

"Cinco años después de la cancelación de la ejecución del proyecto de senda y la liquidación del contratista y estando pendiente de un nuevo proyecto, el expediente se encuentra huérfano de interés [...]". "Desde la suspensión de los trabajos, los restos de la ejecución del proyecto han permanecido en la zona, aumentando la condición de abandono que tiene dicho litoral".

La hemeroteca pesa

Duele leer la hemeroteca, pero lo cierto es que todas las administraciones pudieron hacer algo. También la Demarcación de Costas del Estado tuvo la oportunidad hace doce años. En octubre de 2014, el Ayuntamiento instó a Costas a "rectificar" las obras de la senda costera porque eran de su competencia. En un comunicado le advertía de que era "excesiva" la actuación ejecutada en el proyecto: pasarelas, vallado, escaleras...

"El Ayuntamiento ya ha dado traslado a Costas, como entidad responsable de la actuación, de la urgencia de modificar de manera inmediata todos los puntos en los que se ha actuaron de forma excesiva, con mucha longitud de valla en varios tramos de la costa que solo supondrían un peligro en caso de imprudencia".

En aquella fecha, El Diario Montañés ya recogía en sus páginas que era un riesgo toda la estructura levantada a lo largo de los acantilados de Santander. La técnica empleada era el taladro sobre la roca, para la cimentación de las estructuras que contemplaba el ahora luctuoso proyecto de la senda costera, visitado sobre el terreno por la concejal de Medio Ambiente de la época, María Tejerina, y el titular de la Demarcación de Costas en Santander, José Antonio Osorio.

La edil Tejerina explicó a este periódico local que era necesario "eliminar" vallas, postes y pasarelas porque "dañan la imagen" de una zona costera con alto valor natural y paisajístico. Por su parte, Osorio llegó a alertar de que "andando por los acantilados, entendemos que surge una sensación de falsa seguridad".