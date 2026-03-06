Un menor de 14 años y un chico de 18, detenidos por atracar un banco con rehenes en Murcia: "Nos metieron en el sótano"

El despliegue de Guardia Civil y Policía Local de San Pedro del Pinatar, este viernes, frente a la sucursal donde había rehenes.

"Yo estaba dentro el BBVA, en la caja, cuando han entrado dos encapuchados y nos han puesto una pistola a mí, y otra al cajero, diciéndonos que eso era un atraco".

De esta forma arranca el audio con el relato de uno de los rehenes de un robo protagonizado por un menor de edad, de 14 años, y un adolescente, de 18 años, frustrado por la Guardia Civil y la Policía Local de San Pedro del Pinatar, este viernes, en la sucursal bancaria que el BBVA tiene en la céntrica avenida de Orihuela.

"Nos han tenido retenidos a tres empleados del BBVA y nosotros éramos dos personas y otra que se ha escondido arriba", tal y como prosigue relatando esta víctima del atraco en un audio al que ha accedido EL ESPAÑOL. "Nos han apuntado con el arma todo el rato".

El golpe se ha iniciado a las dos de la tarde, quince minutos antes de cerrar el horario de atención al público. Los atracadores iban armados con una pistola y un machete. Una fuente de la investigación detealla que "a todos los rehenes los han metido dentro del sótano porque estaba allí la caja fuerte. En ese momento, en la sucursal estaba la directora del banco, un interventor y un cajero, junto a varios clientes".

El audio de este testigo revela que una de las claves para evitar el golpe ha sido que había recibido una llamada telefónica antes de entrar los atracadores y ha dejado encendido su móvil por los nervios. De forma que el interlocutor ha podido escuchar que estaban robando el banco y ha alertado a la Policía Local.

Audio de un testigo del atraco de San Pedro del Pintanar.

"Al cajero lo han amarrado, le han hecho abrir la caja fuerte y nos han bajado a todos al sótano". "En el sótano nos han puesto a todos de rodillas y nos han quitado los teléfonos, esperando a que se abriera la caja fuerte. El robo ha coincidido con que yo estaba hablando con un amigo, la verdad es que me he puesto tan nervioso que ni he apagado el teléfono, me lo he metido en el bolsillo".

"Mi amigo ha escuchado toda la conversación y ha llamado a los municipales". De inmediato, seis agentes de la Policía Local se han plantado en la puerta de la entidad, impidiendo la huida de los dos ladrones, de 14 y 18 años, los cuales han comenzado a sentir la presión de estar en un callejón sin salida.

De este hecho, esta fuente de la investigación subraya que los dos atracadores, por su juventud, "no eran muy profesionales". Prueba de ello es que uno de los empleados del BBVA ha aprovechado un descuido para activar el botón del pánico, lo que ha provocado que seis patrullas de la Guardia Civil, con algunos agentes con fusieles de asalto, se hayan personado en la avenida de Orihuela para reforzar el retén policial.

"Cuando se ha abierto la caja fuerte ha llegado la Policía, se han puesto nerviosos ellos y nos han apuntado a todos con el arma. Esto lo cuento porque ahora estoy más tranquilo, pero se han vuelto locos los atracadores porque no sabían por donde salir y la Policía ha roto la puerta y han encañonado a una chica".

"Todo ha sido muy rápido, entonces, le he dicho a ellos que como conocía a los municipales les iba a convencer para que se marchasen", tal y como prosigue relatando uno de los rehenes en el audio.

Entretanto, a esa hora, con un colegio al lado y la parada de taxis, cada vez se arremolinaba más gente frente a la puerta de la sucursal. "¡Madre mía! Están atracando el banco y hay gente dentro con una pistola", clama un petón, móvil en mano, grabando el fuerte dispositivo. "Mira nena que dicen que hay un robo con secuestro en el banco, me voy por el otro lado para ver qué pasa", comenta una mujer retransmitiéndo por redes con el móvil.

Pasados veinte minutos, a la vista de que los imberbes atracadores no tenían escapatoria, el teniente del puesto que la Guardia Civil tiene en San Pedro del Pinatar se ha ofrecido a entrar al banco y ha obrado el milagro porque se han entregado los sospechosos. Así lo subraya en rehén: "A todo esto ha entrado el teniente de la Guardia Civil. Ha sido de película, gracias a Dios estoy bien".

Pistola simulada

Un portavoz de la Guardia Civil confirma que el arma de fuego empleada en el golpe no era real: "Se trataba de una pistola simulada". El menor de edad y el adolescente han sido detenidos por "un delito de robo con violencia e intimidación". Además, "se les ha intervenido una bolsa con el dinero del banco".

En "apenas veinte o treinta minutos", según esta fuente de la investigación, "se ha atajado un atraco, sin heridos". Todo ello, gracias a la rápida y eficiente labor de Policía Local y Guardia Civil, junto a la poca pericia mostrada por los ladrones. "Parece ser que tenían poca experiencia porque no se ha localizado por la zona que tuvieran preparado ningún coche para huir. Estaban impactados por el despliegue".