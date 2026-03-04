Elena, Celia, Lucía, Yurena y Xabi, alumnos de la tragedia de Santander: "Celebraban sus notas de 10 de ruta por la costa"

Un alumno del Grado Superior de Técnico en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal de La Granja, el título que cursaban los fallecidos en la tragedia.

Elena, Celia, Lucía, Yurena y Xabi eran alumnos sobresalientes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja. Este martes formaban parte del grupo de 7 estudiantes que sufrió la tragedia de El Bocal, mientras festejaban sus notas y los destinos en empresas que les habían asignado para hacer sus prácticas del Grado Superior de Técnico en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal.

"Todos estudiaban el mismo ciclo y eran muy buenos alumnos. Este martes se hizo un acto de despedida en el centro porque se marchaban de Erasmus para hacer sus prácticas en empresas de Europa y ellos decidieron hacer una ruta lúdica por la costa cántabra", tal y como confirma un miembro del CIFP La Granja a EL ESPAÑOL.

El grupo lo conformaban seis chicas y un chico, compañeros de clase desde el curso 2024-2025, pero sobre todo, grandes amigos. La ruta terminó en tragedia. Una pasarela se desplomó en un acantilado de la playa de El Bocal en Santander que forma parte de la senda costera que abarca del Faro de Cabo Mayor a la Virgen del Mar.

"Este grado superior dura dos cursos académicos. Ahora les tocaba hacer sus prácticas en empresas desde marzo hasta junio". "Como eran muy buenos alumnos se marchaban de Erasmus a Irlanda, Polonia, Francia... Ellos decidieron hacer una ruta para celebrarlo y mira con lo que se encontraron", insiste este miembro de este prestigioso centro de FP, cuya comunidad educativa está totalmente en shock.

"Excepto una alumna que era de Cantabria, el resto son estudiantes de fuera, procedentes de Barakaldo, Balmaseda (Vizacaya), Alicante, La Rioja y Guadalajara". "Es una putada, eran jóvenes que solo tenían entre 19 y 22 años". "Las familias están desoladas".

Los servicios de emergencias, la Policía Local y la Guardia Civil, este martes, en la pasarela que se ha desplomado. Europa Press

No hay palabras para describir el dolor de los familiares y de la comunidad del Centro Integrado de Formación Profesional La Granja donde jamás olvidarán este 3 de marzo: el día en el que tuvo lugar un "bonito acto" en sus instalaciones, para 24 alumnos del Grado Superior de Técnico en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, cuya celebración acabó con cinco fallecidos, una desaparecida y otra estudiante hospitalizada en la UCI.

"Les dedicaron unas palabras, les dieron sus notas, les entregaron las banderas del país de destino al que se marchaban y les hicieron una foto de familia". Elena, Celia, Lucía, Yurena y Xabi formaban parte del grupo de siete estudiantes que tras este acto que tuvo lugar a la una del mediodía, se marcharon a celebrarlo con una comida y una "ruta lúdica" por los espectaculares acantilados del Mar Cantábrico.

"Este martes conocieron sus notas, todos los fallecidos tenían una media de sobresaliente: 9 y 10. Comieron en el instituto y tras la comida se marcharon a Santander. Decidieron hacer una ruta por la costa que no tenía nada que ver con la actividad educativa del centro. Es una senda muy bonita de los acantilados que hay en la ciudad y se fueron allí porque querían conocerla".

El funesto final que tuvo esa escapada ya centra una investigación de la Policía Nacional, para aclarar el motivo por el que se vino abajo la pasarela de El Bocal, justo cuando estas seis alumnas y un alumno atravesaban un acantilado, sobre las cuatro y media de la tarde del martes. Otra de las cuestiones que se debe aclarar es el estado de conservación que presentaba esta estructura de madera, expuesta al desgaste del mar, y construida por el Ministerio para la Transición Ecológica en un proyecto paralizado desde 2014 por el rechazo vecinal.

El ciclo de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia Animal del CIFP La Granja es el más solicitado de Cantabria, dentro de la oferta formativa de este centro que cada año forma a 550 alumnos de media. Desde el equipo directivo se ha habilitado un número de teléfono [942 20 30 69] para atender a las familias de los alumnos que están afectadas directamente por el suceso.

Personal de Emergencias, este martes, trasladando el cadáver de una de las cinco víctimas mortales. Europa Press

La única superviviente a la caída al vacío en el acantilado de la playa de El Bocal "es una alumna de La Rioja" y este miércoles han confirmado fuentes sanitarias que "está fuera de peligro". El testimonio que aporte esta alumna sobre cómo se desplomó la pasarela de madera, resultará clave para la investigación abierta.

Las unidades de Policía Judicial y Científica de la Policía Nacional ya han inspeccionado la pasarela de madera, tomando muestras del material, así como fotos y haciendo un vídeo del entorno. "Están analizando las circunstancias del siniestro con una minuciosa inspección pericial sobre el estado de conservación de la estructura y su material de fabricación", según fuentes policiales.

El Ayuntamiento de Santander ha decretado dos días de luto oficial mientras que este miércoles se reanudan las labores de búsqueda de la estudiante desaparecida. Este miembro del CIFP La Granja dedica a través de este diario un pequeño homenaje a los cinco estudiantes fallecidos, resaltando su perfil personal.

"Al margen de ser unos alumnos excelentes en términos académicos, eran personas excelentes, unos jóvenes muy activos a nivel social, con espíritu solidario, implicados en la vida del centro y en la organización de actividades enfocadas a ayudar a los demás".