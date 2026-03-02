Los padres de Juanfran, asesino de Álex en Sueca, piden "serenidad" a los vecinos para dejar de sufrir "actos de acoso"

A los padres y a la hermana de Juanfran, conocido para la posteridad como el asesino de Álex en Sueca, les han rajado las ruedas de sus coches, les han metido cartas anónimas con amenazas e insultos, por debajo de la puerta de sus domicilios, han visto cómo han difundido fotos de su nieto, de 13 años, junto a la palabra asesino, y a diario se topan con pósteres con imágenes del difunto Álex.

Juan y Vicenta tienen miedo de salir a la calle en Sueca porque todo el mundo sabe que son los padres de Juan Francisco M. F., de 48 años, encarcelado por acribillar a puñaladas en su casa a Álex: un niño inocente y que era amigo del hijo mayor de Juanfran porque eran compañeros de clase en el Colegio Nuestra Señora de Fátima.

Desde aquel trágico sábado 24 de enero, este matrimonio de pensionistas dio la espalda a su hijo, un bibliotecario de profesión, autor confeso del asesinato de un chiquillo indefenso. Pero su decisión de no ir a visitarle a prisión no aplaca la presión social que están sintiendo y estos jubilados han lanzado un comunicado donde recuerdan que su familia es víctima colateral de un hecho atroz que ellos rechazan.

"Nuestra familia también ha visto su vida completamente destrozada por estos hechos. Desde el primer momento, hemos colaborado con la Justicia y respetamos plenamente el procedimiento judicial en curso, confiando en que se esclarezca lo ocurrido y se determinen todas las responsabilidades conforme a la ley".

"Queremos dejar muy claro que ninguno de nosotros tiene relación alguna con el delito que se investiga. Somos personas trabajadoras, conocidas en el municipio desde hace años, que hasta ahora hemos llevado una vida discreta y honesta. Lo sucedido nos ha golpeado de una manera que nunca hubiéramos podido imaginar y nos ha colocado en una situación de dolor, desconcierto y exposición pública que estamos tratando de sobrellevar con la mayor dignidad posible".

Decenas de vecinos congregados a las puertas de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima de Sueca Manuel Bruque / EFE

Una persona próxima a la familia explica a EL ESPAÑOL que los padres de Juanfran han "denunciado" algunos episodios, ante la Guardia Civil, como las ruedas rajadas de sus coches o la distribución de la imagen de su nieto, de 13 años, amigo de Álex, y que estaba en la casa aquel sábado 24 de enero, cuando su progenitor apuñaló a su compañero de clase dentro del aseo.

De hecho, este menor es el único testigo y "le están llamando asesino", incluso "le están acosando" en el Colegio Nuestra Señora de Fátima, lo que le ha obligado a cambiarse de instituto a otro pueblo.

"Ni las denuncias a la Guardia Civil, ni el cambio de colegio del menor, ni la decisión de la familia de no ir a la cárcel a visitar a Juan Francisco, les está alejando de la presión social y han querido emitir un comunicado, para intentar que reflexione la sociedad", según resume esta persona que está en contacto con los padres de Juanfran.

Prueba de ello es que Juan y Vicenta recalcan que su nieto, de 13 años, debe gestionar emocionalmente el asesinato de su amigo, a manos de su propio padre, Juan Francisco, y a la misma vez, hacer frente a todo tipo de amenazas.

"Especialmente desgarradora está siendo la situación del menor de nuestra familia, que se encontraba en la vivienda cuando ocurrieron los hechos y que, lejos de cualquier insinuación o señalamiento, es también una víctima directa de esta tragedia. Hablamos de un niño, únicamente de un niño, cuya vida ha quedado marcada para siempre por algo que jamás debió presenciar", tal y como expone el comunicado.

"El daño emocional que está sufriendo es profundo y, en muchos aspectos, irreparable. La exposición pública, los insultos, las acusaciones falsas y la difusión de su imagen en redes sociales no son hechos sin consecuencias: están agravando su trauma, comprometiendo gravemente su recuperación y dejando unas secuelas que pueden acompañarle durante toda su vida".



"Ningún menor está preparado para soportar el peso del odio colectivo, y menos aun cuando ese menor no ha cometido delito alguno. Necesita protección, silencio, cuidados y el derecho a poder reconstruirse, no ser convertido en objetivo de la rabia y de la frustración".

La casa de Juan Francisco, en el Carrer Trinquet Vell de Sueca, donde acabó con la vida del pobre Álex. Raquel Granell

Este matrimonio de pensionistas se ocupa del cuidado del hijo mayor de Juan Francisco, de 13 años, y aquel sábado invitó a su casa a su amigo Álex, para echar una partida al videojuego Fortnite.

Ese día, su padre le había dicho a su primogénito que no llevara a casa a nadie. Incluso le ofreció dinero para irse con su amigo a la calle a comprarse unas chucherías. El bibliotecario Juanfran había tenido una mala semana porque el martes sufrió una derrota en los juzgados con su exmujer, Fabiana, por la regulación de la custodia de su hijo mayor, de 13 años. Ella quería eliminar la alternancia de una semana para cada uno, pero él no quería separarlo de su hermano pequeño, de 7 años.

Sin embargo, Fabiana logró que el cuidado íntegro de su hijo mayor recayera en su exmarido. Aquel sábado, Juanfran bebía cerveza, viendo el Valencia-Español, cuando se percató de que Álex se dirigía al cuarto de baño. De modo que salió detrás suya con un cuchillo y un bate de béisbol para atacarlo sin cuartel. Acto seguido, llegó su hijo porque escuchó gritar a su amigo y vio que su padre le había matado.

El magistrado expone una teoría como desencadenante de este asesinato atroz: Juan Francisco sospechaba que Álex le hablaba sobre la convivencia con sus dos hijos a su madre, Visi, y esta informaba a su exmujer, Fabiana. Así lo refleja en su auto de prisión:

"Conviene resaltar que la madre [Visi] de la víctima [Álex] mantiene relación de amistad con la exmujer [Fabiana] del encausado, y así lo manifiesta espontáneamente él mismo, con expresiones vertidas a su hijo tales como: '¿Cómo he podido hacer esto?' '¿Cuánto daño me ha hecho tu madre?' 'Ya está hecho'. "Todo apunta a que este sea el móvil del crimen, la preexistencia de una relación altamente conflictiva entre el autor y su exmujer".

Juanfran confesó el crimen, pero ahora su hijo, sus padres y su hermana denuncian que ellos sufren las consecuencias: una condena a nivel social. "En las últimas semanas, nuestra familia está siendo objeto de actos de acoso que incluyen daños en nuestros vehículos, pintadas en nuestra vivienda, mensajes intimidatorios y la difusión de contenidos que nos señalan y nos culpabilizan públicamente de unos hechos que no hemos cometido".

Unos agentes de la Guardia Civil, el pasado domingo, en la casa donde se cometió el asesinato de Álex. Ana Escobar / EFE

El matrimonio de pensionistas recuerda que ellos no han matado al pobre Álex: "Estos comportamientos, que ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades, no ayudan a nadie, no alivian el dolor de la familia de la víctima y solo generan más sufrimiento y más injusticia. Entendemos el impacto emocional que este crimen ha causado en Sueca. Nosotros también lo sentimos. Vivimos aquí, formamos parte de esta comunidad y compartimos la misma tristeza y la misma necesidad de respuestas".

"Por eso, precisamente, apelamos a la serenidad, a la humanidad y al respeto. No somos responsables de lo ocurrido. Somos una familia que también ha perdido, que también está rota y que intenta proteger a un menor profundamente traumatizado mientras trata de recomponer su vida en medio de una situación que nos supera".

La familia de Juanfran, a través de un extenso comunicado enviado a este diario, también reclama que acaben los actos amenazantes que vienen sufriendo: "Rogamos encarecidamente que cesen los ataques, las amenazas y los señalamientos. Pedimos que se respete nuestro derecho a vivir en paz, a cuidar del menor que ahora está a nuestro cargo y a atravesar este proceso con la intimidad y la dignidad que cualquier ser humano merece".

Álex, en una imagen que le rinde homenaje como jugador del CF Promeses Sueca.

Desde el 24 de enero, en Sueca y en las redes sociales no dejan de sucederse los homenajes a Álex, jugador del CF Promeses Sueca, como injusta víctima de un crimen que ha conmocionado a todo el país y a la Comunidad Valenciana en particular. Los padres de su asesino aprovechan su nota de prensa para condenar lo que hizo su hijo hasta en dos ocasiones. Al principio y al final de la nota.

"La familia del investigado por los gravísimos hechos ocurridos en Sueca desea dirigirse a la opinión pública, a través del presente comunicado, con el máximo respeto hacia la memoria del menor fallecido, hacia su familia y hacia el dolor inmenso que toda la comunidad está sintiendo desde que se conocieron los hechos".

"En primer lugar, queremos expresar de forma clara, rotunda y sin matices, nuestra más absoluta condena de lo sucedido. Nada puede justificar la pérdida de una vida, y menos aún, la de un niño. Compartimos la consternación, la incredulidad y el sufrimiento que ha provocado este crimen. Nos unimos, desde el silencio y la humildad, al duelo de sus padres, familiares, amigos y vecinos, a quienes trasladamos nuestro respeto más profundo y nuestro deseo sincero de que encuentren consuelo algún día".

"Reiteramos nuestra condena absoluta de los hechos y nuestro respeto hacia la víctima y su familia. Confiamos en la Justicia y en la sensibilidad de nuestros vecinos para que el dolor no genere más víctimas”.

Juan y Vicenta, según apunta esta persona que mantiene contacto con ellos, solo "quieren sacar adelante a su nieto", ya que jamás podrán olvidar la atrocidad cometida por su hijo, Juanfran, al que vieron por última vez el sábado 24 de enero, cuando les llevó a su nieto, antes de entregarse a la Guardia Civil por matar a Álex.