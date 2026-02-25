El "miedo" de Luis Bosch, tras robarle 120 bicis eléctricas en su tienda: "Son 300.000€; si el seguro no responde, cerraré"

Luis Bosch, responsable de LaBosch, la firma que comercializa bicicletas eléctricas y que ha sido asaltada en Cardedeu. Cedida

Luis Bosch no sabe si deberá tomar una decisión drástica con la nave central de Labosch en Cardedeu, tras sufrir el robo de la friolera de 120 bicicletas eléctricas. "Estoy desesperado, si no me responde el seguro tendré que cerrar", tal y como confiesa el empresario, al frente del negocio familiar dedicado a vender ebikes, incluso a producir un modelo propio.

"Me han robado bicicletas eléctricas que suman más de 300.000 euros", según estima Luis Bosch, de 30 años, a falta de afinar los números que deja este golpe, perpetrado por una banda profesional, y que ha dejado muy tocado "a un negocio familiar" con quince años de trayectoria.

"Tengo miedo", tal y como admite este empresario a EL ESPAÑOL. Todo ello, debido al duro golpe recibido en el corazón de LaBosch: una conocida firma de ebikes, con cinco tiendas en distintos puntos del país, como Madrid y Mallorca, con canal propio de distribución, venta online y que incluso fabrica una marca propia de bicicletas eléctricas.

"Han asaltado nuestra sede central". Todo ocurrió durante la madrugada del domingo al lunes, en la nave ocho del Polígono Industrial Sud de Cardedeu (Barcelona). "Creo que antes hicieron una inspección por todo el exterior".

Vídeo | El robo de 120 bicicletas eléctricas

- ¿Qué es lo que sabe del robo que investigan los Mossos d'Esquadra?

- Luis Bosch: Los lafrones andaban como si fueran un Ejército, caminando uno detrás de otro, en línea, y vistiendo de una forma similar, con capucha para ocultar su rostro y guantes para no dejar huellas. Usaron unas palancas y unas mazas para reventar una puerta de seguridad y entrar por el almacén hasta la tienda.

Como mínimo, eran seis personas y el conductor de una camioneta para cargar las bicis. Iban organizados, para sacar las bicicletas y cargarlas haciendo una cadena. Se llevaron 120 modelos en diez minutos.

Las cámaras de seguridad de LaBosch filmaron la llegada de una camioneta Mercedes, a las 2.35 horas de la madrugada del lunes, con el rótulo de Telefurgo. "Pudo ser alquilada o la compraron de segunda mano, dejando ese rótulo para despistar”.

- ¿No saltó la alarma de seguridad?

- No. Aún no sabemos si usaron inhibidores o si quitaron los plomos porque ese fin de semana, antes del robo, la alarma saltó dos veces. La primera, el sábado, la Policía fue y comprobó que estaba todo bien. Y el domingo, volvió a saltar, y comprobaron que no había problemas. Pero la alarma no saltó durante el robo porque creemnos que ellos estaban esperando a que el sistema fallara para entrar.

Una fuente de los Mossos d'Esquadra explica que “se trata de una banda profesional". De hecho, no descartan que “se trate de un encargo y que las bicicletas eléctricas estuvieran vendidas antes de entrar”. Es evidente que eran profesionales porque no se llevaron los modelos equipados con GPS y tuvieron mucho ojo a la hora de escoger las ebikes.

"Algunas bicicletas eran de la marca Cannondale, valoradas entre 10.000 y 15.000 euros". Tienen componentes de alta gama, con motores y amortiguación muy avanzados. En el botín, el modelo más económico no bajaba de los 5.000 euros.

"Nos han robado más de veinte bicicletas de fabricación propia, de nuestra marca, y tardamos seis meses en producirlas". ejemplifica Luis Bosch, sobre el enorme perjuicio que ha sufrido su empresa familiar. "Mi padre empezó con una tienda en Granollers y yo seguí con el negocio porque me gusta el ciclismo y vengo de una saga de tenderos de toda la vida".

El cuartel general de LaBosch, en Cardedeu, asaltado durante la madrugada del lunes. Cedida

- ¿Qué supone que le roben 120 bicicletas eléctricas de una tacada?

- Luis Bosch: Ahora mismo, tengo a quince personas en plantilla, en la nave central de Cardedeu, y no tenemos bicis. También han robado ropa. Necesito recuperar las bicis para seguir con mi actividad.

De hecho, este treintañero hace "un llamamiento" público a aficionados de las dos ruedas y a clubes ciclistas, para que informen a LaBosch o a los Mossos, si detectan la puesta a la venta de alguna ebike de alta gama en plataformas de internet o aplicaciones, como Wallapop.

"No creo que las bicicletas sigan en España porque el polígono solo tiene salida a una carretera que da acceso a la AP-7 y en una hora y media pudieron llegar a Francia". Los Mossos d'Esquadra sospechan que este suculento botín de dos ruedas estará almacenado de forma clandestina, aguardando a que se enfríe la situación, para darle salida en el extranjero, por lotes de cinco bicicletas, para no levantar sospechas.

"Se están analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad de LaBosch, de los últimos 15 días, para buscar a alguna persona que pasara mucho tiempo en la tienda o que sacara su móvil para hacer anotaciones sobre la seguridad y distribución del negocio. Incluso que hiciera fotos o vídeos de las bicicletas más caras”, tal y como explica una fuente de los Mossos d'Esquadra.

Este robo, uno de los mayores de biciletas que se recuerda recientemente en Barcelona, se ha producido "unas semanas después" de que se detecten dos alunizajes en sendas joyerías de la Sénia y Flix. De modo que "no se descarta que sea la misma banda, un grupo itinerante que está operando por Cataluña y se dedica a dar golpes cuantiosos".

Los Mossos d'Esquadra recuerdan que todo aquel que compra un producto robado, incurre en un delito de receptación con penas de cárcel de 6 meses a 2 años, y estas bicis de LaBosch son fácilmente identificables porque llevan un número de serie troquelado, como los coches.

"A veces, puede estar en la batería", según advierte una fuente Mossos. Además, algunas de las ebikes fueron robadas sin batería y otras deben presentar alguna rayadura al cargarlas rápido en la camioneta bajo sospecha: un modelo de Mercedes.

Plataformas monitorizadas

Los investigadores están monitorizando las plataformas de venta de segunda mano, para ver si localizan parte de la mercancía robada. También están analizando cámras de seguridad del polígono y de la AP-7 para reconstruir la ruta de huida de los siete sospechosos.

"En el sector del polígono de Cardedeu en el que se encuentra nuestra nava central, hay doce naves, pero nadie vio nada porque creo que no tenían actividad a esa hora", apunta Luis Bosch, un treintañero que estudió Dirección de Empresas para recoger el testigo de su padre en el negocio familiar que empezó con la venta de productos de jardinería y maquinaria agrícola y se amplió a otro sector: las bicis eléctricas.

"Somos un referente en España con nuestras cinco tiendas".

- ¿Cómo ve el panorama?

- Luis Bosch: Nos robaron en otra ocasión ocho bicicletas en la tienda de Granollers y las recuperaron, pero este robo es muy fuerte. Un club ciclista nos llamó para ayudar, pero la información aportada no ha servido a los Mossos. Estoy desesperado.